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കുഴൽ ഇറക്കേണ്ട, മയക്കേണ്ട; ദഹനനാളത്തിലൂടെ കുഞ്ഞൻ ക്യാമറ ഗുളിക, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് വിപ്ലവമായി കാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി

ക്യാമറ അടങ്ങിയ ഗുളിക വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ദഹനനാളത്തിൻ്റ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അത്യാധുനിക രീതിയാണ് 'കാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി'. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും രോഗനിർണയ രീതിയും വിശദീകരിച്ച് എൻട്രോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. നചികേത് ദുബാലെ.

GASTROENTEROLOGIST GASTROENTEROLOGIST EXPLAINS APOLLO HOSPITAL PUNE CAPSULE ENDOSCOPY ACTIVITY
This pill contains a tiny camera, light source and wireless transmitters for internal diagnosis (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 4:48 PM IST

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ദര സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധനകൾക്ക് പകരമായി കാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിർണായക മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു ചെറിയ പിൽ ക്യാമറ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും പൂനെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. നചികേത് ദുബാലെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

കാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് നിർണായ പങ്കു വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ. നചികേത് ദുബാലെ വ്യക്തമാക്കി. കാപ്‌സ്യൂളിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്രോ വയർലെസ് ക്യാമറയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്യാമറ അടങ്ങിയ ഗുളിക വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് ദഹനനാളത്തിൻ്റ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അത്യാധുനിക രോഗനിർണയ രീതിയാണിത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് രോഗി ധരിക്കുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് ഉപകരണത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

"സാധാരണ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴിയോ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴിയോ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചെറുകുടലിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിശോധനയായ ദഹനനാളത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചെറിയ കാപ്സ്യാൂൾ ക്യാമറയെന്ന്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

GASTROENTEROLOGIST GASTROENTEROLOGIST EXPLAINS APOLLO HOSPITAL PUNE CAPSULE ENDOSCOPY ACTIVITY
Endoscopic camera in a capsule (Getty Image)

"പരമ്പരാഗത അപ്പർ ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ എൻഡോസ്കോപ്പി, കൊളോനോസ്കോപ്പി പ്രക്രിയകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അവിഭാജ്യവുമായവയാണ്, അവ പല ഘട്ടങ്ങളിലും രോഗ നിർണയത്തിന് നിർണായക പങ്കു വഹിക്കാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ചെറുകുടലിനെ പൂർണമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് നിരവധി മീറ്ററുകളിൽ വ്യാപിച്ചു ചുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതും സാധാരണവുമായ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാരണം വൈകിയ രോഗനിർണയം ചികിത്സയെ വൈകിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ രോഗനിർണയ വിടവ് നികത്തുന്നതിനുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമായി കാപ്സ്യൂൾ എൻഡോസ്കോപ്പി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്," പൂനെയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. നചികേത് ദുബാലെ പറയുന്നു.

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എൻഡോസ്കോപ്പിയിലുണ്ടാകുന്ന യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ പ്രകിയയിലോ പരിശോധനക്ക് ശേഷമോ രോഗികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കാപ്സ്യൂൾ മല വിസർജ്ജനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തുപോകുന്നു. ഇത് പിന്നീട് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതില്ല. പരമ്പരാഗത എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മയക്കമോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കലോ രോഗിയുടെ വായിലൂടെ വഴക്കമുള്ള സ്കോപ്പുകൾ തിരുകുകയോ ആവശ്യമില്ല.

കാപ്സ്യൂൾ ദഹനനാളത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ സാധാരണ ദൈനംദിന ദിനചര്യകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാപ്സ്യൂൾ ക്യാമറ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തുകടക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കാപ്സ്യൂൾ ക്യാമറ രോഗനിർണയം

  • ചെറുകുടൽ അൾസർ
  • രക്തക്കുഴലുകളുടെ അസാധാരണ വളർച്ച (ആൻജിയോഡിസ്പ്ലാസിയ)
  • ക്രോൺസ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യകാല കോശജ്വലന മാറ്റങ്ങൾ
  • കുടൽ പോളിപ്‌സ്
  • ചെറുകുടലിലെ മുഴകൾ, വീക്കം
  • സീലിയാക് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകൾ

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GASTROENTEROLOGIST
GASTROENTEROLOGIST EXPLAINS
APOLLO HOSPITAL PUNE
CAPSULE ENDOSCOPY ACTIVITY
CAPSULE ENDOSCOPY EXPLAINS

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