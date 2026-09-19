എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തീർച്ചയായും അറിയേണ്ട വസ്തുതകൾ
ഗുരുഗ്രാമിലെ മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ശ്വേത ബൻസാൽ വസീർ വിശദീകരിക്കുന്നു
Published : September 19, 2026 at 2:00 PM IST
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമോ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴോ അനാവശ്യ ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കാൻ എമർജൻസി കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് അഥവാ ഐ പിൽസ് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇത്തരം ഗുളികകളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഗുരുഗ്രാമിലെ മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ശ്വേത ബൻസാൽ വസീർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ചില സ്ത്രീകൾ എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഒന്നിലധികം തവണ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്.
ഒരു തവണ ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ആർത്തവചക്രം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഗർഭധാരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഗുളികകളുടെ ദുരുപയോഗത്തിലേക്കും അനാവശ്യ ആശങ്കകളിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് എമർജൻസി പിൽസ്.
എന്താണ് എമർജൻസി പിൽസ്?
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷമോ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴോ ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് എമർജൻസി കോൺട്രാസെപ്ഷൻ. അണ്ഡോത്പാദനം വൈകിപ്പിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഗുളികകൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ഗർഭധാരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയില്ല.
അതിനാൽ അബോർഷൻ ഗുളികകളുമായി ഇവയെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഐ പിൽസ് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എത്രയും വേഗം കഴിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഇത്. കോപ്പർ ഇൻട്രാ യൂട്ടറൈൻ ഡിവൈസ് (ഐയുഡി) മറ്റൊരു മികച്ച എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന മാർഗമാണ്. ഇത് തുടർന്നും ഗർഭനിരോധനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ സാധാരണ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളെപ്പോലെ കഴിക്കാം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളിലൊന്നെന്ന് ഡോ. ശ്വേത ബൻസാൽ വസീർ പറയുന്നു. കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗർഭധാരണം തടയുന്നതിനാണ് സാധാരണ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ കോണ്ടം പൊട്ടുക, ഗുളിക കഴിക്കാൻ മറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തുടങ്ങിയ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് എമർജൻസി പിൽസ്. എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ സ്ഥിരമായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കണം. വ്യക്തിഗത ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് കോണ്ടം, ഗുളികകൾ, ഇൻട്രാ യൂട്ടറൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാൻ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
സ്ത്രീകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രധാന അബദ്ധങ്ങൾ
ഒന്നാമതായി, എമർജൻസി ഗുളികകൾ ഒരിക്കലും ഗർഭനിരോധനത്തിനുള്ള ആദ്യ ചോയ്സ് ആകരുത്. ഇവ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർത്തവചക്രത്തിൽ താത്കാലിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ആർത്തവം നേരത്തെയാകുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യുക, സ്പോട്ടിങ്, ഓക്കാനം, സ്തനങ്ങളിൽ വേദന എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകും.
രണ്ടാമതായി, ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ആർത്തവചക്രം മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഒരേ ആർത്തവചക്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ, എമർജൻസി ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മൂന്നാമതായി, ഗുളിക കഴിക്കാൻ വൈകരുത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം എത്രയും വേഗം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമാകുന്നത്. ഇതിനായി എത്രയും വേഗം വൈദ്യോപദേശം തേടുകയോ ഫാർമസിസ്റ്റുമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യണം.
നാലാമതായി, ലൈംഗികമായി പകരുന്ന അണുബാധകളിൽ (എസ്ടിഐ) നിന്ന് ഐ പിൽസ് സംരക്ഷണം നൽകില്ല. ഗർഭധാരണം തടയാൻ മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് കഴിയൂ. എസ്ടിഐ പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം.
അഞ്ചാമതായി, എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ അടുത്ത ആർത്തവം വൈകുന്നതിന് കാരണമാകും. എന്നാൽ ആർത്തവം വല്ലാതെ വൈകുകയോ ഗർഭിണിയാണെന്ന് സംശയം തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രെഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും വൈദ്യോപദേശം തേടുകയും വേണം.
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ഒരു സ്ത്രീ ഇടയ്ക്കിടെ എമർജൻസി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ജീവിതശൈലിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥിരമായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട സമയമായെന്ന് ഡോ. വസീർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായം, മെഡിക്കൽ ചരിത്രം, ആർത്തവ രീതി, മുലയൂട്ടൽ, ഭാവിയിലെ ഗർഭധാരണ പദ്ധതികൾ, വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഏത് രീതിയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ എമർജൻസി ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് മികച്ച മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
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