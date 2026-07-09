ലോകത്ത് അഞ്ചിലൊരാള്ക്ക് കാന്സര് സാധ്യത; പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
ലോകത്താകമാനമുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ജീവിതകാലയളവിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് (20%) കാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
By PTI
Published : July 9, 2026 at 5:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആരോഗ്യ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രാധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നായി കാൻസർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് കാൻസർ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. ഏകദേശം 92 ശതമാനം പേർക്കും, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാൻസർ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതായത് അഞ്ചിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ആഗോള ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയുടെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, സഹായ പരിചരണം എന്നിവയിലെ അസമത്വങ്ങളും വ്യക്തതയില്ലായ്മയുമാണ് ഈ കണക്കുകളിലേയ്ക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്നുവെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്തനാർബുദമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 87 ശതമാനം പേർ രോഗനിർണയത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാധാരണമോ വളരെ താഴ്ന്നതോ ആയ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 42 ശതമാനം പേർ മാത്രമേ അതിജീവിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കാൻസർ ഏജൻസിയായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാൻസർ (IARC) യുമായി സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രചയിതാക്കൾ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം രോഗികളും കാൻസർ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് ചികിത്സാച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. നിലവിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ താഴെ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവരുടെ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പാക്കേജുകളിൽ കാൻസർ പരിചരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ശാരീരികവും വൈകാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആഘാതം നേരിടുന്നു. ഇത് പ്രതിദിനം 26,000-ത്തിലധികം ജീവൻ അപഹരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറുന്നു. 20.6 ദശലക്ഷം പുതിയ കേസുകളും പ്രതിവർഷം 10 ദശലക്ഷത്തോളം മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന മരണകാരണമായി കാൻസർ തുടരുന്നുവെന്നും വിദഗ്ധ സംഘം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കാൻസർ പ്രതിരോധം
മാറുന്ന ജീവിതശൈലി മൂലം രോഗസാധ്യത വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ പരിശോധനകളിലൂടെയും ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളിലൂടെയും കാൻസറിനെ ഒരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. പുകയില നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും വാക്സിനേഷൻ പരിപാടികളിലൂടെയും ചികിത്സക്കായി മുൻകൂട്ടിയുള്ള നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലെ പുരോഗതിയുടെ സമഗ്രമായ വിശകലനവും റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ പുകയില നിയന്ത്രണം 27 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. 82 ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും ദേശീയ കാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഉള്ളതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടും പുരോഗതി ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ലെന്നത് ആശങ്കാകരമാണ്. അവശ്യ കാൻസർ മരുന്നുകൾ പലർക്കും ലഭ്യമല്ല. ഇടത്തരം, താഴ്ന്ന സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ 20 കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത ഒമ്പത് ശതമാനം മുതൽ 54 ശതമാനം വരെയാണ്. ഉയർന്ന സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 68-94 ശതമാനമാണ്.
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കാൻസർ ബാധിച്ച വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പരിചരിക്കുന്നതിന് ജനകേന്ദ്രീകൃതവും സമഗ്രവുമായ ഒരു സമീപനം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ, സിവിൽ സമൂഹം, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ മേഖല, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാൻസർ നിയന്ത്രണം സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിൽ സംയോജിപ്പിക്കണം. സാമൂഹിക സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തുല്യ സുരക്ഷയും പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കാനും സംഘം നിർദേശിക്കുന്നു.
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