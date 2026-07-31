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പാക്കറ്റിലെ തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വലിച്ചെറിയണോ? അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ

അമേരിക്കയിൽ മാത്രം എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളും ലേബലിലെ തീയതി അടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് ബ്ലൂംബർഗ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ 2019ലെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു

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Labels are more about how fresh something is, not how safe the food is to eat (Getty images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 1:59 PM IST

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വറിലെ തീയതി കഴിഞ്ഞെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ പാൽപ്പാക്കറ്റോ തൈരോ ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, ആ വലിച്ചെറിയുന്നത് തികച്ചും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ അമൃതാകാം. തീയതി കഴിഞ്ഞാലും ഇവ സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പാൽപ്പൊടിക്ക് ഒഴികെ മറ്റ് ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൃത്യമായ ഫെഡറൽ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ, ബെസ്റ്റ് ബൈ, ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യൂസ്ഡ് ബൈ തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലാക്കുകയെന്നത് വലിയ തലവേദനയാണ്. ഇത്തരം ലേബലുകൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അല്ലാതെ അത് കഴിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണോ എന്നല്ലെന്നും പലർക്കും അറിയില്ല. ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ ഗുണനിലവാരത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി രണ്ട് ലേബലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ നിർമാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമം കാലിഫോർണിയ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ലേബലുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള ചില വഴികൾ താഴെ നൽകുന്നു.

അമേരിക്കയിൽ മാത്രം എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളും ലേബലിലെ തീയതി അടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്ന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് ബ്ലൂംബർഗ് സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ 2019ലെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീയതികൾ ആ സമയം വരെയുള്ള ഗുണനിലവാരം മാത്രമാണ് ഉറപ്പുനൽകുന്നതെന്നും ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലെന്നും റട്ഗേഴ്സ് സർവകലാശാലയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വിദഗ്ധനായ ഡൊണാൾഡ് ഷാഫ്നർ വ്യക്തമാക്കി.

ലേബലുകളിലെ വൈവിധ്യം
ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ലേബലുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിർമാതാക്കളാണ്. അമേരിക്കയിലുടനീളം അൻപതിലധികം വ്യത്യസ്ത ലേബലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേരിലാൻഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഉത്പന്നത്തിന് എപ്പോഴാണ് മികച്ച രുചിയും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും ലഭിക്കുകയെന്ന നിർമാതാവിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ നൽകുന്നതെന്ന് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിലെ ഭക്ഷ്യശാസ്ത്രജ്ഞ റേച്ചൽ സെംസർ പറഞ്ഞു. പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്യാനും വിപണിയിലെത്തിക്കാനും കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവർ.

തുറക്കാത്ത ടിന്നിലടച്ച ബീൻസ്, തക്കാളി, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും ലേബലിലെ തീയതി കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെയിരിക്കും. സോയ മിൽക്ക്, ബദാം മിൽക്ക് എന്നിവയ്ക്കും ഫ്രിഡ്ജില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചൂടാക്കി സീൽ ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. കുക്കീസ്, ക്രാക്കേഴ്സ്, ധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉണങ്ങിയ സാധനങ്ങളിലും ഈർപ്പം കുറവായതിനാൽ ബാക്ടീരിയ വളരാത്തതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം ഈടുനിൽക്കും. ഉണങ്ങിയ ക്രാക്കേഴ്സും കുക്കീസും പഴകിയതാണെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ രോഗം വരില്ലാത്തതിനാൽ മണത്തും രുചിച്ചും നോക്കി ജനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് സെംസർ വ്യക്തമാക്കി.

മാംസാഹാരങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ
ബീഫ്, ചിക്കൻ, മത്സ്യം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം. ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിലും ഇവ കേടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് ബെസ്റ്റ് ബൈ തീയതിക്ക് മുൻപ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. മിക്ക ബാക്ടീരിയകൾക്കും വളരാൻ ഈർപ്പവും വായുവും ആവശ്യമായതിനാൽ ഉണങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ കേടാവില്ലെന്നും എന്നാൽ മാംസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താൻ റിസ്ക് എടുക്കില്ലെന്നും സെംസർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൃഷിവകുപ്പ്, കോർണൽ സർവകലാശാല, ഫുഡ് മാർക്കറ്റിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവർ ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഫുഡ്കീപ്പർ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സൗജന്യ ആപ്പും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്രകാലം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നതിൻ്റെ മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നുണ്ട്.

സെൽ ബൈ തീയതികൾ നിരോധിച്ച് ലേബലുകൾ ഏകീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമായി കാലിഫോർണിയ മാറി. ജൂലായ് ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമപ്രകാരം കാലിഫോർണിയയിൽ ഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന നിർമാതാക്കൾ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിന് ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യൂസ്ഡ് ബൈ എന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി യൂസ് ബൈ എന്നും രണ്ട് ലേബലുകൾ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം. ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നതിന് മുൻപ് ഉത്പന്നങ്ങൾ കൃത്യമായ സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് കടകളിൽ സെൽ ബൈ തീയതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാലിഫോർണിയ ഗ്രോസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വക്താവ് നേറ്റ് റോസ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റോർ മാനേജർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കുമുള്ള ഇൻ്റേണൽ റഫറൻസിങ് സിസ്റ്റമായി ഇതിനെ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂയോർക് സംസ്ഥാനത്തെ നിയമനിർമാതാക്കളും അടുത്തിടെ സമാനമായൊരു ബിൽ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗവർണർ കാത്തി ഹോച്ചുളിൻ്റെ ഒപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻ്റ് നിയമപ്രകാരം കാലാവധി തീരുന്ന തീയതി നിർബന്ധമുള്ള ഒരേയൊരു ഉത്പന്നം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പാൽപ്പൊടിയാണ്. സമയം കഴിയുന്തോറും പോഷകങ്ങൾ കുറയുമെന്നതിനാൽ തീയതിക്ക് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏക പോഷകാഹാരം ഇതാണെന്നിരിക്കെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ നൽകിയാൽ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് പ്രധാന ആശങ്കയെന്ന് ഷാഫ്നർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പൂപ്പൽ, ദുർഗന്ധം, നിറവ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ച് ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കണം. കൂടാതെ സ്വന്തം രുചിയും പിന്തുടരുക. സ്വന്തമായി ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് റൊട്ടേഷൻ ശീലമാക്കണമെന്നും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം വാങ്ങണമെന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ അളവിൽ വാങ്ങരുതെന്നും ഷാഫ്നർ നിർദേശിച്ചു. കാരണം ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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