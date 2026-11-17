എനർജി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നവര് സൂക്ഷിക്കുക; ഹൃദയസ്തംഭന സാധ്യത 11 മടങ്ങ് കൂടുതലെന്ന് പഠനം
'എനർജി ഡ്രിങ്കുകളും ഉത്തേജക മരുന്നുകളും കഫീനും' ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അറിയാം
Published : November 17, 2026 at 6:06 PM IST
എനർജി ഡ്രിങ്കുകളും ഉത്തേജക മരുന്നുകളും യുവാക്കളിൽ ഹൃദയാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ 2026ലെ സയൻ്റിഫിക് സെഷൻസിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക പഠനമനുസരിച്ച്, എനർജി ഡ്രിങ്കുകളും ഉത്തേജക മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദയസ്തംഭന സാധ്യത 11 മടങ്ങും ഹൃദയാഘാത സാധ്യത 4.5 മടങ്ങുമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലും ബാധിക്കപ്പെട്ടത് യുവാക്കളിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി പഠനം പറയുന്നു. കഫീൻ അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ 45 ശതമാനത്തോളം പേരും 18-നും 34-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ഈ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പഠനത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അവ ഉയർത്തുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠനം ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നു.
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അതിവേഗം വികസിച്ച ഒരു വ്യവസായമാണ് എനർജി ഡ്രിങ്കിൻ്റേത്, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ വിൽപ്പന ഇരട്ടിയിലധികമായിരുന്നു. 2024ൽ ഇത് 20 ബില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു. ജനപ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും എനർജി ഡ്രിങ്കുകളും ഉത്തേജക മരുന്നുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോഴും പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമേയുള്ളൂ.
കഫീനും ഹൃദയാരോഗ്യവും
അമിതമായ അളവിൽ കഫീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയ-രക്തധമനീ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് (cardiovascular system) ദോഷം ചെയ്തേക്കാമെന്ന് നിലവിലുള്ള തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെത്തുടർന്ന് ഹൃദയമിടിപ്പിലെ താളപ്പിഴകൾ, പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതകളൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്ന യുവാക്കൾക്കും ഇത്തരം ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
കഫീനും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 'അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ' 2026ൽ പുറത്തിറക്കിയ ശാസ്ത്രീയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം മുതിർന്നവർക്ക് ദിവസവും 400 മില്ലിഗ്രാം വരെ കഫീൻ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് (ഇത് ഏകദേശം 8 ഔൺസ് വീതമുള്ള 5 കപ്പ് സാധാരണ ബ്ലാക്ക് കോഫിക്ക് തുല്യമാണ്).
എന്നിരുന്നാലും, വിവിധ ഉത്പ്പന്നങ്ങളിലെ കഫീൻ്റെ അളവിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ചില 'എനർജി ഡ്രിങ്കുകളിൽ', സാധാരണ കാപ്പിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി വരെ കഫീൻ അടങ്ങിയിരിക്കാം. അതുപോലെ, വ്യായാമത്തിന് മുൻപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളിൽ (pre-workout supplements) കാപ്പിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ 12 മടങ്ങിലധികം കഫീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം.
എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ യഥാർഥത്തിൽ ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ?
സാന്ദ്രീകൃത കഫീനും മറ്റ് ഉത്തേജകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പഠനഫലങ്ങൾ ഗൗരവകരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയെ നേരിട്ടുള്ള കാരണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. "വളരെയധികം കഫീൻ അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഹൃദയധമനികൾക്ക് ദോഷകരമായേക്കാം എന്ന ആശങ്ക ഈ പഠനം ഉയർത്തുന്നു" എന്ന് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ 'കഫീനും ഹൃദ്രോഗവും' സംബന്ധിച്ച 2026ലെ ശാസ്ത്രീയ പ്രസ്താവനയുടെ അധ്യക്ഷനായ ഗ്രിഗറി എം. മാർക്കസ് (M.D., M.A.S., FAHA) അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഇത്തരമൊരു ബന്ധം സാധ്യമാകുന്നതിന് ജൈവശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കഫീൻ അടങ്ങിയ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഈ പഠനം തെളിയിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ഈ വിശകലനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഫലങ്ങളെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹൃദയസംബന്ധമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തേജക ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണോ യഥാർഥ കാരണം എന്ന് മനസിലാക്കാൻ കൂടുതൽ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഫ്.ഡി.എ (FDA)-യ്ക്ക് സ്വമേധയാ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തിയത് എന്നതിനാൽ, ഹൃദയസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് ഈ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ, ജീവിതശൈലീപരമായ ശീലങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളോ ഇതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
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