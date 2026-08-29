ഉപ്പും മധുരവും കൂടിയാൽ പണികിട്ടും; പാക്കറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ചുവന്ന ലേബൽ വരുന്നു
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ മാതൃകയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
By PTI
Published : August 29, 2026 at 10:58 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളിലും പാനീയങ്ങളിലും റെഡ് വാണിങ് ലേബൽ (ചുവന്ന മുന്നറിയിപ്പ്) പതിപ്പിക്കാൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) ഒരുങ്ങുന്നു. ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം ലേബലുകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നത്.
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ മാതൃകയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പോഷകങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ആരോഗ്യകരമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഉയർന്ന അളവിൽ കൊഴുപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് എന്നിവയോ ഉയർന്ന മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചതായി മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലിൽ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കോടതിയുടെ വിമർശനം
ഈ മാസം ആദ്യം നടന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ ലേബലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി എഫ്എസ്എസ്എഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ നെസ്ലെ, പെപ്സികോ, കൊക്കകോള തുടങ്ങിയ വൻകിട ഭക്ഷ്യ കമ്പനികൾ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് തങ്ങളുടെ വിൽപനയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ വാദം. വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ സുപ്രീം കോടതി എഫ്എസ്എസ്എഐയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നിയമാനുസൃത നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയുടെ മന്ദഗതിയിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച കോടതി, അധികാരികൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യഥാർഥ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു.
പൊതുജനാരോഗ്യം പ്രധാനം
പൊണ്ണത്തടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യതയിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സുതാര്യമായ പോഷകാഹാര വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിർണായകമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി പർദിവാല, കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിഭാഗം സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പാക്കറ്റിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലേബലുകൾ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിൽപനയെ ബാധിക്കുമെന്ന എതിർഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി തള്ളി. വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ ആവശ്യകതകളെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
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ഒരു നിശ്ചിത ചട്ടക്കൂട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിക്ക് കർശനമായ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയമാണ് കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉത്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ദൃശ്യ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പോഷക അപകടസാധ്യതകൾ എളുപ്പത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മുൻപ് പാക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളിലെ മൊത്തം പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വലുപ്പത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് പ്രമേഹവും രക്താതിമർദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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