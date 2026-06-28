അവയവദാനത്തിലുടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യ: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി 500,000 പേർ അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു
ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ 500,000 ആളുകൾ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ഇത് മാനവികതയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ദേശീയ റെക്കോർഡായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
Published : June 28, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 8:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് വൃക്ക തകരാറുമൂലം പ്രതിവർഷം 100,000ത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. ഈ അവയവത്തിനായുള്ള മൊത്തം ആവശ്യത്തിൻ്റെ 2% മാത്രമേ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കായി നീണ്ട കാത്തിരിപ്പും ആവശ്യമാണ്. ഒരു ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 2024-25 വർഷത്തെ ഈ കണക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയോടെ മാറാൻ പോകുന്നു.
രാജ്യത്തെ 500,000 ആളുകൾ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ഇത് മാനവികതയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ദേശീയ റെക്കോർഡായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം കരൾ, ശ്വാസകോശം, ഹൃദയം, മറ്റ് അവയവങ്ങൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതായത് ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ ആവശ്യക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
ഇന്ത്യയിൽ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ധാരണകൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മതവിശ്വാസങ്ങൾ, അവബോധമില്ലായ്മ, സാമൂഹിക മടി എന്നിവ തടസങ്ങളായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ(പിഐബി)യുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് 500,000 പേർ അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നാഷണൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (NOTTO) ഡയറക്ടർ ഡോ. അനിൽ കുമാർ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു.
നാഷണൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (NOTTO) അഭിപ്രായത്തിൽ, അവയവദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലളിതമാക്കി. ദേശീയ തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്നുകൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തൻ്റെ മാൻ കി ബാത്ത് പ്രസംഗത്തിൽ അവയവദാനത്തിന് നിരവധി തവണ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
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അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മുന്നിൽ. രാജസ്ഥാൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, കർണാടക മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും, ഗുജറാത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്തും, മധ്യപ്രദേശ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും, തമിഴ്നാട് ആറാം സ്ഥാനത്തും, തെലങ്കാന ഏഴാം സ്ഥാനത്തും, ഉത്തർപ്രദേശ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും, കേരളം ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തും, പഞ്ചാബ് പത്താമതും സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയവദാനത്തിൽ പിന്നിൽ
ലഡാക്ക്, നാഗാലാൻഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയവദാനത്തിൽ പിന്നിലാണ്. notto.abdm.gov.in അനുസരിച്ച്, അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും പിന്നിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2026 ജൂൺ 28 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ലക്ഷദ്വീപിൽ 11 പേർ മാത്രമേ അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലഡാക്കിൽ 39, നാഗാലാൻഡിൽ 77, അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ 101, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ 117, സിക്കിമിൽ 170, മിസോറാമിൽ 287, ത്രിപുരയിൽ 331, മേഘാലയയിൽ 338 എന്നിങ്ങനെയാണ് എണ്ണം. 2023 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള ഈ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വലിയ അവബോധം ഇല്ല എന്നാണ്.
നോട്ടോ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇതുവരെ 10,752 പേർ അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒഡീഷയിൽ 9,342 പേരും, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 8,711 പേരും, ഹരിയാനയിൽ 8,201 പേരും, ഡൽഹിയിൽ 6,544 പേരും, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 5,372 പേരും, ബീഹാറിൽ 4,995 പേരും, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 3,920 പേരും, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 3,155 പേരും, ജമ്മു കശ്മീരിൽ 3,065 പേരും, ജാർഖണ്ഡിൽ 2,560 പേരും, അസമിൽ 2,434 പേരും, ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലിയിലും ദാമൻ ദിയുവിലും 1,564 പേരും, ചണ്ഡീഗഡിൽ 1,237 പേരും, പുതുച്ചേരിയിൽ 1,197 പേരും, ഗോവയിൽ 706 പേരും, മണിപ്പൂരിൽ 556 പേരും, മേഘാലയയിൽ 338 പേരും രേഖകൾ വഴി അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.
മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷനിൽ മുന്നിൽ?
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ 8,277 പേരും, കോലാപ്പൂരിൽ 7,787 പേരും, പൂനെയിൽ 7,619 പേരും, മുംബൈയിൽ 2,881 പേരുമായി അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമാൻഗഡിൽ 12,508 പേരും, ജുൻജുനുവിൽ 11,164 പേരും, ചുരുവിൽ 10,412 പേരും, ജയ്പൂരിൽ 6,326 പേരും, അജ്മീറിൽ 6,066 പേരുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ധാർവാഡിൽ 12,198 പേരും, ബല്ലാരിയിൽ 11,177 പേരും, ബെംഗളൂരു അർബനിൽ 5,396 പേരും, ഗഡാഗിൽ 3,597 പേരും, വിജയപുരയിൽ 2,903 പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷനുകളുള്ള നഗരങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിംഗോളി (1,040), രാജസ്ഥാനിലെ പ്രതാപ്ഗഡ് (105) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, കർണാടകയിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ 19 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, അവരുടെ പേര് ഇതുവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏത് നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള എത്ര രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഉണ്ട്?
നോട്ടോ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം, ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ 22,454 പേരും, ഡയമണ്ട് സിറ്റി സൂറത്തിൽ 3,964 പേരും, ഗാന്ധിനഗറിൽ 3,308 പേരും, ബനസ്കന്തയിൽ 1,942 പേരും, കച്ചിൽ 1,418 പേരും, വഡോദരയിൽ 1,262 പേരും, മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ 3,704 പേരും, ഇൻഡോറിൽ 3,396 പേരും, ഷാജാപൂരിൽ 2,403 പേരും, സെഹോറിൽ 2,375 പേരും, തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ 2,012 പേരും, കോയമ്പത്തൂരിൽ 1,534 പേരും, കാഞ്ചീപുരത്ത് 1,304 പേരും, തിരുവള്ളൂരിൽ 1,157 പേരും, മധുരയിൽ 800 പേരും അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു.
notto.abdm.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് അവർ ഇതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഗുജറാത്തിലെ ഛോട്ട ഉദയ്പൂരിൽ 45 രജിസ്ട്രേഷനുകളോടെ ഏറ്റവും കുറവ് രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഉണ്ട്. തൊട്ടുപിന്നിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ നിവാരി 3 എണ്ണം മാത്രം, തമിഴ്നാട്ടിലെ മയിലാടുതുറൈ 38 എണ്ണം, അതേസമയം ഇതേ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു ജില്ലയും അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ
തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡിയിൽ 5,065 പേരും ഹൈദരാബാദിൽ 2,319 പേരും വാറങ്കലിൽ 1,465 പേരും മഞ്ചേരിയലിൽ 763 പേരും സംഗറെഡ്ഡിയിൽ 716 പേരും അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ മുളുഗു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രജിസ്ട്രേഷനുകൾ - 7.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ 1,432, ലഖ്നൗവിൽ 989, ഗൗതം ബുദ്ധ നഗറിൽ 819, വാരണാസിയിൽ 799, ഗാസിയാബാദിൽ 770. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ സംഭാൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രജിസ്ട്രേഷനുകൾ - 4. അതുപോലെ, കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് 2,706 പേരും തൃശ്ശൂരിൽ 928 പേരും പാലക്കാട് 717 പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും കുറവ് രജിസ്ട്രേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 313 പേർ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ, പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപൂരിൽ 2,027 പേരും പട്യാലയിൽ 1,156 പേരും ലുധിയാനയിൽ 1,008 പേരും എസ്എഎസ് നഗറിൽ 782 പേരും അവയവദാനത്തിനുള്ള രേഖകൾ പൂർത്തിയാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ മലേർകോട്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 45 എണ്ണം.
1.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം അവയവങ്ങൾ ദാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകും
അവയവ ദാനത്തിനായുള്ള 500,000-ത്തിലധികം രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ, നിരവധി ആളുകൾ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരൾ, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, വൃക്കകൾ, പാൻക്രിയാസ്, കുടൽ, വൃക്കകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആകെ 1,774,497 അവയവങ്ങൾ ഇതിനോടകം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ തതുല്യ എണ്ണം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, കരൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഹൃദയം രണ്ടാമതും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ശ്വാസകോശവും. പാൻക്രിയാസ് നാലാമതും, കുടൽ അഞ്ചാമതും, വൃക്ക ആറാമതുമാണ്.
അവയവദാന സമ്മതം കൂടുതൻ സ്ത്രീകളിൽ
നോട്ടോ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷനുകളിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പങ്കെടുത്തു. എന്നിരുന്നാലും, നേരിയ ലിംഗ വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 266,834 സ്ത്രീകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതേസമയം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 230,299 ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാന, നഗര രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ എണ്ണം ജൂൺ 28 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വരെയാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അവയവദാനത്തിനായി ആളുകൾ തുടർച്ചയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു.
30-45 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത്
നോട്ടോ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും അവയവദാനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, 30-45 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരാണ് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. 18-30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 45-60 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ നാലാം സ്ഥാനത്തും ആണ്. 18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത്, അതേസമയം 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്.
അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?
ഇന്ത്യയിലെ അവയവദാനത്തെയും മാറ്റിവയ്ക്കലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1994-ൽ പാസാക്കി പ്രധാന നിയമമായ organindia.org-ൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, അവയവദാനത്തിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നാഷണൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടിഷ്യു ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (NOTTO) ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് https://notto.mohfw.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഫോം 7 തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആധാറും മൊബൈൽ നമ്പറും നൽകുക അത് ഒരു OTP വഴി പരിശോധിക്കും. ദാനം ചെയ്യേണ്ട അവയവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, അവയവദാന കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഫോം 7 പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓഫ്ലൈനായും അപേക്ഷകൾ നൽകാം.
notto.abdm.gov.in വഴിയും അവയവദാന രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. ഇവിടെ, "പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക" അല്ലെങ്കിൽ "രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക" എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന്, തുടരാൻ "ആധാർ വഴിയുള്ള പ്രതിജ്ഞ" തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകിയ ശേഷം, OTP വഴി പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, പേര്, ജനനത്തീയതി എന്നിവ ദൃശ്യമാകും. അടുത്തതായി, ദാനം ചെയ്യേണ്ട അവയവങ്ങളോ ടിഷ്യുകളോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെയോ അടുത്ത ബന്ധുവിൻ്റെയോ നോമിനി വിവരങ്ങൾ നൽകുക. എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 1800114770 എന്ന ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. മരണശേഷം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളിലും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.
ആർക്കൊക്കെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാം?
ദാതാവിന് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. അവയവം ദാനം ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തി വളരെ അടുത്ത ബന്ധുവായിരിക്കണം, അതായത് രക്ഷിതാവ്, പങ്കാളി, സഹോദരൻ, സഹോദരി, മകൻ, മകൾ മുതലായവർ. കുടുംബം ഒഴികെയുള്ള അടുത്ത ബന്ധുവിന് അവയവം ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അംഗീകാര സമിതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങണം. ദാതാവിന് കാൻസർ, അണുബാധ, ഗുരുതരമായ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്. ദാനം യാതൊരു സമ്മർദ്ദമോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം. അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയോ സ്ഥാപനമോ നോട്ടോയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നത് ഈ അവയവത്തിനാണ്
പിഐബി, നോട്ടോ എന്നിവയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നത് വൃക്കകളിലാണ്. 2020 നും 2024 നും ഇടയിൽ 53,198 വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്നു. www.donatelife.org.in ൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വൃക്കകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. അവയവങ്ങളുടെ ലഭ്യതകുറവ് മൂലം പ്രതിവർഷം 100,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ 2% മാത്രമേ അവയവദാനത്തിലൂടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
രാജ്യത്ത് അവയവദാന നിരക്ക് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്, ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവയവദാനത്തിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ആഗോളതലത്തിൽ വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ളത് സഹോദരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, മിക്ക അവയവങ്ങളും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കാണ് ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കലിന് എത്ര ചെലവാകും
www.orfonline.org പ്രകാരം, അവയവം അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റെ നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലിന് 1.5 ലക്ഷം മുതൽ 3.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയും കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കലിന് 8 മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ചിലവാകും. ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വലിയ സബ്സിഡിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ സൗജന്യവുമാണ്. സബ്സിഡിയുള്ള കേസുകളിൽ, ചെലവ് 1 മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാം. സാധാരണയായി, ചെലവ് 15 മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാം. വ്യത്യസ്ത അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കലുകൾക്ക് CGHS (കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോഗ്യ പദ്ധതി) വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
CGHS അനുസരിച്ച്, ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കലിന് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം രൂപയും, ശ്വാസകോശ മാറ്റിവയ്ക്കലിന് ഏകദേശം 25 ലക്ഷം രൂപയും, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശ മാറ്റിവയ്ക്കലിന് ഏകദേശം 35 ലക്ഷം രൂപയും ചിലവാകും. ദാതാവ് അടുത്ത ബന്ധുവാണെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലിന് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപയും, ദാതാവ് കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ളയാളാണെങ്കിൽ, ചെലവ് ഏകദേശം 3 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആകാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില വലിയ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ചിലപ്പോൾ വളരെ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് 3 മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവിൽ അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താറുണ്ട്. ഈ അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ചെലവുകൾ പ്രധാനമായും ആശുപത്രിയെയും നഗരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
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