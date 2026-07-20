മഴക്കാലത്ത് പിങ്ക് ഐ സജീവമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? രോഗം പടരാതിരിക്കാന് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം
മഴക്കാലത്ത് പിങ്ക് ഐ സജീവം, ബോളിവുഡ് താരം രണ്ബീര് കപൂറും മകള് രാഹയും പിങ്ക് ഐയുടെ പിടിയില്, അറിയാം കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനെക്കുറിച്ച്..
Published : July 20, 2026 at 7:31 PM IST
ഇതിഹാസ ചിത്രം രാമായണത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ റിലീസിന് ദിവസങ്ങള് ശേഷിക്കെ ഹീറോ രണ്ബീര് കപൂറിന് പിങ്ക് ഐ ബാധിച്ചെന്ന വാര്ത്തകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് നിറയുന്നത്. ജൂലൈ 24ന് ഡല്ഹിയില് വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് താരം പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതും പ്രധാന ചര്ച്ച വിഷയമാണ്. പിങ്ക് ഐ ബാധിച്ചെന്ന് താരം തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
മകള് രാഹയ്ക്കാണ് രോഗം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നും പിന്നീട് ആണ് തനിക്ക് വന്നതെന്നുമാണ് താരം പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പിങ്ക് ഐയെക്കുറിച്ച് ആളുകള് കൂടുതല് തെരയാന് തുടങ്ങി. അതേസമയം ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന "പ്രഥം സങ്കൽപ്പ്" ചടങ്ങിൽ രൺബീർ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. താരത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചര്ച്ചയ്ക്കിട വച്ചതോടെ പിങ്ക് ഐയുടെ ഗൗരവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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മഴക്കാലത്ത് പിങ്ക് ഐ സജീവമെന്ന് നേത്രരോഗ വിദഗ്ധന്
മഴക്കാലത്ത് നിരവധി രോഗങ്ങളാണ് പിടിപെടുന്നത്. പനിയും ചുമയും ജലദോഷവും എന്നിങ്ങനെയുള്ള പകര്ച്ചവ്യാധികള് മഴയോടൊപ്പം എത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാല് പിങ്ക് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് അല്ലെങ്കില് ഐ ഫ്ലൂ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന രോഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മിക്കവരിലും പിങ്ക് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലെ എ.എസ്.ജി.വാസൻ ഐ കെയറിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും സർജനുമായ ഡോ.അനുഷ വെങ്കിട്ടരാമൻ പറയുന്നു. മഴക്കാലം ആകുമ്പോള് വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് ബാധിച്ചവര് നേത്ര രോഗ ക്ലിനിക്കുകളിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ഓരോ മഴക്കാലത്തും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നേത്രരോഗ ക്ലിനിക്കുകളിൽ ഐ ഫ്ലൂ ബധിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തില് ക്രമാതീതമായ വര്ധനവ് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ രോഗം ബാധിച്ചാല് കണ്ണിന് ചുവപ്പ്. എപ്പോഴും നീരൊലിപ്പ്, തീവ്രമായ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മിക്ക രോഗികളും ഇതിനെ ഐ ഫ്ലൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി, ഇത് വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് ആണ്. മഴക്കാലത്ത് വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് കേസുകളിൽ വർധനവുണ്ടാകും” അവർ പറയുന്നു.
ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്ത് കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് കേസുകൾ ഇരട്ടിയാകുമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഒഫ്താൽമോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി (AIOS) റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2023ൽ വടക്ക്, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം മഴക്കാലത്ത് കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായി, ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണമായത് "മദ്രാസ് ഐ" എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന എപ്പിഡെമിക് കെരാട്ടോകോൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിന് കാരണമായ അഡെനോവൈറസ് ആണ്.
വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസും മഴക്കാലവും
വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാൾ കണ്ണിൽ തൊട്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്രതലത്തിൽ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറൽ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസ് പടരുന്നത്. അടുത്തതായി ആ പ്രതലത്തിൽ തൊടുന്ന വ്യക്തിക്കും പിന്നീട് സ്വന്തം കണ്ണിലും രോഗം പിടിപെടാം. സാധാരണയായി ഈ വ്യാപനത്തിന് അടുത്ത സമ്പർക്കം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ മഴക്കാലത്ത് തടസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് പടരുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ഉയർന്ന ഈർപ്പം വൈറസുകളുടെ കണികകൾ പ്രതലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോ. വെങ്കിട്ടരാമൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. "വെള്ളക്കെട്ടുള്ള തെരുവുകളും വൃത്തികെട്ട മഴവെള്ളവും കണ്ണ് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ആളുകൾ ബസുകൾ, ഓഫിസുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വൈറസ് എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്നു " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജേണൽ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഒഫ്താൽമോളജി ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ 2023ലെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ, 75% രോഗികളും വീട്ടിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ രോഗബാധിതനായ ഒരാളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും മറിച്ച് മഴക്കാല അന്തരീക്ഷം വൈറസ് പടരാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് പകർച്ചവ്യാധിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇന്ത്യയിൽ നേത്ര അണുബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം അഡെനോവൈറസാണ്. ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻകുബേഷൻ കാലയളവ് മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും വ്യാപകമായി പടരാൻ തക്ക ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുമെന്നും ഡോ. വെങ്കിട്ടരാമൻ പറയുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യേക മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സ്വയം സുഖപ്പെടും. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ, രോഗബാധിതനായ ഒരാൾക്ക് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാം. നേത്രരോഗം ബാധിച്ചയാള് ഉപയോഗിച്ച ടവലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും കൈ കഴുകാതെ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മുകയോ ചെയ്താല് ഇവ പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുവപ്പ് ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില് ചൊറിച്ചില് അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്താല് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. ആൻറിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ഐ ഡ്രോപ്പുകൾ സ്വയം ഉപയോഗിക്കരുത്. വൈറൽ പിങ്ക് ഐയ്ക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമല്ല, മാത്രമല്ല അത് കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും. സുഖം തോന്നാൻ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഐ ഡ്രോപ്പുകളും കണ്ണുകളിൽ തണുത്ത തുണിയും ഉപയോഗിക്കാം. പിങ്ക് ഐ ഉള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നും, സ്വകാര്യ വസ്തുക്കൾ പങ്കിടരുതെന്നും, കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകണമെന്നും ഡോ. വെങ്കിട്ടരാമൻ പറയുന്നു. പിങ്ക് ഐ ഉള്ള കുട്ടികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ സ്കൂളിൽ പോകരുത്. ഈ മഴക്കാലത്ത്, നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പിങ്ക് ഐ ഗൗരവമായി എടുക്കുക.
References:
- https://www.ovid.com/jnls/corneaopen/fulltext/10.1097/coa.0000000000000009~apollo-rising-acute-conjunctivitis-outbreak-in-india-2022
- https://ijceo.org/archive/volume/10/issue/4/article/21677#article
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