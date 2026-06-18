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പഴകിയ കത്തികൾ ഉടൻ മാറ്റിക്കോളൂ; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി

പഴകിയതോ, തുരുമ്പിച്ചതോ, ജീർണിച്ചതോ, പെയിൻ്റ് ഇളകിയതോ ആയ കത്തികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവ മാറ്റിക്കോളൂ. ഇവയിൽ നിന്ന് ഗുരുതര രോഗ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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FSSAI has asked restaurants to replace rusted and damaged knives and cutting equipment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 3:52 PM IST

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ക്ഷ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൂടുതല്‍ ശുചിത്വ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI). പഴകിയതോ, തുരുമ്പിച്ചതോ, ജീർണിച്ചതോ, പെയിൻ്റ് ഇളകിയതോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കേടായതോ ആയ കത്തികളും മുറിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉടനടി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. 2011 ലെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സ് (ലൈസൻസിംഗ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസുകൾ) റെഗുലേഷൻസിന് കീഴിൽ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്കൊപ്പം ഈ നിർദേശവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

പല ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വളരെക്കാലം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ച് പഴകിയ കത്തികൾ, ബ്ലേഡുകൾ, മറ്റ് ഭക്ഷ്യ-സമ്പർക്ക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ വ്യക്തമായതോടെയാണ് മുന്നറിപ്പ്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ വീടുകളിലും പാലിക്കുന്നത് വഴി വലിയ അപകട സാധ്യത കുറയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കും.

കേടായ കത്തി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഭീഷണിയായി മാറുന്നതെങ്ങനെ

ഏറ്റവും ദൃശ്യമായ അപകടസാധ്യത ഭൗതിക മലിനീകരണമാണ്. ചെറിയ ലോഹ ശകലങ്ങൾ, ഇളകിയ പെയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തകർന്ന ബ്ലേഡ് കണികകൾ എന്നിവ കത്തിയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറിയോ ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളെ മുറിക്കുകയോ വൃത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ ആഹാരത്തോടൊപ്പം വയറിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കും മുറിവുകൾക്കും കാരണമാകും.

ഇവയിലൂടെ രാസ മലിനീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നു. ലോഹത്തിൽ ഈർപ്പവും വെള്ളവും പിടിച്ച് തുരുമ്പ് രൂപപ്പെടുന്നു. കത്തിയുടെ സംരക്ഷണ കോട്ടിംഗുകൾ നശിക്കുന്നു. പെയിൻ്റ് ഇളകി പോകുന്നു. ഇവയ്‌ക്കു പുറമെ സൂക്ഷ്മജീവ മലിനീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബാക്ടീരിയകൾ ഇവയിൽ പറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുകയും ഇവ അതിൽ തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗ ശേഷം നന്നായി കഴുകിയാലും സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

കേടായ കട്ടിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ക്രോസ്-മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും. ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി ദോഷകരമായ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കലരുന്നതിന് കാരണമാകും. ബ്ലേഡിൽ തന്നെ വിള്ളലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ, ഫലപ്രദമായ അണുനാശീകരണം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ സ്ഥിരമായി ഒരു കത്തി തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ മുന്നറിയപ്പ് നൽകുന്നു.

എഫ്എസ്എസ്എഐ നിർദേശം

  • റെസ്റ്റോറൻ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ക്ലൗഡ് കിച്ചണുകൾ, ബേക്കറികൾ, കാറ്ററിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, മറ്റ് ഭക്ഷ്യ ബിസിനസുകൾ എന്നിവ കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
  • തുരുമ്പിച്ചതോ, കേടായതോ ആയ കത്തികൾ ഉടനടി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക. പതിവായി വൃത്തിയാക്കൽ, സാനിറ്റൈസേഷൻ എന്നിവ നടത്തുക.
  • അരികുകൾ ഒടിഞ്ഞത്, വിള്ളലുകൾ, പെയിൻ്റ് അടർന്നുപോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമായ മറ്റ് കേടുപാടുകൾ എന്നിവയുള്ള കത്തികൾ സ്വീകാര്യമല്ല.
  • പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക.

സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർമാർ, പ്രാദേശിക ഡയറക്ടർമാർ, പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഏജൻസി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദേശങ്ങഴും ശുചിത്വവും പാലിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അതത് സ്ഥാപലങ്ങൾക്കുമേൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. 2006 ലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ, നിലവാര നിയമപ്രകാരം ഇവർ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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RUSTED KNIFE
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