റിസള്ട്ടാണ് പ്രധാനം! തിളക്കമുള്ള ചർമ്മം നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് പഴങ്ങൾ ഇതാ!
ബാഹ്യ പരിചരണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആന്തരിക ആരോഗ്യവും. അതിനായി ഭക്ഷണത്തില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് പഴങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Published : November 25, 2025 at 4:27 PM IST
സൗന്ദര്യം വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വില കൂടിയ ക്രീമുകളോ സൗന്ദര്യവര്ധക വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളില് പലരും. ചര്മ്മം സംരക്ഷിക്കാനും തിളക്കമുള്ളതാക്കാനുമൊക്കെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്താറുമുണ്ട്. എന്നാല് നല്ല ചര്മ്മ എന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാത്രം ലക്ഷണമല്ല അത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണം കൂടിയാണ്.
വിപണയില് ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവര്ധക വസ്തുക്കള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചര്മ്മം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്നും തിളക്കമുള്ള ചര്മ്മം നിലനിര്ത്താനായി ഭക്ഷണത്തില് തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധനല്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക തിളക്കം നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യകരമായ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ബാഹ്യ പരിചരണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആന്തരിക ആരോഗ്യവും. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്ന ചില പഴങ്ങളിൽ വിറ്റാമിനുകൾ, ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, ധാതുക്കൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇവ പുതിയ ചര്മ കോശങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ചർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കത്തിനായി ഏതൊക്കെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് നോക്കാം.
പപ്പായ
പപ്പായയിൽ പപ്പെയ്ൻ എന്ന അത്ഭുതകരമായ എൻസൈം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പപ്പായ സ്വാഭാവികമായി ചർമ്മത്തിലെ മൃതകോശങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യുകയും മുഖത്തിന് തിളക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുഖത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കും. മാത്രമല്ല, വിറ്റാമിൻ എ, സി എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ പഴം മുഖക്കുരു കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മത്തെ ഈർപ്പമുള്ളതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. പപ്പായ കഴിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അതിന്റെ പൾപ്പ് അൽപം മുഖത്ത് പുരട്ടി 15 മിനിറ്റിനു ശേഷം കഴുകിക്കളയുക. ഇത് ചര്മ്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കാന് സഹായിക്കും.
ഓറഞ്ച്, സിട്രസ് പഴങ്ങൾ
ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ തുടങ്ങിയ സിട്രസ് പഴങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കലവറയാണ്. വിറ്റാമിൻ സി ചർമ്മത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കൊളാജന്റെ ഉത്പാദനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. കൊളാജൻ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതും യുവത്വമുള്ളതുമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. വിറ്റാമിന് സി ചര്മത്തിന്റെ നിറം മെച്ചപ്പെടുത്താന് സഹായിക്കുന്നു. ദിവസവും ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കുകയോ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ നീര് കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്.
മാതളനാരങ്ങ
മാതളനാരങ്ങയിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്യൂണിക്കലാജിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശക്തമായ സംയുക്തങ്ങൾ, ചർമ്മകോശങ്ങളുടെ അകാല വാർദ്ധക്യത്തെ തടയുന്നു. മാതളനാരങ്ങ രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ചർമ്മകോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ചര്മത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ തിളക്കം നല്കുന്നു. മാതളനാരങ്ങ പച്ചയായോ ജ്യൂസായോ കഴിക്കാം.
തണ്ണിമത്തൻ
ചർമ്മത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജലാംശം നൽകുന്നതിൽ തണ്ണിമത്തന് സമാനതകളില്ല. ഇതിൽ 90% ത്തിലധികം വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ അത് വരണ്ടതും മങ്ങിയതുമായി മാറുന്നു. തണ്ണിമത്തനിലെ ഉയർന്ന ജലാംശം ചർമ്മത്തെ ജലാംശം നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷവസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാനും സഹായിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, ഇതിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ലൈക്കോപീൻ ചർമ്മത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും തണ്ണിമത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തെ ഫ്രഷ് ആയി നിലനിർത്തുന്നു.
വാഴപ്പഴം
വിലകുറഞ്ഞതും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതുമായ ഒരു സൂപ്പർഫുഡാണ് വാഴപ്പഴം. വിറ്റാമിൻ എ, ബി, ഇ, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണിത്. ഇത് ചർമ്മത്തിന് ഈർപ്പം നൽകുകയും വരണ്ട ചർമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഴപ്പഴത്തിലെ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ ചുളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനും യുവത്വം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ദിവസവും വാഴപ്പഴം കഴിച്ച് തേനിൽ കലർത്തി ഫേസ് പാക്കായി പുരട്ടുക.
ആരോഗ്യകരവും സ്വാഭാവികമായി തിളങ്ങുന്നതുമായ ചർമ്മം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ വഴികളാണ് ഈ 5 പഴങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ പതിവായി ഉൾപ്പെടുത്തുക, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഇവയും ഉണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമുള്ള ചര്മ്മം നിങ്ങള്ക്കും സ്വന്തമാക്കാം.
