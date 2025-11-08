ETV Bharat / health

ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയധികം വൃക്കരോഗികളോ? കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്, ഒന്നാമത് ഈ രാജ്യം

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 'ദി ലാൻസെറ്റ് ജേർണലി'ൽ 2023 ലെ ക്രോണിക് കിഡ്‌നി രോഗ ബാധിതരെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 8:53 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ദീർഘകാല കിഡ്‌നി രോഗ ബാധിതരുള്ള രാജ്യം ഏതാണ്? പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 'ദി ലാൻസെറ്റ് ജേർണൽ' പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഗോള പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

023 ലെ ക്രോണിക് കിഡ്‌നി രോഗ ബാധിതരെക്കുറിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട്. 13 കോടിയിലധികം ദീർഘകാല കിഡ്‌നി രോഗികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, പകരം ജാഗ്രതയും കൃത്യമായ ജീവിത ശൈലിയും പിന്തുടർന്നാൽ മതി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

15 കോടിയിലധികം കിഡ്‌നി രോഗ ബാധിതരുള്ള ചൈനയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. മരണസംഖ്യ വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ മനുഷ്യരുടെ മരണകാരണങ്ങളിൽ ഒൻപതാമത്തെ കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് കിഡ്‌നി സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥയെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2023 ൽ ആഗോള തലത്തിൽ 15 ലക്ഷം പേർ മരണപ്പെടാൻ കാരണം കിഡ്‌നി സംബന്ധമായ രോഗമാണെന്ന് വാഷിങ്ടൺ സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹെൽത്ത് മെട്രിക്‌സ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ (ഐഎച്ച്എംഇ) യിലെയും അമേരിക്ക, യുകെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും മധ്യ ഏഷ്യയിലുമാണ് കിഡ്‌നി രോഗാവസ്ഥയുടെ വ്യാപനം ഏറ്റവുമധികം രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഏകദേശം 16 ശതമാനവും, സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, കരീബിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 15 ശതമാനത്തിലധികവും രോഗ ബാധിതരുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, അമിത വണ്ണം എന്നിവയാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"വൃക്കരോഗം അനാരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആഘാതം വേഗത്തിൽ വളരുന്നുണ്ട്," ഐഎച്ച്എംഇയിലെ അധ്യാപകൻ എമെറിറ്റസ്, മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരൻ തിയോ വോസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

1990 മുതൽ 2023 വരെ 204 രാജ്യങ്ങളിലെ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ, ഗുരുതരമായ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ബർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് (ജിഡിബി) പഠനം നടത്തിയത്. പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗം, സോഡിയത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ ഘടകങ്ങളും വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗ സാധ്യതയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

2023-ൽ, വിട്ടുമാറാത്ത വൃക്കരോഗമുള്ള മിക്ക രോഗികളും രോഗാവസ്ഥയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ഡയാലിസിസ്, ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ചികിത്സകൾ ലോകമെമ്പാടും പരിമിതമായി തുടരുന്നതിനാൽ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും തുല്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഊന്നൽ ആവശ്യമാണെന്നും ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രോഗ ബാധിതർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പരിചരണവും കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായവും നൽകുക, രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

