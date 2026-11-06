നല്ല ഉറക്കം തലച്ചോറിനെ രക്ഷിക്കും; പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം ഉള്ളവര്ക്കും പ്രതീക്ഷയെന്ന് പഠനം
ജേണൽ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷനൽ എന്ന ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
By PTI
Published : November 6, 2026 at 5:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ നല്ല ഉറക്കം സഹായിച്ചേക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. മതിയായതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മോശം ഉറക്കം അനുഭവിക്കുന്ന അതേ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച മാനസിക ശേഷിയും തലച്ചോറിന് കൂടുതൽ വലിപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
സ്വീഡനിലെ കറോലിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയെ പൊതുവായി കാർഡിയോമെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ രോഗങ്ങൾ ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിനും വൈജ്ഞാനികശേഷി തകരുന്നതിനും ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങളുള്ളവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഉറക്കം എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷണപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ പ്രധാന അന്വേഷണം.
കറോലിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ന്യൂറോബയോളജി, കെയർ സയൻസസ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷകയായ അബിഗെയ്ൽ ഡോവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. പ്രായമായവരിൽ കാർഡിയോമെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണെന്നും തലച്ചോറിൻ്റെയും വൈജ്ഞാനികശേഷിയുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന അപകടഘടകങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും അബിഗെയ്ൽ ഡോവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കം ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലുണ്ടാക്കുന്ന ചില ദോഷഫലങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മിക്ക ആളുകൾക്കും ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ കണ്ടെത്തലിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.
ഉറക്കവും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യവും, പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്
ജേണൽ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്ന ജേണലിലാണ് പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. യു.കെ. ബയോബാങ്കിലെ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം മധ്യവയസ്കരുടെയും പ്രായമായവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. ഇവരിൽ 54,000-ത്തിലധികം പേർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു കാർഡിയോമെറ്റബോളിക് രോഗമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഏകദേശം 35,000 പേരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ എം.ആർ.ഐ. (മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ്) പരിശോധനാ വിവരങ്ങളും ഗവേഷകർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്താൻ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, കൂർക്കംവലി, പകൽസമയത്തെ അമിതമായ ഉറക്കം എന്നിവയായിരുന്നു ഈ ഘടകങ്ങൾ. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ സ്വയം നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ നിലവാരം വിലയിരുത്തിയത്.
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കാർഡിയോമെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവായ മാനസിക ശേഷി, പ്രശ്നപരിഹാര ശേഷി, വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിൽ നേരിയ തോതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. അതേ രോഗങ്ങളുള്ളവരിൽ മോശം ഉറക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ വ്യത്യാസം വ്യക്തമായത്.
ഉറക്കം മെച്ചപ്പെട്ടവരിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ആകെ വ്യാപ്തം ഗണ്യമായി കൂടുതലാണെന്നും പഠനം കണ്ടെത്തി. തലച്ചോറിലെ ഗ്രേ മാറ്റർ (ചാരനിറത്തിലുള്ള കോശകല), വെളുത്ത കോശകല (വൈറ്റ് മാറ്റർ) എന്നിവയുടെ വ്യാപ്തവും ഇവരിൽ കൂടുതലായിരുന്നു.
ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയുള്ളവരിൽ ഉറക്കവും തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഈ രോഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരിലാണ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായതെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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