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രാത്രി വൈകി അത്താഴം കഴിക്കാറുണ്ടോ? കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍

ആളുകൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുവെന്നതും, വൈകിയുള്ള അത്താഴം ശരീരത്തിൽ അമിത കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 4:49 PM IST

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ധുനിക ജീവിതശൈലികൾ കാരണം രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നീണ്ട ജോലി സമയം, ക്രമരഹിതമായ ദിനചര്യകൾ എന്നിവ ആളുകളെ പലപ്പോഴും രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാത്രി വളരെ വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും വയറിലെ കൊഴുപ്പ് വർധിക്കുന്നതിനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് സമീപകാല പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ പുതിയ പഠന പ്രകാരം, രാത്രി വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിൽ വയറിലെ കൊഴുപ്പും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഇത് അമിത വണ്ണത്തിനും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, ശരീരം ആ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കൊഴുപ്പായി സംഭരിക്കുന്നു. ഇത് വയറ്റിലും ആന്തരികാവയവങ്ങളിലും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് മെറ്റബോളിസത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. 'ആളുകൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എപ്പോൾ കഴിക്കുന്നു എന്നതും' എന്ന് ഗവേഷണം എടുത്തുകാണിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ സ്‌കൂൾ ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത്, സ്പോർട്‌സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്ക് രചയിതാവ് റോസാൻ ക്രൂഗർ പറഞ്ഞു.

പകൽ സമയത്തുള്ളതിനേക്കാൾ രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ദഹനപ്രക്രിയയും മെറ്റബോളിസവും മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും. അതിനാൽ രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കലോറി എളുപ്പത്തിൽ കൊഴുപ്പായി മാറുന്നു. ഇതു വഴി ശരീരത്തിൽ അമിത കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. രാത്രി 8 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള അമിതമായ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും അത്താഴവും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. രാത്രി വൈകി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഊർജ്ജം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ് എന്നിവ ശരീരത്തിൽ എത്തിപ്പെടും.

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ക്രമരഹിതമായ ദിനചര്യ പിന്തുടരുന്നത് ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടാൻ കാരണമാകും. ഭക്ഷണക്രമം, ഉറക്ക രീതി എന്നിവ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ്, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെയും ലിപിഡുകളുടെയും അളവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തെ ആശയകുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. പകൽ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും രാത്രിയിൽ മിതമായ ഭക്ഷണവും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക. കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ജൈവഘടികാരത്തെ സഹായിക്കുകയും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

ROZANNE KRUGER STUDY
CARBOHYDRATES AND FATS
BLOOD SUGAR AND BELLY FAT
SOLUTIONS FOR BELLY FAT
GRIFFITH UNIVERSITY NEW STUDY

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