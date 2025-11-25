'ഗർഭാശയ മുഴകളോ? എങ്കിൽ കുട്ടിയുണ്ടാവില്ല'; ഫൈബ്രോയിഡ് മിത്തുകളുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത്
പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വലിയ രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കമായിരിക്കാം. ഫൈബ്രോയിഡ് ഇത്തരത്തില് ഒന്നാണ്. വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 25, 2025 at 8:25 PM IST
ആർത്തവ സമയത്ത് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? അതുപോലെ കനത്ത രക്തസ്രാവവും, ഈ ചോദ്യത്തിന് മിക്ക സ്ത്രീകളുടെയും മറുപടി 'ഹോ... ഇതൊക്ക സർവ സാധാരണയാണ്' എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വലിയ രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കമായിരിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകള്.
ഗർഭാശയത്തിൽ കാണുന്ന മുഴകളാണ് ഫൈബ്രോയിഡുകള്. ചില സമയങ്ങളിൽ വേദനയോ മറ്റോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഇനി അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാലും പലരും അത് മൈൻ്ഡ് ആക്കാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഒരു വിത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മുതൽ ഒരു തണിമത്തൻ്റെ വലിപ്പം വരെ വളരാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം ഫൈബ്രോയിഡുകൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഹൈലൈറ്റ്. ഇവയെ പറ്റിയുള്ള മിഥ്യകളാണ്. സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പിന്നിലെ സത്യമെന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് ഫൈബ്രോയിഡുകള്
ഗർഭാശയത്തിൽ കാണുന്ന കട്ടി കൂടിയ ടിഷ്യൂകളെയോ മുഴകളെയോ ആണ് ഫൈബ്രോയിഡുകള് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗര്ഭാശയത്തില് പലതരം ഫൈബ്രോയിഡുകള് വളരാറുണ്ട്. ഇന്ട്രാമ്യൂറല്, സബ്സെറോസല്, സബ്മ്യൂകോസല്, സെര്വിക്കല് ഫൈബ്രോയിഡുകള് തുടങ്ങിയ പല തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡുകളുണ്ട്. ഗര്ഭാശയ ഭിത്തിയുടെ പുറത്ത് വളരുന്ന മുഴകളെയാണ് ഇന്ട്രാമ്യൂറല് ഫൈബ്രോയിഡുകള്. ഇവ വലുപ്പം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന കനത്ത രക്തസ്രാവവും അസഹനീയമായ വേദനയും ചിലപ്പോൾ ഫൈബ്രോയിഡുകളുടെ സൂചനയാകാം. എന്നാൽ പല സ്ത്രീകളും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ്. ആർത്തവചക്രത്തിന് പുറമെയുള്ള ഇടുപ്പിലെ വേദന അണ്ഡാശയത്തിലെ സിസ്റ്റുകൾ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ അർബുദം എന്നിവയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണമാകാം. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന, യോനിയിലെ അണുബാധ തുടങ്ങിയവയും ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
ചികിത്സ എങ്ങനെ
മരുന്നുകള് ഉപയോഗിച്ചും ഫൈബ്രോയിഡ് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈസ്ട്രജന് ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ജക്ഷന് നല്കുന്നതാണ് ഒരു ചികിത്സ രീതി. ഗോണാഡോട്രോപ്പിന് റിലീസ്ഡ് ഹോര്മോണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോള് ഫൈബ്രോയിഡ് ചുരുങ്ങുന്നു. ആൻ്റി ഇന്ഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകളും നൽകാറുണ്ട്. പ്രായം കുറഞ്ഞതും വന്ധ്യതയോ ഗര്ഭപാത്രം നിലനിര്ത്തേണ്ട ആവശ്യകതയോ ഉണ്ടെങ്കില് കീഹോള് / റോബോട്ടിക് സര്ജറികളിലൂടെ ഇവ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചില അപൂർവ്വ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഗര്ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിരവധി ചികിത്സ രീതികൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്.
മിത്ത് 1: ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കാൻസറായി മാറുന്നു
ഗർഭാശയത്തിലെ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കാൻസറായി മാറുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. കാരണം അവ ദോഷകരമല്ലാത്തതാണ്. അവ ഒരിക്കലും കാൻസറായി മാറില്ല. അതേസമയം അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ മോശമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് അനാവശ്യമായ ഉത്കണ്ഠയിലേക്കും മറ്റും നയിക്കുന്നു. കൃത്യമായ ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകളിലൂടെ വേണം ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാൻ എന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ ഗാഗാരെ പറയുന്നു.
മിത്ത് 2: ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് ഏക പരിഹാരം
ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയയാണ്. ഗർഭ പാത്രം നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവ പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് ശരി. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ വലുപ്പം, പ്രത്യുൽപാദനം എന്നിവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചികിത്സാ രീതികള് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
മിത്ത് 3: ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു
ഫൈബ്രോയിഡുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിഥ്യാധാരണയാണിത്. ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെയാണ് തോന്നുക. എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഉള്ള മിക്ക സ്ത്രീകളും സ്വാഭാവികമായി ഗർഭിണികളാകുകയും ആരോഗ്യകരമായ ഗർഭധാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫൈബ്രോയിഡുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നത് വലുപ്പം, എണ്ണം, സ്ഥാനം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോ ഗാഗാരെ പറഞ്ഞു. ചില മുഴകൾ മാത്രമാണ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങള തടയുന്നത്. അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ പരിശോധനയിലൂടെ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും.
മിത്ത് 4: ഫൈബ്രോയിഡുകളുടെ ലക്ഷണം വേദനയാണ്
മിക്ക ആളുകളും ചിന്തിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ല. വേദന മാത്രമല്ല ഫൈബ്രോയിഡുകളുടെ ലക്ഷണം. കനത്ത ആർത്തവ രക്തസ്രാവം, വിളർച്ച, ഗര്ഭപാത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഇവയുടെ തുടക്കമാകാം. ചില സമയങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടാവാറില്ല. നിയന്ത്രിക്കാതെ വിട്ടാൽ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ വളരും. അവ ഭാവിയിലെ ഗർഭധാരണത്തെ സങ്കീർണമാക്കിയേക്കാം എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. മാനസികാരോഗ്യം, മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത നിലവാരം എന്നിവയെ വരെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
