അലർജി മുതൽ കാൻസർ വരെ; ഹെയർ കളറുകൾക്ക് പിന്നില് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഭീഷണികൾ
ഹെയർ കളറുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കടുത്ത അലർജി മുതൽ കാൻസറിന് വരെ കാരണമായേക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
Published : June 18, 2026 at 6:45 PM IST
തലമുടിക്ക് അഴകും യൗവനവും നൽകാൻ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ കളറുകൾ ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ചർമത്തിലെ അലർജി മുതൽ കാൻസറിന് വരെ ഇവ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിപണിയിലെ ഹെയർ കളറുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചുവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമാതാക്കൾക്കും വിതരണക്കാര്ക്കുമായി സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (CDSCO) പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഉൽപന്നങ്ങൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) മാനദണ്ഡങ്ങളും കോസ്മെറ്റിക്സ് റൂൾസ് 2020 ഉം ക്യത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലേബലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
ഹെയർ കളറുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ 'വില്ലന്മാർ'
ഓരോ തവണ മുടി കളർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കെമിക്കൽ പരീക്ഷണമാണ് തലയിൽ നടക്കുന്നത്. മുടിയുടെ പുറംപാളികൾ തുറന്ന് സ്വഭാവിക നിറം മാറ്റാൻ അമോണിയ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ കണ്ണ്, ശ്വാസകോശം, തലയോട്ടി എന്നിവയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമേ കടും നിറങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല രാസവസ്തുക്കളും മാരകമാണ്:
- റിസോർസിനോൾ (Resorcinol): തൈറോയ്ഡ്, പ്രത്യുത്പാദന ഹോർമോണുകളെ ബാധിക്കുന്നു.
- ടൊളുവിൻ-2,5-ഡയാമിൻ (Toluene-2,5-diamine): കടുത്ത അലർജിക്കും കാൻസറിനും കാരണമാകാം.
- ലെഡ് അസറ്റേറ്റ്, കോൾ ടാർ (Lead Acetate & Coal Tar): ഇവയും ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.
ചര്മരോഗ വിദഗ്ധര് ഭയക്കുന്ന പിപിഡി (PPD)
ഹെയർ ഡൈകളിൽ എറ്റവും അപകടകാരിയായ ഘടകം പാരാഫിനിലിൻഡയാമിൻ അഥവാ PPD ആണ് . കടും നിറം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെങ്കിലും മിക്കവരിലും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ്.
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"ലളിതമായ ചൊറിച്ചിൽ മുതൽ മുഖത്തെ നീര്, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ചുവപ്പ്, കടുത്ത ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, ചർമത്തിലെ കറുത്ത പാടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് PPD കാരണമാകാം. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില അരോമാറ്റിക് അമീനുകളുടെയും ഫോർമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെയും ദീർഘകാല ഉപയോഗം കാൻസറിന് വരെ കാരണമായേക്കാം," ചെന്നൈ റീല ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെർമറ്റോളജി കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ ഖദീജ നാസിക പറഞ്ഞു. 1980-കൾക്ക് ശേഷം ഹെയർ കളറുകളുടെ ഫോർമുലേഷൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാര്ശ്വഫലങ്ങള് ഇപ്പോഴും പൂർണമായി ഒഴിവായിട്ടില്ല.
സ്താനാർബുദ സാധ്യത 30 ശതമാനം വർധിക്കുന്നു
ഹെയർ ഡൈകളിലും ഹെയർ സ്ട്രെയ്റ്റനറുകളിലും ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ. മോണിക ജാനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024 ൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജേണൽ ഓഫ് കാൻസറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമനുസരിച്ച് ഓരോ 5 മുതൽ 8 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും കെമിക്കൽ ഹെയർ സ്ട്രെയ്റ്റനറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനാർബുദം (Breast Cancer) വരാനുള്ള സാധ്യത 30 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ഉപഭോക്താക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്തരം ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലും സലൂണുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ നിരന്തര സമ്പർക്കം മൂലം വലിയ ആരോഗ്യ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്.
സിഡിഎസ്കോ നൽകുന്ന കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വിപണിയിൽ 'നാച്ചുറൽ', 'ഹെർബൽ', 'ഓർഗാനിക്' എന്നീ വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലേബലുകളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സിഡിഎസ്കോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു
- CDSCO രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ
- ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച രാജ്യം, ഇറക്കുമതിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
- ഉൽപന്നത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചേരുവകൾ
- കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
- കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ
പ്രകൃതിദത്ത ബദലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക
രാസവസ്തുക്കൾക്ക് പകരമായി വിപണിയിലുള്ള ഹെന്ന (മൈലാഞ്ചി), വെജിറ്റബിൾ ഡൈകൾ, കോഫി റിൻസുകൾ എന്നിവ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപന്നങ്ങളും സെൻസിറ്റീവ് ചർമമുള്ളവരിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഏത് ഹെയർ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപും 24 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ മുൻപ് നിർബന്ധമായും 'പാച്ച് ടെസ്റ്റ്' ചെയ്ത് അലർജിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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