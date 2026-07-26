രുചിക്ക് പിറകെ പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യം മറക്കല്ലേ! 14 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം 150% വർധിച്ചു: ഐസിഎംആർ റിപ്പോർട്ട്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുതിർന്നവരിൽ 5.5% പേരും കുട്ടികളിൽ 3.7% പേരും അമിതവണ്ണത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
Published : July 26, 2026 at 8:44 PM IST
യുവ തലമുറക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കഴിക്കാന് ഇഷ്ടമുള്ളതും കഴിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണമാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്. രുചി തേടി ജങ്ക് ഫുഡിൽ കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ നാം മറന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം..ബേക്കറികളുടെ മുന്നിലെ ചില്ലുകൂട്ടിൽ വർണ്ണ ശബളമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് രുചിച്ച് നോക്കാന് തോന്നുന്നത് സ്വഭാവികം. എന്നാൽ ആ രുചി ഒരു ശീലമാക്കിയാലോ..
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നൂറ്കോടിയിലധികം ആളുകൾ പൊണ്ണത്തടി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഈ പ്രതിസന്ധി വളർന്നുവരികയാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ജങ്ക് ഫുഡിലൂടെ ആഗോളതലത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഏകദേശം 19 ദശലക്ഷം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ICMR) ൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 14 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം 150% വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്ആർഎം ഉം, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ (NIN) എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കൺസോർഷ്യം ജൂലൈ 22 ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി . സ്കളുകൾക്കുള്ളിലും സ്കൂൾ ഗേറ്റുകളുടെ 50 മീറ്ററിനുള്ളിലും ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ വിൽപനയും പരസ്യവും കർശനമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് കൺസോർഷ്യം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പരാതിപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ICMR ഉം NIN ഉം സർക്കാരിന് നിരവധി ശുപാർശകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ജങ്ക് ഫുഡ് നിരോധിക്കുന്നതിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൺസോർഷ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പൊതു വേദിയാണ് ഒരു കൺസോർഷ്യം. ഈ കൺസോർഷ്യത്തിൽ ഐസിഎംആർ, എൻഐഎൻ, എയിംസ്, നീതി ആയോഗ്, യുണിസെഫ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊണ്ണത്തടിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ജങ്ക് ഫുഡ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നവുമായി മല്ലിടുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളിൽ 5.5% പേരും കുട്ടികളിൽ 3.7% പേരും അമിതഭാരമുള്ളവരാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
കുട്ടികളിൽ പൊണ്ണത്തടി വർധിക്കും
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളിലെ പൊണ്ണത്തടി കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 'ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ അന്തരീക്ഷം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ നയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ' എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് കുട്ടികളിൽ പൊണ്ണത്തടി വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇത് തടയാൻ അടിയന്തര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും കുട്ടികൾ അവരുടെ മോശം ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും അവരിൽ പൊണ്ണത്തടി 11% വർധിക്കും.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പൊണ്ണത്തടി ഇപ്പോൾ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, പൊണ്ണത്തടി മൂലം പ്രതിവർഷം 19 ദശലക്ഷം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ, മുതിർന്നവരിൽ 5.5% പേരും കുട്ടികളിൽ 3.7% പേരും അമിതഭാരമുള്ളവരാണ്. 2012 ൽ ശരാശരി പൊണ്ണത്തടി നിരക്ക് 12.1% ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 16.2% ആയി വർധിച്ചു. അതായത്, ലോകത്തിലെ ആറിൽ ഒരാൾക്ക് അമിതഭാരമുണ്ട്.
ബ്രിട്ടനില് 150 ലക്ഷം മുതിർന്നവരും ജർമ്മനിയിൽ 139ലക്ഷം മുതിർന്നവരും ഫ്രാൻസിൽ 110 ലക്ഷം മുതിർന്നവരും അമിതഭാരമുള്ളവരാണ്. മാലദ്വീപിൽ, മുതിർന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 17.9% പേരും അമിതഭാരമുള്ളവരാണ്. അതുപോലെ, പാകിസ്ഥാനിൽ 10.3%, ശ്രീലങ്കയിൽ 5.8%, ഇന്ത്യയിൽ 5.5%, ബംഗ്ലാദേശിൽ 5.2%, നേപ്പാളിൽ 5.0% എന്നിങ്ങനെയാണ് പൊണ്ണത്തടി അനുഭവിക്കുന്നത്.
പോഷകാഹാര സാക്ഷരതാ പാഠങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ), നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ മറ്റ് നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ, കോളജ് പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ പോഷകാഹാരം, സമീകൃതാഹാരം, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മോശം ഭക്ഷണശീലങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ കുട്ടികളെ ശരിയായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ 10% കൗമാരക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രമേഹത്തിന് സാധ്യത
സമഗ്ര ദേശീയ പോഷകാഹാര സർവേ (CNNS) ഉദ്ധരിച്ച്, ICMR, NIN റിപ്പോർട്ട് കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രോഗങ്ങൾ മോശം ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തെ ഏകദേശം 10% കൗമാരക്കാൾക്കും യുവാക്കൾക്കും പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ഏകദേശം 1% കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഇതിനകം ഈ രോഗത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഓരോ 20 യുവാക്കളിൽ ഒരാൾക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട്. മൊത്തം 5% കൗമാരക്കാർക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് 41 ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ പൊണ്ണത്തടി അനുഭവിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ സമ്പ്രദായം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം 10.3 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിലായി ഏകദേശം 247 ദശലക്ഷം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു.
10 നും 12 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഏകദേശം 12,000 മണിക്കൂർ സ്കൂളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. ആജീവനാന്ത ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ സമയം വളരെ പ്രധാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, അഞ്ചിനും 19 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഏകദേശം 410ലക്ഷം കുട്ടികൾ പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരാണെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഉപഭോഗം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്.
അതിവേഗം വളരുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ് വിപണി
കഴിഞ്ഞ 14 വർഷത്തിനിടയിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് വിപണി അതിവേഗം വളർന്നു. അമിതമായി സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിപണി അതിവേഗം വളരുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത നിരവധി രാസവസ്തുക്കൾ, നിറങ്ങൾ, പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ എന്നിവ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയും കൂടുതലാണ്. അവശ്യ വിറ്റാമിനുകളും കുറവാണ്. 2006 ൽ, ഈ വിപണിയുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് ₹7,515 കോടിയായിരുന്നു. 2019 ൽ, ഇത് ₹3.16 ലക്ഷം കോടി വിലമതിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപണിയായി മാറി. 2009 നും 2023 നും ഇടയിൽ, ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 150% വർദ്ധിച്ചു.
കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ
ടിവിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ പ്രവണതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ, അവ കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മനസിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം ജങ്ക് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിവിയിൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ 90% വരെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളാണ്. സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് 92.6% രക്ഷിതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം, വലിയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ 80% ത്തിലധികവും അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
നിയമങ്ങൾ കർശനമല്ല
സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പിഎം പോഷൻ യോജന (മിഡ്-ഡേ മീൽ) പ്രകാരം, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ദിവസവും പാലും മുട്ടയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, എണ്ണ എന്നിവയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്കൂളുകളുടെ 50 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ വിൽപ്പനയും പരസ്യവും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഈ നിയമങ്ങൾ ആരും കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കുട്ടികളെ ദോഷകരമായ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്ത് മറ്റ് നിരവധി നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, പഞ്ചസാരയുടെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അളവ് സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (സിബിഎസ്ഇ) സ്കൂളുകളിൽ പഞ്ചസാര, ഓയിൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ബാൽ സ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം (ആർബിഎസ്കെ) 2.0 പ്രകാരം സ്ക്രീൻ സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിനും, കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച ജീവിതശൈലി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്.
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വ്യാപനമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യ മാത്രമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ പ്രതിസന്ധി വ്യാപകമാണ്. ഫിജി, വിയറ്റ്നാം, മംഗോളിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി മോശമാണ്. യുണിസെഫ് നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഫിജിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മംഗോളിയയിലെ സ്കൂളുകളിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മംഗോളിയയിൽ, സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം വിൽക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇന്തോനേഷ്യൻ സ്കൂളുകളിലും പോഷക ആഹാരത്തിൻ്റെ അഭാവം കണ്ടു. ശ്രീലങ്കയിൽ സ്കൂൾ ക്യാൻ്റീനുകളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തി.
ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ്?
ഒരു ഭക്ഷ്യ വസ്തു ഒരാൾക്ക് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനില് 2006-ലും, ഇക്വഡോറിൽ 2014-ലും, ഇറാനിൽ 2017-ലും, ശ്രീലങ്കയിൽ പാനീയങ്ങൾക്കും, 2016-ലും, ഭക്ഷണത്തിനും ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചു. അതായത്, പച്ച നിറം ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പ്-പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ് എന്നിവയുടെ അളവ് കുറവാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ഞ നിറം ഇടത്തരം നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ചുവപ്പ് അളവ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ജങ്ക് ഫുഡിൻ്റെ പ്രചാരണം
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ജങ്ക് ഫുഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ കുട്ടികളെ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പല തരത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടി വീടിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, റേഡിയോ-ടിവിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, റോഡരികിൽ ജങ്ക് ഫുഡിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും കാണാം. ഇതിനുപുറമെ, കുട്ടി മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ, എല്ലാ ഫുഡ് ഷോപ്പുകളുടെയും മുന്നിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. ചില കമ്പനികൾ മനഃപൂർവ്വം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ പാക്കറ്റുകൾ വളരെ ആകർഷകമാക്കുന്നു, അതിനാൽ കുട്ടി അത് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും.
രാജ്യങ്ങളിലെ കർശന നിയമങ്ങൾ
ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. അതിൻ്റെ ഫലവും കണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലതിൽ മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 20 മുതൽ 30% വരെ കുറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ, ടിവിയിലെ ജങ്ക് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങൾ 81% കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ബ്രിട്ടനിൽ അത്തരം പരസ്യങ്ങൾ 37% കുറഞ്ഞു. 2026 ൽ നോർവേ കൂടുതൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ജങ്ക് ഫുഡ് പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിച്ചു.