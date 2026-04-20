ഇരുന്നാണോ ജോലി? പ്രമേഹം പിടികൂടും, രക്ഷപ്പെടാൻ 'ABC' മന്ത്രവുമായി ഡോക്ടര് വി. മോഹൻ
പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും മദ്രാസ് ഡയബറ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു...
Published : April 20, 2026 at 12:30 PM IST
-എസ്.രവിചന്ദ്രൻ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്നത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്, മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നോക്കികണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടനെ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നതും ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കില് ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമാണ്.
നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുതൽ നാം ഇരിക്കുന്ന കസേര വരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മെ രോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാഗരിക വളർച്ചയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത ഭക്ഷണരീതികളും കുറഞ്ഞ ശാരീരിക അധ്വാനവും ഇന്ന് നമ്മെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ 'പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം' ആയി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ, പ്രമേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ പടരുന്നത്, അത് തടയാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് മദ്രാസ് ഡയബറ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോ. വി. മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
അന്ന് 2 ശതമാനം... ഇന്ന് 30 ശതമാനം: ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ
തൻ്റെ ദീർഘകാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോ. മോഹൻ വ്യക്തമാക്കി. 1972-ൽ തൻ്റെ 18-ാം വയസ്സിൽ പിതാവിനൊപ്പം ഗവേഷണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
അന്ന് വലിയ നഗരങ്ങളിൽ 100-ൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് (2%). ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 1 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിലുണ്ടായ മാറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ചെന്നൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 20 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ 30 ശതമാനം പേർക്കും പ്രമേഹമുണ്ട്.
50 മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരിൽ പകുതി പേർക്കും (50%) ഈ രോഗമുണ്ട്. മറ്റ് 25 ശതമാനം പേർക്ക് 'പ്രീ-ഡയബറ്റിസ്' എന്ന പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കണക്കാക്കിയാൽ, ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിലുള്ളവരിൽ 75 ശതമാനം പേരും രോഗബാധിതരോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരോ ആണ് എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
പൊണ്ണത്തടി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
ശരീരഭാരം അളക്കാൻ സാധാരണയായി 'ബിഎംഐ' (Body Mass Index - BMI) രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരാളുടെ ഉയരവും തൂക്കവും അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു. ബിഎംഐ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇത് മാത്രം പോരാ എന്ന് ഡോ. മോഹൻ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാരിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, വയറ്റിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതാണ് വലിയ അപകടം. ഇത് ഒരു സാധാരണ 'ഇഞ്ച് ടേപ്പ്' ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കണ്ടെത്താം. വയറ്റിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ കൊഴുപ്പിനെ 'എക്ടോപിക് ഫാറ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് തൊലിക്കടിയിലാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ അത് വയറ്റിനുള്ളിൽ ചെന്ന് കരൾ, പാൻക്രിയാസ് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളിൽ അടിയുമ്പോഴാണ് ഹൃദയാഘാതവും പ്രമേഹവും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഡോക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യക്കാരിൽ പ്രമേഹം കൂടാൻ കാരണമെന്ത്?
ഇന്ത്യയിൽ പ്രമേഹം വർധിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു
ജനിതക കാരണങ്ങൾ: പാരമ്പര്യമായിത്തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഭക്ഷണരീതി: നമ്മൾ അമിതമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് (അരി ആഹാരം) കഴിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത വെളുത്ത അരി കഴിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു.
ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ: ചെറുപ്പത്തിലേ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ശീലം കുറഞ്ഞുവരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്.
"ഇരിക്കുന്നത് പുകവലിക്ക് തുല്യം"
മുമ്പ് "പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം" എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് "ഇരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം" എന്നാണ്. നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തചംക്രമണം സുഗമമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡോ. മോഹൻ നൽകുന്ന ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്
- ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് അല്പം നടക്കുക.
- ഓഫീസിൽ സഹപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നേരിട്ട് നടന്നുപോയി സംസാരിക്കുക.
- മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ സംസാരിക്കുക.
- ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് 7,000 മുതൽ 10,000 ചുവടുകൾ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിലെ മാറ്റവും
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും മാറ്റിമറിച്ചു. ഐടി മേഖലയുടെ വളർച്ചയും വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളും കാരണം ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിച്ചു. കാറും ബൈക്കും വാങ്ങുന്നത് എളുപ്പമായി.
മുമ്പ് ബസ്സിലോ സൈക്കിളിലോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ വ്യായാമം ഇന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. കൂടാതെ, 'ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി' വഴി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന രീതി വർധിച്ചു. ജങ്ക് ഫുഡുകളിൽ ഉയർന്ന കലോറി, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, എണ്ണ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അവ നേരിട്ട് പൊണ്ണത്തടിയിലേക്കും പ്രമേഹത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.
അരിയുടെ അപകടം
50 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന അരിയുടെ രീതി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അന്ന് 'കൈക്കുത്തരി' ആയിരുന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പ്രോട്ടീനും നാരുകളും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരുന്നു. 1975 വരെ ഇന്ത്യയിൽ 29 റൈസ് മില്ലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് 2 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു.
ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അരി പൂർണമായും പോളിഷ് ചെയ്തതാണ്. പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിയിലെ പോഷകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും വെറും അന്നജം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രമേഹം വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ്. തവിട് നീക്കം ചെയ്യാത്ത മുഴുവൻ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ 'ABC' മന്ത്രം
പ്രമേഹരോഗികൾ കണ്ണ്, വൃക്ക, ഹൃദയം തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ 'ABC' രീതി പിന്തുടരണമെന്ന് ഡോ. മോഹൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു..
- A (A1C): മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുന്ന രക്തപരിശോധന (HbA1c) 7 ശതമാനത്തിന് താഴെയായിരിക്കണം.
- B (Blood Pressure): രക്തസമ്മർദ്ദം 130/80 എന്ന അളവിൽ നിലനിർത്തണം. ഇത് ഹൃദയാഘാതം തടയും.
- C (Cholesterol): ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം.
ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശാരീരിക പരിശോധന നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ബോധവൽക്കരണം
പ്രമേഹമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങണമെന്ന് ഡോ. മോഹൻ പറയുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കണം. വ്യായാമത്തിനും കായിക വിനോദങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകണം. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ റേഷൻ കടകളിൽ ചെറുധാന്യങ്ങളും പരിപ്പ് വർഗങ്ങളും നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്തു.
പ്രമേഹം എന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ഭൂതമല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറച്ച്, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവും സജീവമായ ജീവിതശൈലിയും ശീലിച്ചാൽ പ്രമേഹമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ചികിത്സയേക്കാള് പ്രതിരോധമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്!
