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ഇരുപത് ശതമാനം സമ്മര്‍ദ്ദം അകറ്റാം, മറവിരോഗത്തെ 33ശതമാനം വരെ ദൂരെ നിര്‍ത്താം, വായന എല്ലാപ്രായത്തിലും നല്‍കുന്നത് ഗുണങ്ങള്‍ മാത്രം; കേംബ്രിഡ്‌ജ് ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കൂ

സമ്മര്‍ദ്ദം അകറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗമാണ് വായന. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും പുസ്‌തകങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ചങ്ങാതിമാരാക്കിയിരിക്കുന്നു.

READING FOR PLEASURE READING FOR STRESS RELIEF QUEEN READING ROOM UK WHAT DO BOOKS DO FOR WELLBEING
Reading for pleasure does wonders for your health and wellness (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 3:36 PM IST

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ന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വായന മാനസികാരോഗ്യത്തിനും വലിയ സഹാനുഭൂതിക്കും മറവി രോഗത്തിന്‍റെ വെല്ലുവിളികള്‍ കുറയ്ക്കാനും ഏറെ ഗുണകരമെന്ന് ഗവേഷകര്‍. കേംബ്രിഡ്‌ജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരും ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി രൂപം നല്‍കിയ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്വീന്‍സ് റീഡിങ് റൂമും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള വായനയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ദേശീയ വായനാവര്‍ഷാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2025ല്‍ കേംബ്രിഡ്‌ജിലെ മനഃശാസ്‌ത്ര വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫ.ബാര്‍ബറ സഹകിയാനും ഡോ.ക്രിസ്റ്റല്ലലാങ്‌ലിയും ചേര്‍ന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബ്രെയിന്‍ ബൂസ്റ്റ്; ഹെല്‍ത്തി ഹാബിറ്റ്‌സ് ഫോര്‍ ഹാപ്പിയര്‍ ലൈഫ എന്ന പുസ്‌തകത്തില്‍ വായനയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ മേഖലയില്‍ വളരെ കുറച്ച് ഗവേഷണങ്ങള്‍ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

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നിങ്ങള്‍ എന്ത് വായിക്കുന്നുവെന്നോ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നുവെന്നോ അല്ലാതെ കേവലം ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വായനകള്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന വന്‍ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൈക്കോളജിക്കല്‍ മെഡിിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഫ.സഹകിയാനും ഡോ.ലാങ്‌ലിയും ക്വീന്‍സ് റീഡിങ് റൂമിന്‍റെ സിഇഒ വിക്കി പെരിനും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ ഒരു അവലോകനത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തുന്ന വായനകള്‍ ഇത് ഒരു ബുക്ക് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ഭാഗമായോ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും ചേര്‍ന്നുള്ളതോ ആയ വായനകളും വലിയ ഫലം നല്‍കുന്നുവെന്ന് ഈ ലേഖനം പറയുന്നു.

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നമ്മുടെ മസ്‌തിഷ്‌കാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗമാണ് വായനയെന്ന് പ്രൊഫ.സഹകിയാന്‍ പറയുന്നു. വായനയിലൂടെ പല മാനസികനൈപുണ്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ മാനസിക നില കരുത്തുറ്റതാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. വായന നാം വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളില്‍ വായന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ക്ക് നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ വായന ആരംഭിക്കാന്‍ ഇനിയം വൈകിയിട്ടൊന്നുമില്ല. വൃദ്ധരില്‍ പോലും വായന വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും വായന കുറയുന്നു

കുട്ടികളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരത്തിലുള്ള ആണ്‍കുട്ടികളില്‍ വായന വലിയതോതില്‍ കുറവാണെന്ന് സര്‍വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നാക്ക പശ്ചാത്തലമള്ള കുട്ടികളിലും വായന കുറവാണ്. എന്നാല്‍ വായന ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവരില്‍ പലരും. വായനയിലൂടെ തങ്ങള്‍ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകള്‍ പഠിച്ചതായി ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പതിനായിരത്തിലേറെ യുവാക്കളില്‍ ഇവര്‍ മൂവരു ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വായനയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വായന തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏകാഗ്രതയും ഓര്‍മ്മയും കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശേഷിയും മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇവര്‍ക്ക് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും കുറഞ്ഞിരിക്കും. മൊബൈല്‍-ടെലിവിഷന്‍ സ്‌ക്രീനുകളില്‍ ഇവര്‍ ചെലവിടുന്ന സമയം കുറ്യ്ക്കുകയും കൂടുതല്‍ ഉറങ്ങുകയും പോലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ജീവിത ചര്യയും ഇവര്‍ പിന്തുടരും.

കുട്ടികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാകുന്ന എല്ലാം തന്നെ യുവാക്കള്‍ക്കും വായിക്കാനായി നല്‍കാനാകുമെന്ന് ഡോ.ലാങ്‌ലി പറയുന്നു. അതേസമയം ഇവര്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ളതാകണം വായിക്കനായി നല്‍കേണ്ടത്. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കോമിക്കുകളോ ഗ്രാഫിക്കല്‍ നോവലുകളോ നല്‍കുന്നതാകും നല്ലത് നോവലുകളും മറ്റും ആദ്യമേ നല്‍കിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് ബോറടിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

READING FOR PLEASURE READING FOR STRESS RELIEF QUEEN READING ROOM UK WHAT DO BOOKS DO FOR WELLBEING
Surveys have suggested a multitude of benefits for adults, particularly related to wellbeing, including reduced stress and better relaxation (Getty images)

വായനയിലൂടെ സാക്ഷര നൈപുണ്യതയും വര്‍ദ്ധിക്കും. ഭാഷാ നൈപുണ്യം, ഓര്‍മ്മശക്തി, കാര്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയും വികസിക്കും. ഇത്തരം ഗുണങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കോ യുവാക്കള്‍ക്കോ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. പ്രായമായവര്‍ക്കും ഇത് മികച്ച ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദം അകറ്റാനും നന്നായി വിശ്രമിക്കാനും വായന നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതിയും മറ്റുള്ളവരെ മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ഇവരില്‍ വളര്‍ന്ന് വരുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെ സഹിഷ്‌ണുതോടെ കാണാനുള്ള മനോഭാവവും ഇവരില്‍ വളര്‍ന്ന് വരുന്നു.

സമ്മര്‍ദ്ദം അകറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗമായാണ് വായന ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. തങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥ്യത്തിനായി അഞ്ചില്‍ രണ്ട് മുതിര്‍ന്നവരും അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും പുസ്‌തകങ്ങളെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അഞ്ച്മിനിറ്റ് നിങ്ങള്‍ വായിച്ചാല്‍ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്മര്‍ദ്ദം അകലുമെന്നാണ് ക്വീന്‍സ് റീഡിങ് റൂം 2024ല്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഏകാഗ്രത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യവും ഇവരില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒപ്പം വായിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നേയില്ല. മദ്യത്തിലോ ചൂട് വെള്ളത്തിലുള്ള കുളിയിലോ അഭയം തേടുന്നവരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ബുക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നാണ് മറ്റൊരു പഠനം പറയുന്നത്. 31 ശതമാനം പേര്‍ മദ്യത്തില്‍ അഭയം തേടുമ്പോള്‍ പത്ത് ശതമാനമാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിലുള്ള കുളിയ സമ്മര്‍ദ്ദം അകറ്റാനായി കാണുന്നത്. അതേസമയം പുസ്‌തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ്.

വായനയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ പില്‍ക്കാല ജീവിതത്തിലും കിട്ടുന്നു. വിശ്രമവേളകളിലെ പ്രവൃത്തികള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് വായന തലച്ചോറിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രായമായവരില്‍ ഓര്‍മ്മക്കുറവ് പോലുള്ളവ ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. 55 വയസുള്ള 5,500 പേരില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ നിരന്തരം വായന പോലുള്ളവയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവരില്‍ അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് അല്‍ഷെമേഴ്‌സോ, ഡെമിന്‍ഷ്യയോ പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍, മാസികകള്‍, പുസ്‌തകങ്ങള്‍ എന്നി വായിക്കുന്നവരില്‍ അല്‍ഷെമേസിന്‍റെ സാധ്യത മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി.

മാനസികോല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വായന എന്ത് കൊണ്ട് ഗുണകരമാകുന്നു?

മസ്‌തിഷ്‌കത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പഠനത്തില്‍ വായനയും തലച്ചോറിന്‍റെ ഘടനയും തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലച്ചോറിലെ കോര്‍ട്ടിക്കിള്‍ മേഖല ഭാഷയും പഠനവും വൈകാരിക നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശക്തമായ ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ ഭാഷ പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തലച്ചോറിലെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ഇടങ്ങളിലുള്ള കോര്‍ട്ടിക്കിളിന് കട്ടി കൂടിയുമിരിക്കും.

READING FOR PLEASURE READING FOR STRESS RELIEF QUEEN READING ROOM UK WHAT DO BOOKS DO FOR WELLBEING
One study found that reading newspapers, magazines, and books was associated with a 33% reduction in the risk of Alzheimer’s disease (Getty images)

മിക്ക പഠനത്തിലും ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുന്നവരുടെ തലച്ചോറില്‍ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കാണാനാകും. പതിനൊന്ന് കുട്ടികളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് എട്ടാഴ്‌ചയോളം വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീലനം നല്‍കി. ഏഴിനും പതിനൊന്നിനുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായിരുന്നു പരിശീലനം. പരിശീലനത്തിന് ശേഷം അവര്‍ക്ക് വായനാ ശേഷിയും മറ്റും വര്‍ദ്ധിച്ചു. ഇത് ഇവരുടെ തലച്ചോറിലും പ്രതിഫലിച്ചു. തലച്ചോറിലെ സുപ്രധാന മേഖലകളില്‍ ചാര നിറത്തിലുള്ള വസ്‌തു വര്‍ദ്ധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

കൂട്ടായ വായനയും ബുക്ക് ക്ലബ്ബുകളും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഗുണങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്നാണ് പ്രൊഫ.സഹകിയാന്‍ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ ആളുകള്‍ക്ക് ഒറ്റപ്പെടല്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുമായി കൂടുതല്‍ ബന്ധപ്പെടും. ഇത് ഓര്‍മ്മക്കുറവ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും.ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകള്‍ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവര്‍ക്കും നല്ല വിനോദോപാധിയാണ്. ഇത് പ്രായമായവര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. കാരണം അവര്‍ക്ക് വളരെ ദൂരേക്ക് ഒന്നും പോകാനാകുന്നില്ല. അവര്‍ക്ക് വ്യായാമ സംഘത്തിനൊപ്പമോ സൈക്ക്ലിങ് സംഘത്തിനൊപ്പമോ മാനസികോല്ലാസത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ വായനാസംഘമാണെങ്കില്‍ ഇത് സാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Reference:

https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/reading-and-associations-with-brain-health-cognition-wellbeing-and-mental-health/1A3565FA61831A975813113DE1AB2B09

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READING FOR PLEASURE
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