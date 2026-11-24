ഗ്ലോക്കോമ: നിശബ്ദമായി കാഴ്ച കവരുന്ന രോഗം; അറിയാം ഈ രോഗത്തെ
ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം വിശദമായി.
Published : November 24, 2026 at 4:57 PM IST
ഏറെ അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞതും, ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനാവാത്ത അന്ധതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതുമായ ഒരു നേത്രരോഗമാണ് ഗ്ലോക്കോമ. കണ്ണിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് ദൃശ്യവിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന നാഡിയായ ഒപ്റ്റിക് നാഡിക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന നേത്രരോഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഗ്ലോക്കോമ. എമ്മി അവാർഡ് ജേതാവായ പത്രപ്രവർത്തകയും ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോ. മല്ലിക മാർഷൽ ഹാർവാർഡ് ഹെൽത്ത് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ ഗ്ലോക്കോമയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മർദം വർധിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് കാരണം. കണ്ണിലെ ദ്രാവകം അമിതമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമൂലമാണ് ഈ മർദം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ, മർദം സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കണ്ണിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാം. പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാരണ നേത്രപ്രശ്നമാണ് ഗ്ലോക്കോമ. ഇത് 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.
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അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ രോഗം കാഴ്ചശക്തി ക്രമേണ കുറയ്ക്കുകയും ഒടുവിൽ പൂർണമായ അന്ധതയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. നിലവിൽ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് പൂർണമായ രോഗശമനം (cure) ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ മന്ദഗതിയിലാക്കാനോ തടയാനോ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്ലോക്കോമ ബാധിച്ചവരിൽ പകുതിയോളം പേർക്കും തങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടെന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.
ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് കാരണമെന്ത്?
കണ്ണിനുള്ളിൽ മർദം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മൂലമാണ് ഗ്ലോക്കോമ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയായി, അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം ദ്രാവകം കണ്ണിലെ ഐറിസിന് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള ഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കും. കോർണിയ (മുൻവശത്തുള്ള വ്യക്തമായ പുറം പാളി), ലെൻസ് (കൃഷ്ണമണിക്ക് പിന്നിലുള്ള വളഞ്ഞ ഭാഗം) എന്നിവയെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ദ്രാവകം കണ്ണിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകും. ഈ ദ്രാവകം കോർണിയയും ഐറിസും കൂടിച്ചേരുന്ന കണ്ണിൻ്റെ മൂലയിലുള്ള സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള ടിഷ്യുവായ ട്രാബെക്കുലാർ മെഷ്വർക്കിലൂടെ ഒഴുകി പുറത്തുപോകുന്നു.
ഗ്ലോക്കോമ ഈ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് മന്ദഗതിയിലാക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നു. ദ്രാവകം കണ്ണിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു; അടഞ്ഞുപോയ സിങ്കിലെ വെള്ളം പോലെ ആന്തരിക മർദം ഉയരുന്നു. ഇത് ഒപ്റ്റിക് നാഡിയിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു. മർദം തുടർച്ചയായി തുടർന്നാൽ, തലച്ചോറിലേക്ക് ദൃശ്യസന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നാഡി നാരുകൾ നശിക്കുകയും കാഴ്ച മങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഗ്ലോക്കോമയുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- പാരമ്പര്യമായി ഗ്ലോക്കോമയുള്ളവർ
- പ്രായം (60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ 40 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാർ)
- കണ്ണിൽ മർദ്ദം വർധിക്കൽ
- നേർത്ത കോർണിയ
- കടുത്ത ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി
- കണ്ണിലെ പരിക്ക്
- ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖം
- പ്രമേഹം
- കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം
ഗ്ലോക്കോമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- മങ്ങിയ കാഴ്ച
- കണ്ണ് വേദന
- പ്രകാശ സംവേദനക്ഷമത
- ലൈറ്റുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മഴവില്ല് വലയം
- തലവേദന
- ഓക്കാനം
- ഛർദ്ദി
ഗ്ലോക്കോമ എത്ര തരത്തിലുണ്ട്?
ഗ്ലോക്കോമ മൂന്ന് തരത്തലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓപ്പൺ-ആംഗിൾ (open-angle), നോർമൽ ടെൻഷൻ (normal tension), ക്ലോസ്ഡ്-ആംഗിൾ (closed-angle) എന്നിവയാണ് അവ.
ഓപ്പൺ-ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ: ഇതാണ് ഗ്ലോക്കോമയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ വകഭേദം. ഏകദേശം 90 ശതമാനത്തിലധികം ഗ്ലോക്കോമ കേസുകളും വരുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിലാണ്. കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള അറയിൽ (anterior chamber) നിന്ന് ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴും, ദ്രാവകം (aqueous humor) വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്.
ഇതിനെത്തുടർന്ന് ദ്രാവകം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമേണ വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലക്രമേണ, ഈ അമിത മർദ്ദം ഒപ്റ്റിക് നാഡിയെ (കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഡി) തകരാറിലാക്കുകയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ക്ലോസ്ഡ്-ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ: 'നാരോ-ആംഗിൾ' (narrow-angle) ഗ്ലോക്കോമ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഐറിസും (കണ്ണിൻ്റെ നിറമുള്ള ഭാഗം) കോർണിയയും (കണ്ണിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ സുതാര്യമായ പാളി) തമ്മിലുള്ള കോൺ (angle) വളരെ ഇടുങ്ങിയതാകുമ്പോൾ, ദ്രാവകം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഐറിസ് തടയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് ഉയരുന്നു. കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതിന് അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്.
നോർമൽ-ടെൻഷൻ ഗ്ലോക്കോമ: ഓപ്പൺ-ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ ബാധിച്ചവരിൽ ഏകദേശം 30 ശതമാനം ആളുകളിലും കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം സാധാരണ പരിധിയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക. എന്നിരുന്നാലും, ഇവരിലെ ഒപ്റ്റിക് നാഡിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതുവരെ സാധാരണയായി ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമാകില്ല; പിന്നീട്, പാർശ്വ കാഴ്ചയിൽ (peripheral vision) അന്ധതയുടെ പാടുകൾ (blind spots) പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം സാധാരണ നിലയുടെ ഉയർന്ന പരിധിയിലാണെങ്കിലോ, ഒപ്റ്റിക് നാഡിയിൽ (optic nerve) സംശയാസ്പദമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിലോ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണണം.
ഗ്ലോക്കോമയുടെ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
നിലവിൽ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ചികിത്സയില്ലെങ്കിലും, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാനോ തടയാനോ സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രായവും ഗ്ലോക്കോമയുടെ തരവും തീവ്രതയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, വിവിധ ചികിത്സാ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്.
തുള്ളി മരുന്ന്: കണ്ണിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകാനും കണ്ണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കണ്ണിൻ്റെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും തുള്ളി മരുന്നുകൾ സഹായിക്കും.
ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ: കണ്ണിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു ദ്വാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ-ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ലേസർ ട്രാബെകുലോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂടാതെ ദ്രാവകം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഒഴുകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കണ്ണിലെ ദ്രാവകം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന പാതകളെ ഇത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലോസ്ഡ്-ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയ്ക്ക് ലേസർ പെരിഫറൽ ഇറിഡോടോമി എന്ന ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗിക്കുന്നു;
പരമ്പരാഗത ശസ്ത്രക്രിയ: മരുന്നും ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദ്രാവകം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു പുതിയ പാത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ട്രാബെക്യുലെക്ടമി (ഏറ്റവും സാധാരണമായ ശസ്ത്രക്രിയ), ട്യൂബ് ഷണ്ട് ഇംപ്ലാൻ്റേഷൻ എന്നിവ.
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