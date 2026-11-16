ചുമ വെറും ചുമയല്ല, രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടാൽ സൂക്ഷിക്കണം! അതിമാരകമായ XDR-TB പടരുന്നത് ഇങ്ങനെ
മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് കോംപ്ലക്സ് (M. tuberculosis complex) ബാക്ടീരിയയാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഡ്രഗ്-റെസിസ്റ്റൻ്റ് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഡ്രഗ്-റെസിസ്റ്റൻ്റ് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്നത് സുസജ്ജമായ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയൂ.
Published : November 16, 2026 at 4:50 PM IST
നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന അപകടകരമായ രോഗമാണ് ക്ഷയം. ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥകളിലൊന്നാണ് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഡ്രഗ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർകുലോസിസ് (XDR-TB). സാധാരണ ക്ഷയരോഗത്തിന് നൽകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളൊന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഫലപ്രദമാകില്ല.
മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് കോംപ്ലക്സ് (M. tuberculosis complex) ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ക്ഷയരോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഫാംപിസിൻ (rifampicin), ഐസോണിയാസിഡ്, ഫ്ലൂറോക്വിനോലോൺ എന്നീ മരുന്നുകളേയും ഗ്രൂപ്പ് 'എ' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു മരുന്നിനെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
XDR-TB വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ
XDR-TB ബാധിതനായ ഒരാളുമായുണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ XDR-TB രോഗാണുക്കൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിൽ ടിബി ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും രോഗം പകർത്താൻ കഴിയും. രോഗാണുക്കൾ നിറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വായു ശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി അണുബാധയേൽക്കാൻ.
ക്ഷയരോഗത്തിന്റേതല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ XDR-TB പിടിപെടാം. മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മോശമാണെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം. എങ്കിലും, ടിബി ബാധിച്ചവരിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പിന്നീട് രോഗം വരാറുള്ളൂ. XDR-TB-യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ക്ഷയരോഗത്തിൽ (TB) നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല:
XDR-TB-യുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, രക്തം കലർന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ കട്ടിയുള്ള കഫത്തോടുകൂടിയ ചുമ
പനി, വിറയൽ, രാത്രിയിലെ വിയർപ്പ്
ക്ഷീണവും പേശികളുടെ ബലഹീനതയും
ശരീരഭാരം കുറയുക.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് XDR-TB ആണെന്നല്ല അർത്ഥം. നിങ്ങൾ ക്ഷയരോഗബാധിതനും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ വിവരമറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
രോഗനിർണ്ണയം
എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ഡ്രഗ്-റെസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർകുലോസിസ് (XDR-TB) എന്നത് സുസജ്ജമായ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയൂ. XDR-TB ബാധിച്ചവരുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നവരുമായോ അടുത്തിടപഴകിയ ഏതൊരാളും ക്ഷയരോഗ വിദഗ്ധനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ക്ഷയരോഗ ക്ലിനിക്കിനെയോ (TB clinic) സമീപിക്കണം.
കഫത്തിലോ ഉമിനീരിലോ ക്ഷയരോഗാണുക്കളെ (TB bacteria) കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ ടിബി (TB) രോഗനിർണയം നടത്താം. എന്നാൽ കടുത്ത മരുന്നുപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള എക്സ്.ഡി.ആർ-ടിബി (XDR-TB) സ്ഥിരീകരിക്കാൻ 6 മുതൽ 16 ആഴ്ച വരെ സമയമെടുത്തേക്കാം.
ചികിത്സ
XDR-TB ബാധിച്ച രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ മരുന്നുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, രോഗം ഭേദമാകാനുള്ള സാധ്യത DS-TB അല്ലെങ്കിൽ MDR/RR-TB ഉള്ള രോഗികളേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.
രോഗമുക്തി എന്നത് മരുന്നുകളോടുള്ള പ്രതിരോധം, രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത, രോഗിയുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമാണോ എന്നതിനെയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എച്ച്.ഐ.വി (HIV) ബാധിച്ച രോഗികളിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം. എത്രയും വേഗം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രോഗം നേരത്തെയും കൃത്യമായും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.
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ക്ഷയരോഗം (TB) അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്.ഡി.ആർ-ടിബി (XDR-TB) ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന രോഗികളെ രോഗനിർണ്ണയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണയായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കൽ ആവശ്യമില്ല.
കൃത്യമായ അണുബാധ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങളോടെ ക്ഷയരോഗികളെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചു ചികിത്സിക്കുന്നത് മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി വലിയതോതിലുള്ള അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. രോഗനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങൾ രോഗിയുടെ അണുബാധയുമായി ഇതിനകം തന്നെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.
എന്നിരുന്നാലും, രോഗം ഭേദമാക്കാനുള്ള ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, വീട്ടിലെ എല്ലാ അണുബാധ നിയന്ത്രണ നടപടികളും കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, രോഗിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറിത്താമസിക്കാനും പാലിയേറ്റീവ് (ആശ്വാസ) പരിചരണവും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുള്ള പരിചരണവും നൽകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം.
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