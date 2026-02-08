പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് ഗര്ഭധാരണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം
പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ഗര്ഭധാരണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം . അധികം ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയത്തില് പങ്കാളികള് കാണാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങള് അറിയാം.
Published : February 8, 2026 at 2:56 PM IST
ഗർഭധാരണം അത്ര എളുപ്പമായ കാര്യമല്ല. ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും സങ്കീർണമായിരിക്കും. പലപ്പോഴും പങ്കാളികള്ക്ക് മാതാപിതാക്കളാകാനുള്ള യാത്ര വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാവാം. എന്നാല് പല ദമ്പതികളും പ്രത്യുൽപാദന പ്രശ്നങ്ങളള്ക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ തേടുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം.
ഗർഭധാരണത്തിന് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ലൈംഗിക ആരോഗ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എന്നാല് പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതും അവഗണിക്കുന്നതുമായ വിഷയമാണ്. ഇത് അവരുടെ പിതൃത്വ സാധ്യതകളെ നിശബ്ദമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പലരും മനസിലാക്കാതെ പോകുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ഗർഭധാരണ കഴിവിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു.
പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് - ഡോ. ആകൃതി ബത്ര വിശദീകരിക്കുന്നു
പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് രോഹിണിയിലെ (ഡൽഹി-എൻസിആർ) നോവ ഐവിഎഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോ. ആകൃതി ബത്ര വിശദീകരിക്കുന്നു.
"പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക ആരോഗ്യം പ്രത്യുൽപാദനശേഷിയില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പുരുഷൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇത് പതിവ് ലൈംഗികബന്ധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ സമ്മർദ്ദകരമോ ആയി മാറുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതോടെ പങ്കാളിക്ക് സ്വാഭാവിക ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയും" ഡോ. ആകൃതി ബത്ര പറഞ്ഞു.
ഇത് ആളുകൾ മനസിലാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. പല പുരുഷന്മാരും ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി സമ്മർദ്ദം, ജീവിതശൈലി, ശീലങ്ങൾ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങള്.
പല പുരുഷന്മാരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പനിയോ നടുവേദനയോ പോലെയല്ല, ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടും കൃത്യമായി ചികിത്സ തേടാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. സമൂഹത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥാപിത കാഴ്ചപാടുകളും ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളാണ്. ലൈംഗികത പുരുഷത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുരുഷന്മാരെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സമൂഹം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാണക്കേട് ഭയന്ന് മിക്ക പുരുഷന്മാരും ഇതിനെ ഗൗരവായി കാണാറില്ല.
"പല പുരുഷന്മാരും ഭയമോ ലജ്ജയോ നിമിത്തം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായി എടുക്കില്ല. പകരം അവർ നിശബ്ദമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക പ്രശ്നത്തില് നിശബ്ദമാകുന്നത് പലപ്പോഴും നിരാശ, ദേഷ്യം, ഏകാന്തത എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പങ്കാളിയുടെ ഗര്ഭധാരണ സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പ്രധാന വിഷയങ്ങള് ആകുന്നത് പതിവാണ്. ഇത് ബന്ധങ്ങളില് വിള്ളല് വീഴ്ത്തുന്നതിനും, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും, കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതിലേക്കും നയിക്കുന്നു" ഡോ. ബത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു
- ഉദ്ധാരണശേഷിക്കുറവ് ഇടയ്ക്കിടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
- സ്ഖലന പ്രശ്നങ്ങൾ ബീജം യോനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞേക്കാം.
- കുറഞ്ഞ ലൈംഗിക ചോദന (ലിബിഡോ ) ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ അടുപ്പവും സമയവും കുറയ്ക്കും. ഇത് പല ദമ്പതികളും മനസിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യമാണ്.
അതേസമയം ലൈംഗികശേഷിക്കുറവ് എന്നത് ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നില്ലെന്ന് ഡോ. ബത്ര പറഞ്ഞു. പുരുഷന് ആരോഗ്യമുള്ള ബീജം ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം സ്വാഭാവികമായി ഗർഭം ധരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും ബത്ര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ
സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ പങ്കാളികള്ക്കിടയില് ഗർഭധാരണം നേടാൻ സഹായിക്കും. കൃത്യമായ ലൈംഗിക പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നല്ലെതെന്ന് ഡോ. ബത്ര വ്യക്തമാക്കി. ഡോ. ബത്രയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് പരിഹരിക്കാം. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശങ്ങള് കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ഉള്ളവര് ചില കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: സമീകൃതാഹാരം, വ്യായാമം, ഭാരം നിയന്തിക്കല്, പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കൽ, മദ്യം കുറയ്ക്കൽ എന്നിവ ലൈംഗികാരോഗ്യത്തെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും.
സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം: യോഗ, ധ്യാനം, കൗൺസിലിങ് എന്നിവ ഉത്കണ്ഠ, വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവ കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
വൈദ്യചികിത്സ: ഉദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഖലനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി നടത്താവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശ പ്രകാരം മരുന്നുകള് കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
മനഃശാസ്ത്രപരമായ പിന്തുണ: വ്യക്തിഗതമായതോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളികള് ഒരുമിച്ചോ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും അടുപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗിക അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക ഗർഭധാരണം എളുപ്പത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാല് ചില കേസുകളില് ചികിത്സ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
സാങ്കേതിക സഹായങ്ങള് എപ്പോൾ തേടണം?
സ്വാഭാവിക ലൈംഗികബന്ധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പങ്കാളികള്ക്ക് പ്രത്യുൽപാദന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ലൈംഗിക വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഗര്ഭധാരണം നടത്താന് ഇവ സഹായിക്കും. ഗർഭാശയ ബീജസങ്കലനം (IUI), ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ (IVF) പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകള് ഗർഭധാരണം നേടാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ്. പുരുഷൻ്റെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ചികിത്സകള് ശാരീരിക തടസങ്ങളെ മറികടക്കുന്നു.
നേരത്തെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നത് കൂടുതൽ സാധ്യതകള് തുറക്കുകയും വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ. ബത്ര പറയുന്നു. ചികിത്സ തേടുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ഗര്ഭധാരണം വൈകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
"ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത്. പ്രമേഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയുടെ ആദ്യകാല മുന്നറിയിപ്പാണിത്. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കപ്പുറം നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു" ഡോ. ബത്ര പറയുന്നു.
ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നവര് ഒരു ഡോക്റോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഗൂഗിളിനോടല്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. “യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലിന് കാരണം തിരിച്ചറിയാനും ഉചിതമായ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഗര്ഭധാരണത്തിന് സഹായിക്കാനും കഴിയും. ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളോ, മരുന്നുകളോ, പിന്തുണയോ നല്കാന് ഡോക്ടര്മാര്ക്കാണ് കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ ഗൂഗിളിനല്ല" ഡോ. ബത്ര പറയുന്നു.
പുരുഷന്മാരിലെ ലൈംഗിക വൈകല്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ ബാധിക്കുന്നു, എന്നാല് ഇത് മാതാപിതാക്കള് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കി എന്നല്ല അര്ഥം. യഥാർത്ഥ അപകടസാധ്യത ലൈംഗിക വൈകല്യമല്ല, മറിച്ച് ശേഷിക്കുറവില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതാണെന്ന് ഡോ. ബത്ര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
