സെന്സിറ്റീവ് സ്കിനാണോ നിങ്ങള്ക്ക് ? ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രീമുകള് ഉപയോഗിച്ചാല് പണികിട്ടും, ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നതിങ്ങനെ
സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിന് ശരിയായ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. ഡോക്ടറുടെ നിര്ദേശമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കിന്കെയര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ചര്മ്മത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ്. സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങള് പരിഹാരങ്ങളും അറിയാം. വിദഗ്ധ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക്.....
Published : February 24, 2026 at 5:00 PM IST
ശാരീരിക സൗന്ദര്യത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചര്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം വെളുത്തും തുടുത്തുമെല്ലാം നിലനിര്ത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് പലരും. ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭംഗിയും നിറവും നഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച് ക്രീമുകളും വിവിധ സൗന്ദര്യ വര്ധക വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗി വരുത്തുന്നതല്ല സൗന്ദര്യം. മാത്രമല്ല ഇത്തരം ക്രീമുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇത് ചര്മത്തിന് യോജിച്ചതാണോയെന്ന് അറിയാതെയാണ് പലരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരക്കാര്ക്ക് അവ ഏറെ പണിയാകാറുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സെന്സിറ്റീവ് സ്കിന് ഉള്ളവരില്.
സെന്സിറ്റീവ് ചര്മത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്നവര് ഏറെയാണ്. പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേരാണ് വിവിധ ചര്മ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിടുന്നത്. ഇതോടെ സെൻസിറ്റീവ് ചർമം പൊതുവായ ഒരു ആശങ്കയായി മാറി. ശരീര സംരക്ഷണ പാളി ദുര്ബലമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെന്സിറ്റീവ് സ്കിന്. ഇത്തരക്കാരില് തൊലിപ്പുറത്ത് വേഗത്തില് ചുവന്ന് തടിച്ച് വരിക, ചൊറിച്ചില്, ഡ്രൈ സ്കിന് എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു. ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളോ ആന്തരിക കാരണങ്ങളോ ആണ് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിന് കാരണാകുന്നത്. എന്നാല് ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സ തേടിയില്ലെങ്കില് ഇത് ചര്മ്മ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും.
ദിവസങ്ങള് കഴിയുന്തോറും സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവര് ആരുമുണ്ടാവില്ല. മലിനീകരണം, സമ്മർദ്ദം, കെമിക്കലടങ്ങിയ ചര്മ്മ സംരക്ഷണ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവ സെന്സിറ്റീവ് ആകാന് കാരണമാകുമോ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുംബൈയിലെ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഷരീഫ ചൗസിന്റെ വാക്കുകള് പ്രസക്തമാകുന്നത്.
നിരവധി പേരാണ് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്നതെന്ന് ഡോ. ഷരീഫ ചൗസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം അറിയാം.
ഡോ. ഷരീഫ ചൗസിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക്.......
സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതോ അല്ലെങ്കില് ഇപ്പോള് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് മൂലമായിരിക്കാമെന്ന് ഡോ. ഷരീഫ ചൗസ് പറയുന്നു.
"ഇപ്പോള് നിരവധി പേരാണ് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ പ്രശ്നങ്ങള് ചികിത്സ തേടുന്നത്. മുമ്പ് ഒരിക്കല് പോലും ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാത്തവര് പോലും ഇപ്പോള് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മത്തിന് ചികിത്സ തേടുന്നു. ചര്മത്തില് ചുവപ്പ്, ചൊറിച്ചിൽ, പൊള്ളൽ, വരൾച്ച, വളരെ വേഗം അടര്ന്നുപോകുന്ന തൊലി, പെട്ടെന്നുള്ള പൊട്ടലുകൾ എന്നിവയാണ് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്. സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതോ അല്ലെങ്കില് ഇപ്പോള് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ആയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് മൂലമായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു. ചിലര്ക്കാകട്ടെ ശരിയായ ഫേസ് വാഷ് അല്ലെങ്കില് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുഖക്കുരു, ചുണങ്ങു അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്ന അനുഭവം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു" ഷരീഫ ചൗസ് പറഞ്ഞു.
ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങള്
വായു മലിനീകരണം ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുമെന്ന് ത്വക്ക് രോഗ വിദഗ്ദ്ധ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു. പൊടി, പുക, ദോഷകരമായ കണികകൾ എന്നിവ ചർമ്മത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതോടെ ചര്മ്മത്തിലെ സാധാരണ കണികകള് അടഞ്ഞ് പോകുകയും പ്രതിപ്രവർത്തനക്ഷമ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
സമ്മർദ്ദം, ഉറക്കക്കുറവ്, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മോശം ഭക്ഷണക്രമം, നിർജ്ജലീകരണം, സൂര്യപ്രകാശം, എക്സിമ (ചർമ്മം വരണ്ട്, ചൊറിച്ചിൽ, ചുവന്ന പാടുകൾ, വീക്കം, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുമിളകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത ചർമ്മരോഗമാണ് എക്സിമ ) എന്നിവ ചര്മ്മത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ അമിതമായി സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
"ഡോക്ടറിൻ്റെ നിര്ദേശമില്ലാതെ ഒന്നിലധികം ചര്മ സംരക്ഷണ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചര്മ്മത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് ചര്മ്മത്തിൻ്റെ സ്വഭാവികമായ മാലിന്യം പുറം തള്ളല് തടസപെടുത്തുകയും ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, സുഗന്ധമുള്ള സോപ്പുകൾ, ആൽക്കഹോൾ ടോണറുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗവും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. കൂടാത വിദഗ്ധരുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശമില്ലാതെയുള്ള സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സകൾ നിങ്ങളുടെ ചര്മ്മത്തെ കൂടുതല് കൂടുതൽ വഷളാക്കും" അവർ പറയുന്നു.
ഡോക്ടർ ഷരീഫ പറയുന്നത് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മമുള്ളവര്ക്ക് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ സ്കിൻകെയർ ആവശ്യമാണെന്നാണ്."അതായത് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. ശരിയായ സ്കിന് കെയർ ദിനചര്യ പിന്തുടരുന്നത് ചർമ്മത്തിലെ തടസം പരിഹരിക്കാനും, വീക്കം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും .ഇത് കാലക്രമേണ ചർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പാളിയുടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമത ഉത്തേജിപിക്കും"അവർ പറയുന്നു. കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡോ. ഷരീഫ ഉപദേശിക്കുന്നു.
