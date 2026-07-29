കാസർകോട്ട് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; 7 പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
മരിച്ച ആളുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേർക്ക് പനിയും ചുമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
Published : July 29, 2026 at 7:29 AM IST
കാസർകോട്: കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മ മരിച്ചു. അജാനൂർ മാണിക്കോത്തെ കരുണാകരൻ്റെ ഭാര്യ യശോദയാണ് മരിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ ജില്ലയിൽ പതിനെട്ടുകാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരവും സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ശക്തമായ പനിയും ചുമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് യശോദയെ ആദ്യം കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസമായി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
ഇവരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേർക്ക് പനിയും ചുമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്രവ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പ്രദേശവാസികൾ കർശന ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമായതിനാൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
അതേസമയം, ജില്ലയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജനങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്പലത്തറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പതിനെട്ടുകാരനാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാൾ നിലവിൽ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് അമ്പലത്തറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തുള്ള കുളത്തിൽ യുവാവ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കുളിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാകാം അമീബ തലച്ചോറിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെയും പനിയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളവരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും മുഖം കഴുകുന്നതും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും, മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം കയറാതെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെയായി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണ്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് പ്രധാനമായും ഈ രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിനാൽ കുളങ്ങളിലും മറ്റും കുളിക്കുമ്പോൾ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. എച്ച് വൺ എൻ വൺ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണം.
തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും മൂടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പനിയോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരാതെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തി ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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