ഗര്ഭകാല ആദ്യമൂന്ന് മാസങ്ങളിലെ പനി; സുരക്ഷിത ഇടപെടലുകള്, മരുന്നുകള് അപകടകരം, രോഗാണുബാധക്കാലത്ത് ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം
ലോക കൊതുകുദിനത്തില് സീനിയര് ഒബ്-ഗൈനോ ഡോ.,മിതുല് ഗുപ്ത സംസാരിക്കുന്നു.ഡെങ്കി ഗര്ഭിണികളില് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഗര്ഭം അലസല്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാരക്കുറവ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Published : August 20, 2026 at 5:03 PM IST
ആദ്യ ത്രൈമാസത്തിലെ പനി അവഗണിക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്. ഗര്ഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് ഭ്രൂണം അതിവേഗം വളരുന്നത്. എന്നാല് പനിയുണ്ടായാല് ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യണമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
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ഗര്ഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന പനി പല സങ്കീര്ണതകളുമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവിധ പഠനങ്ങളില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഡിഞരമ്പുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഹൃദയസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് ഗര്ഭസ്ഥ ശിശുവില് ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗര്ഭകാലത്തെ പനി നിസാരമായി തള്ളരുതെന്നും കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടണമെന്നും ജയ്പൂരിലെ കൊക്കൂണ് ആശുപത്രിയിലെ ഒബ്സ്റ്റെട്രിക്സ് ആന്ഡ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം സീനീയര് കണ്സള്ട്ടന്റ് ഡോ.മിതുല് ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പനി നിയന്ത്രിക്കുക, കാരണം കണ്ടെത്തുക
യാതൊരു ആരോഗ്യ സങ്കീര്ണതകളുമില്ലാത്ത ഗര്ഭിണിയുടെ പരിചരണം തുടങ്ങേണ്ടത് നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് കൊണ്ടാണ്. ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമവും നല്കുക. പനിയുണ്ടായാല് അത് ഏത് തരം പനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. പാരസെറ്റമോള് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഗര്ഭിണികളായ പനിക്കാര്ക്കും നല്കുക.
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ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡോസില് മാത്രമേ പക്ഷേ ഇതുപയോഗിക്കാവൂ.ഡോക്ടറുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാനും പാടുള്ളൂ. മരുന്നുകള് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അത് സാധാരണ ജലദോഷത്തിനായാലും മറ്റ് പനികള്ക്കായാലും.
സ്വന്തം നിലയില് മരുന്ന് കഴിക്കരുത്
ഗര്ഭകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മരുന്നുകള് സ്വന്തം തീരുമാനപ്രകാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗര്ഭകാലത്ത് ഇവയുടെ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനാകില്ല.അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഡോക്ടറുടെ മേല്നോട്ടത്തില് മാത്രമേ ഗര്ഭിണികള് മരുന്ന് കഴിക്കാവൂ.മഴക്കാലത്ത് ഇത്തരം പനികള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഡെങ്കിപ്പനിയുണ്ടായാല് ആസ്പിരിന് പോലുള്ള ഗുളികകള് കഴിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം ഇത് രക്തം പോക്കിനടക്കം കാരണമായേക്കാം.
കടുത്ത തലവേദനയടക്കമുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോടെയാകും ഡെങ്കി വരിക. കണ്ണിന് വേദന, പേശീ, സന്ധി വേദന എന്നിവയും ഉണ്ടാകാം. ഛര്ദ്ദിലും ചൊറിച്ചിലുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഡെങ്കിപ്പനി ഗര്ഭം അലസലിനും കുഞ്ഞിന് ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകാമെന്നും ഡോ.ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്ന് കരുതി ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഗര്ഭകാലത്തെ പനി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ചികിത്സിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് മുതിരരുതെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേസിക്കുന്നു. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും അപകടമില്ലാതെയുള്ള ചികിത്സയാണ് ആവശ്യമെന്നും അ്ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേരക്കുന്നു.