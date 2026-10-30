തണ്ണിമത്തൻ്റെ തൊലി മുതൽ മത്തങ്ങയുടെ കുരു വരെ; കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളജിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
Published : October 30, 2026 at 12:03 PM IST
പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും തൊലിയും കുരുവും തണ്ടും നമ്മൾ സാധാരണയായി ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇനിമുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു താക്കോലാണ്. ഈ പാഴാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വരെ നാരുകൾ (ഡയറ്ററി ഫൈബർ) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളജിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. 'ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് ഫുഡ് സയൻസസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. യുകെയിലെ 12 തരം പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. ഇതിൽ 10 എണ്ണത്തിലും നാം സാധാരണയായി കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന തൊലി, കുരു, തണ്ട് എന്നിവയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് നാരുകൾ ലഭിക്കാത്തതും, അതേസമയം വലിയ തോതിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നതും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യുകെയിൽ വെറും നാല് ശതമാനം മുതിർന്നവർ മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം ആവശ്യമായ 30 ഗ്രാം നാരുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ശരാശരി 16.4 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷം ടൺ ഭക്ഷണമാണ് പാഴാക്കുന്നത്. ഇതിൽ 36 ശതമാനവും പുതിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്.
അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണങ്ങൾ
ദഹനപ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിലും ടൈപ്പ് രണ്ട് പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഡയറ്ററി ഫൈബർ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. കിങ്സ് കോളജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ സയൻസസിലെ വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. തണ്ണിമത്തൻ്റെ തൊലിയിൽ 100 ഗ്രാമിൽ 2.10 ഗ്രാം നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കഷ്ണം ഗോതമ്പ് ബ്രെഡിന് തുല്യമാണ്. മത്തങ്ങയുടെ തൊലിയിലും കുരുവിലും 100 ഗ്രാമിൽ 9.25 ഗ്രാം നാരുകളുണ്ട്. കൈതച്ചക്കയുടെ തൊലിയിലും കാമ്പിലും സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ 453.7 ശതമാനം കൂടുതൽ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രൊക്കോളിയിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ നാരുകളുള്ളത്. അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ 28.4 ശതമാനം കുറവ് നാരുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്.
ഭക്ഷണരീതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
നാം കഴിക്കുന്ന ഭാഗവും വലിച്ചെറിയുന്ന ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള നാരുകളുടെ അളവിലെ വ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണെന്ന് പ്രൊജക്ട് ലീഡ് ഡോ. റേച്ചൽ ഗിബ്സൺ വ്യക്തമാക്കി. പച്ചക്കറികളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും 25 മുതൽ 48 ശതമാനം വരെ ഭാരം വരുന്നത് ഈ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾക്കാണ്. ഇത് പോഷകങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം കൂടിയാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാരുകളുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാൻ മത്തങ്ങയുടെ തൊലിയും കുരുവും 100 ഗ്രാം വീതം കഴിക്കണമെന്നല്ല ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോ. ബലാസ് ബജ്ക പറഞ്ഞു. മറിച്ച്, ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിങ്സ് കോളജിൽ 40 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തിൽ പുതിയൊരു മെനു പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടും ദഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുമാണ് പലരും പങ്കുവച്ചത്.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തേക്കാൾ ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളാണ് ആളുകളെ ഇത്തരം ഭക്ഷണരീതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകയായ ജോർജിയ ബ്രൗൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കിവി പഴം തൊലിയോടെ ഉപയോഗിക്കാനും, ബ്രൊക്കോളിയുടെ തണ്ട് കറികളിൽ ചേർക്കാനും, കാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കുരു ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.
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വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഭക്ഷ്യ നിർമാണ കമ്പനികളും ഈ പാഴാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും ഡോ. ഗിബ്സൺ നിർദേശിച്ചു. പൂർണതയല്ല, മറിച്ച് നാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശീലിച്ച ഭാഗങ്ങളിലെ പോഷകമൂല്യം തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രധാനമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും വലിയ ഗുണങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് പഠനം അടിവരയിടുന്നത്.
Source:
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/09637486.2026.2734852
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