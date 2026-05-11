ഹാൻ്റ വൈറസ് ഭീതി: എംവി ഹോണ്ടിയസ് കപ്പലിൽനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു

അമേരിക്കൻ യാത്രികരെ ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ്ങുള്ള നെബ്രാസ്ക സർവകലാശാലയിലെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ത്രത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം മാറ്റുക

Passengers are disembarked from the hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius at the port (APTN)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 11, 2026 at 11:00 AM IST

മഡ്രിഡ്: പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ തീരത്തെ സ്പാനിഷ് ദ്വീപസമൂഹമായ കാനറി ഐലൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപായ ടെനെറിഫിൽ നങ്കൂരമിട്ട 'എംവി ഹോണ്ടിയസ്' കപ്പലിൽനിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയ 17 യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഹാൻ്റവൈറസ് (Hantavirus) ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഇയാളെ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ നെബ്രാസ്കയിലെ ഒമാഹയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടകം രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും കപ്പലിൽനിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ അഞ്ച് പേർക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും

അമേരിക്കൻ യാത്രികരെ ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ്ങുള്ള നെബ്രാസ്ക സർവകലാശാലയിലെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം മാറ്റുക. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുമായി ഇവർക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയും വിലയിരുത്താനാണിത്. പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായ ആളെ ബയോ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് യൂണിറ്റിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ നാഷണൽ ക്വാറൻ്റീൻ യൂണിറ്റിലേക്കും മാറ്റുമെന്ന് നെബ്രാസ്ക മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ വക്താവ് കെയ്ല തോമസ് വ്യക്തമാക്കി.

നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ നെബ്രാസ്കയിൽ തുടരുന്നതിനോ പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഏജൻസികൾ ഇവർക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്ന് സിഡിസിയുടെ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടറായ ഡോ. ജയ് ഭട്ടാചാര്യ സിഎൻഎന്നിനോട് പറഞ്ഞു. കപ്പലിൽനിന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഏഴ് അമേരിക്കക്കാർ നിലവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ യാത്രികരുടെ ഒഴിപ്പിക്കൽ

ടെനെറിഫിൽ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പലിൽനിന്ന് ഞായറാഴ്ച മുതലാണ് സൈനിക, സർക്കാർ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്രികരെ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങളും മാസ്കുകളും ധരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ഇവരെ കരയിലെത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യം സ്പാനിഷ് യാത്രക്കാരെ മഡ്രിഡിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നാലെ ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാരെ അടിയന്തര വാഹനങ്ങളിൽ പാരിസിൽ എത്തിച്ചു. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായതായി ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സെബാസ്റ്റ്യൻ ലെകോർനു അറിയിച്ചു. ഇവരെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇരുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ പൂർണ്ണമായും നാട്ടിലെത്തിക്കും. എട്ട് ഡച്ച് പൗരന്മാർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ, ജർമനി, അർജൻ്റീന, ബെൽജിയം, ഗ്രീസ്, പോർച്ചുഗൽ, യുക്രെയ്ൻ, ഗ്വാട്ടിമാല, ഫിലിപ്പീൻസ്, മോണ്ടിനെഗ്രോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ 26 പേരുമായി ഒരു വിമാനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നെതർലൻഡ്സിലെ ഐൻഡ്ഹോവനിൽ ഇറങ്ങിയതായി ഡച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് ആറാഴ്ചത്തെ ക്വാറൻ്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്മാർക്കും ന്യൂസിലൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്കുമായി തിങ്കളാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയ വിമാനമയക്കുമെന്ന് സ്പാനിഷ് ആരോഗ്യമന്ത്രി മോനിക്ക ഗാർഷ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഇതായിരിക്കും ടെനെറിഫിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അവസാന വിമാനം. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രോഗികളെ മാറ്റാൻ വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമായി നോർവെയുടെ ആംബുലൻസ് വിമാനവും ദ്വീപിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ മുന്നറിയിപ്പും ജാഗ്രതയും

കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 140ലധികം പേർക്ക് നിലവിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് സ്പാനിഷ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, ഓഷ്യൻവൈഡ് എക്സ്പെഡിഷൻസ് എന്നിവർ നേരത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇതൊരു കൊവിഡ് സമാന സാഹചര്യമല്ലെന്നും അപായ സാധ്യത കുറവായതിനാൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് ഉറപ്പുനൽകി.

എലിവിസർജ്യത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഹാൻ്റവൈറസ് മനുഷ്യരിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പകരില്ല. എങ്കിലും കപ്പലിൽ കണ്ടെത്തിയ ആൻഡീസ് വൈറസിന് (Andes virus) അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സാധിച്ചേക്കാം. ഒന്നുമുതൽ എട്ടാഴ്ചകൾക്കകമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുക.

ടെനെറിഫിലെ ഗ്രാനഡില്ല തുറമുഖത്തെ ഒഴിപ്പിക്കൽ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽ സ്യൂട്ടുകളും ശ്വസന സഹായികളും ധരിച്ചാണ് യാത്രക്കാരെ അണുനശീകരണം നടത്തി പുറത്തെത്തിക്കുന്നത്. വലിയ ആശ്വാസത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ ഹെൽത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡയാന റോജാസ് അൽവാരസ് പ്രതികരിച്ചു.

ലക്ഷണം പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് യാത്രക്കാരെ പ്രദേശവാസികളുമായി ഇടപഴകാത്ത വിധം വിമാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. സ്പാനിഷ് ആരോഗ്യ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടറും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടർനടപടികളും അണുനശീകരണവും

മൊബൈൽ ഫോൺ, ചാർജർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്. അവശേഷിക്കുന്ന ക്രൂ അംഗങ്ങളെയും മരിച്ച യാത്രക്കാരൻ്റെ മൃതദേഹവുമായി കപ്പൽ അണുനശീകരണത്തിനായി നെതർലൻഡ്സിലെ റോട്ടർഡാമിലേക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്രക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. നാട്ടിലെത്തുന്നവർക്ക് ദിവസേനയുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധന ഉചിതമാണെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റ് മരിയ വാൻ കെർഖോവ് നിർദേശിച്ചു.

ബ്രിട്ടനിൽ എത്തുന്നവർക്ക് 72 മണിക്കൂർ ആശുപത്രി നിരീക്ഷണവും തുടർന്ന് ആറാഴ്ചത്തെ സെൽഫ് ഐസൊലേഷനുമാണ് നിയമം. ഫ്രാൻസും ഇത് തുടരുമെങ്കിലും നിലവിലെ അഞ്ച് പേരും ആശുപത്രികളിൽ തുടരുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

A Spanish passenger boards a government plane after disembarking from the hantavirus (APTN)

അതേസമയം, ഹാൻ്റവൈറസ് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുള്ള ദക്ഷിണ അറ്റ്ലാൻ്റിക് പ്രദേശമായ ട്രിസ്റ്റൻ ഡാ കുഞ്ഞയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി മെഡിക്കൽ സംഘം ശനിയാഴ്ച പാരച്യൂട്ട് വഴി ഇറങ്ങി. എംവി ഹോണ്ടിയസിലെ മുൻ യാത്രക്കാരനായ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അവിടെയെത്തിയത്. ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഓക്സിജനും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും റോയൽ എയർഫോഴ്സ് വിമാനത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചു.

സെൻ്റ് ഹെലീന ദ്വീപിൽനിന്ന് 2400 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള 221 പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഈ അഗ്നിപർവത ദ്വീപിലേക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്ടൗണിൽനിന്ന് ആറ് ദിവസത്തെ ബോട്ട് യാത്ര മാത്രമാണ് മാർഗം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ഡച്ച് യുവതിയോടൊപ്പം വിമാനയാത്ര ചെയ്ത സ്പെയിനിലെ അലികാൻ്റേ പ്രവിശ്യയിലുള്ള യുവതിയുടെ പരിശോധനാഫലം ശനിയാഴ്ച നെഗറ്റീവായത് ആശ്വാസമായി.

