GERD: മാറാത്ത നെഞ്ചെരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും നിസ്സാരമാക്കരുത്; കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും അറിയാം
ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസിഡിറ്റി സാധാരണമാണെങ്കിലും, നെഞ്ചിൽ എരിച്ചിൽ, വായിൽ പുളിപ്പ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അസ്വസ്ഥത എന്നിവ സ്ഥിരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗേർഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് (GERD symptoms and causes) ഡോ. വിജയ് കുമാർ
Published : November 13, 2026 at 9:42 AM IST
നെഞ്ചെരിച്ചിലും പുളിച്ചുതികട്ടലും നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയോ? മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വെറുമൊരു അസിഡിറ്റിയല്ല, മറിച്ച് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഷ്യൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് അഥവാ ഗേർഡ് (GERD) ആകാം. ഭക്ഷണരീതികളിലെ മാറ്റങ്ങളും കൃത്യമായ ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അസിഡിറ്റി സാധാരണമാണെങ്കിലും, നെഞ്ചിൽ എരിച്ചിൽ, വായിൽ പുളിപ്പ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അസ്വസ്ഥത എന്നിവ സ്ഥിരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗേർഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് ബെംഗളൂരു ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. വിജയ് കുമാർ എച്ച്.ജെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ആമാശയത്തിലെ ദഹനരസങ്ങളും ഭക്ഷണവും അന്നനാളത്തിലേക്ക് തിരികെ കയറുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. മരുന്നുകൾ ലക്ഷണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, സ്ഥിരമായി അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അടിസ്ഥാന കാരണം ചികിത്സിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ പിഴവുകൾ
അസിഡിറ്റി മാറാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് മരുന്നുകളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗമാണ്. ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ (PPI) ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാകുന്നത്. സാധാരണയായി പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് 30 മുതൽ 60 മിനിറ്റ് മുൻപാണ് ഇവ കഴിക്കേണ്ടത്. രോഗികൾ കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ, അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് നിർത്തുകയോ, തെറ്റായ സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മരുന്നിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഡോ. വിജയ് കുമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതിനാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യം
മരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ജീവിതശൈലിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഗേർഡ് നിയന്ത്രിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ സമയക്രമമില്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണരീതികൾ ഇത്തരം ഉദരരോഗങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എരിവും കൊഴുപ്പും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, കഫീൻ, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, കഴിച്ചയുടനെ കിടക്കുന്നത്, പുകവലി, അമിതമായ മദ്യപാനം എന്നിവയും ഒഴിവാക്കണം. ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുകയും, ഉറങ്ങുന്നതിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുകയും വേണം.
ശാരീരിക ഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഡയഫ്രത്തിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഹയാറ്റൽ ഹെർണിയ പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും സ്ഥിരമായ അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകാം. ഇത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഫിൻക്റ്ററിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും റിഫ്ലക്സിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരുന്നുകൾ താത്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകില്ല.
തുടർപരിശോധനകൾ എപ്പോൾ വേണം?
കൃത്യമായ മരുന്നുകളും ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശമനമില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ഡോ. വിജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അന്നനാളത്തിൽ വീക്കമോ അൾസറോ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്. എത്രത്തോളം ആസിഡ് തിരികെ കയറുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ 24 മണിക്കൂർ പിഎച്ച് പഠനവും, ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താൻ ഈസോഫേഷ്യൽ മാനോമെട്രിയും ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചേക്കാം.
അപകടസൂചനകൾ തിരിച്ചറിയുക
ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ വേദനയോ അനുഭവപ്പെടുക, കാരണമില്ലാതെ ശരീരഭാരം കുറയുക, തുടർച്ചയായ ഛർദി, ഛർദിയിൽ രക്തം കാണുക, കറുത്ത നിറത്തിൽ മലം പോവുക, വിളർച്ച എന്നിവ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. നെഞ്ചുവേദനയ്ക്കൊപ്പം ശ്വാസതടസ്സം, അമിതമായ വിയർപ്പ്, കൈകളിലേക്കോ താടിയെല്ലിലേക്കോ പടരുന്ന വേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തര പരിശോധന അനിവാര്യമാണ്. സ്ഥിരമായ അസിഡിറ്റിക്ക് സ്വയം മരുന്നുകളുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ദീർഘകാല ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
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