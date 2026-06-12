തണുപ്പിൽ പാദങ്ങൾക്ക് ചൂടുനൽകും, കൂർക്കംവലി തിരിച്ചറിയും; ഇതാണ് മാന്ത്രിക കിടക്ക
സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് കമ്പനി അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്പന്നമായ പോഡ് അഞ്ച് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
Published : June 12, 2026 at 11:31 AM IST
തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ പാദങ്ങൾക്ക് ഇളംചൂട് നൽകുകയും ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിച്ച് താപനില സ്വയം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക കിടക്കയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സുഖകരമായ ഉറക്കം നൽകി അടുത്ത ദിവസത്തെ ജോലികൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് കിടക്കകൾ ഭാവിയിലെ സങ്കല്പമല്ല, മറിച്ച് ഇന്നത്തെ യാഥാർഥ്യമാണ്. വേഗത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉറക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം കിടക്കകളുടെ പ്രസക്തി വർധിക്കുകയാണ്.
ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് കമ്പനി അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉത്പന്നമായ പോഡ് അഞ്ച് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം, കിടക്കയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത താപനില നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സോൺ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, പുതിയ രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോഡ് അഞ്ച് രൂപകല്പന ചെയ്തത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഉറക്കം നൽകാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ലോകത്തെ പ്രമുഖരായ ഇലോൺ മസ്ക്, മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, ബയോഹാക്കറായ ബ്രയാൻ ജോൺസൺ തുടങ്ങിയവർ എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് സ്മാർട്ട് കിടക്ക?
ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വയം ക്രമീകരിക്കാനും ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ് സ്മാർട്ട് കിടക്കകൾ. പ്രഷർ സെൻസറുകൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിരീക്ഷിക്കുന്ന മൈക്രോഫോണുകൾ, ചലനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന മോഷൻ ഡിറ്റക്ടറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സെൻസറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ സഹായത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന ആളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തത്സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ കിടക്കയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഉറക്കത്തിൻ്റെ രീതികൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് കിടക്കയുടെ താപനിലയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ വീടുകളിലെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നതോടെ ഇത്തരം കിടക്കകൾ കൂടുതൽ മികച്ചതായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് പോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പോഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ആക്ടീവ് ഗ്രിഡ് സെൻസർ ലെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മാറ്റ്രസ് കവറും കിടക്കയ്ക്ക് സമീപം വയ്ക്കാവുന്ന ഹബ്ബുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ക്വാഡ് കോർ സിപിയു ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഹബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കവറിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വെള്ളം ചൂടാക്കുകയോ തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ കിടക്കയുടെ താപനില കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ ഈ ഹബ്ബ് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആപ്പും കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താപനില ക്രമീകരിക്കാനും ഉറക്കത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും കിടക്കയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദൂരത്തുനിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.
എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് പോഡിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് പോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത. കിടക്കയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ ആപ്പ് വഴി താപനില കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. കിടക്കയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡ്യുവൽ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനം ദമ്പതികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, ഹൃദയമിടിപ്പ്, ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് തുടങ്ങി നിരവധി ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. 99 ശതമാനത്തോളം കൃത്യതയോടെയാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂർക്കംവലി തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. കൂർക്കംവലിയുടെ തീവ്രതയും ആവൃത്തിയും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു.
സാധാരണ അലാറങ്ങൾക്ക് പകരം നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നേരിയ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചും താപനിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും ആളുകളെ ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണർത്തുന്ന വൈബ്രേഷൻ, തെർമൽ അലാറം സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഉറങ്ങാനും വായിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കിടക്കയുടെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും.
പോഡ് അഞ്ചിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
പഴയ മോഡലുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ടാപ്പ് സോൺ കൺട്രോളുകൾക്ക് പകരം കവറിൽതന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺ സംവിധാനമാണ് പോഡ് അഞ്ചിലെ പ്രധാന മാറ്റം. കിടക്കയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ വീതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താപനില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അലാറം, ഉയരം, ഓഡിയോ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻ്റർ ബട്ടണുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓരോ തവണ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ നമ്മൾ നൽകിയ നിർദേശം സിസ്റ്റം സ്വീകരിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാകില്ല. കിടക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കവറിൻ്റെ അല്പം മുകൾ ഭാഗത്തായാണ് ബട്ടണുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നത് ദമ്പതികൾക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും.
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