കോംഗോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും എബോള ഭീതി; മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

കോംഗോയിലും അയൽരാജ്യമായ ഉഗാണ്ടയിലും അപൂർവയിനം വകഭേദത്തിൽപ്പെട്ട എബോള വൈറസ് ബാധ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Congo Uganda Ebola cases Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Ebola outbreak WHO
People in front of Hospital in Kampala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 1:53 PM IST

അബുജ(നൈജീരിയ): കോംഗോ, ഉഗാണ്ട എന്നീ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള രോഗബാധ കനത്ത നാശം വിതച്ച് അതിവേഗം പടരുന്നു. നിത്യേന മരണസംഖ്യ കുതിച്ചുയരുന്ന പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം 88 പേർ ഇതിനകം എബോള ബാധിച്ച് മരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനെ കൊവിഡ് പോലുള്ളൊരു മഹാമാരിയായി നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ മുൻകരുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ അടച്ചിടരുതെന്നും കർശനമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ebola virus (ETV Bharat)

കോംഗോയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ ഇതുരുവിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതാണ് നിലവിലെ പ്രധാന പ്രഭവകേന്ദ്രം. എന്നാൽ ഇവിടെനിന്ന് 1000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തലസ്ഥാന നഗരമായ കിൻഷാസയിലും എബോള ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം കനത്ത ആശങ്കയിലാണ്. കിൻഷാസയിൽ രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തി ഇതുരി സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള നോർത്ത് കിവു പ്രവിശ്യയിലും നിരവധി പേർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

കലാപ മേഖലകളിലെ പ്രതിസന്ധി
രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഗോമയിൽ ശക്തമായ വിമത ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. കോംഗോ സൈന്യവും റുവാണ്ടയുടെ പിന്തുണയുള്ള എം23 വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചത്. ഇവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രോഗം വേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Hospital in Kampala, Uganda (ETV Bharat)

ഛർദി, രക്തം അടക്കമുള്ള വിവിധ ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും വൈറസ് പകരുന്നത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ചികിത്സയോ മരുന്നുകളോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

ലക്ഷണങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും
പെട്ടെന്നുള്ള കടുത്ത പനി, കടുത്ത ക്ഷീണം, പേശിവേദന, തലവേദന, തൊണ്ടവേദന എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഛർദി, വയറിളക്കം എന്നിവ വരും. ചിലരിൽ ഗുരുതരമായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മറ്റ് അсуഖങ്ങളുള്ളവരിൽ എബോള അതിവേഗം മരണം വിതയ്ക്കും. അതിനാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സ തേടണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി.

A health official uses a thermometer to screen people (ETV Bharat)

ഉഗാണ്ട അടക്കമുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളും ഇതിനകം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരെ നീരീക്ഷിക്കാൻ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കി. വിമാനത്താവളം, തുറമുഖം, അതിർത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചു.

രോഗബാധിതരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. വാക്സിൻ വിതരണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോംഗോ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, റെഡ്ക്രോസ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നൽകാനും ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാണ്. വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമായതിനാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോംഗോ ഭരണകൂടം. രോഗം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വിമത മേഖലകളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഇടപെടലും ഈ വിഷയത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലുള്ള വൈറസായതിനാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് നിലവിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് സമാനമായ പ്രതിരോധ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കും.

