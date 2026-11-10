ദീപാവലി വിഭവങ്ങൾ അമിതമായോ; ശരീരം പഴയപടിയാക്കാന് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങള് മതി
ഭക്ഷണരീതിയിൽ വരുത്തുന്ന ലളിതമായ മാറ്റങ്ങൾ, ശരിയായ ജലപാനം, കൃത്യമായ ഉറക്കം, ലഘുവായ വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനും മികച്ച ദിനചര്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും സാധിക്കും.
Published : November 10, 2026 at 1:50 PM IST
ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിക്കുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങള്, വറുത്ത വിഭവങ്ങള്, വൈകിയുള്ള ആഘോഷങ്ങള് എല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മെ ശാരീരികമായി തളര്ത്താറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി വയര് വീര്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും അലസതയും ഊര്ജമില്ലായ്മയുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാം.
എന്നാല് നമ്മുടെ പഴയ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താന് പട്ടിണി കിടക്കലോ ഡയറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്ഷണരീതിയില് വരുത്തുന്ന ലളിതമായ മാറ്റങ്ങള്, ശരിയായ ജലപാനം, കൃത്യമായ ഉറക്കം, ലഘുവായ വ്യായാമങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തില് ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനും മികച്ചൊരു ദിനചര്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനായി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാല് മതിയാകും.
ശരിയായ ജലപാനത്തോടെ ദിവസം ആരംഭിക്കാം
ദിവസങ്ങളോളം മധുരപാനീയങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഉപ്പുകൂടിയ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തില് ജലാംശം കുറഞ്ഞേക്കാം. ആയതിനാല് ശരീരത്തില് ജലാംശം നിലനിര്ത്താന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദഹനം, രക്തചംക്രമണം, വൃക്കകളുടെ സുഗമമായ പ്രവര്ത്തനം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ദിവസം മുഴുവന് കൃത്യമായ അളവില് വെള്ളം കുടിക്കുക.
കരിക്കിന് വെള്ളം, മധുരം ചേര്ക്കാത്ത നാരങ്ങാവെള്ളം അല്ലെങ്കില് വീട്ടില് തയ്യാറാക്കിയ സൂപ്പുകള് എന്നിവയും ഭക്ഷണക്രമത്തില് ഉള്പ്പെടുത്താം. എന്നാല് പെട്ടെന്നുള്ള ഫലങ്ങള്ക്കായി ഡിറ്റോക്സ് പാനീയങ്ങളെയോ അമിത അളവിലുള്ള ഇന്ഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ടറിനെയോ അമിതമായി ആശ്രയിക്കരുത്.
നാരുകള് അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്താം
ആഘോഷവേളകളിലെ വിഭവങ്ങളില് സാധാരണയായി ശുദ്ധീകരിച്ച കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും കൊഴുപ്പും പഞ്ചസാരയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാല് ഇവയില് ആവശ്യത്തിന് നാരുകള് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ദഹന ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശോധന കൃത്യമാക്കുന്നതിനും നാരുകള് ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള് ദൈനംദിന ആഹാരക്രമത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
അതത് കാലങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്ന പഴവര്ഗങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള്, ഓട്സ്, പരിപ്പ് വര്ഗങ്ങള്, പയറുകള് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാം. പപ്പായ, പേരയ്ക്ക, ആപ്പിള് എന്നിവ മികച്ച പോഷകസമ്പന്നമായതിനാല് ലഘുഭക്ഷണമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
വ്യായാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാം
ആഘോഷക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുടന് തന്നെ കഠിനമായ വര്ക്കൗട്ടുകള് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിവസവും 20 മുതല് 30 മിനിറ്റ് വരെയുള്ള നടത്തം, ലഘുവായ യോഗ അല്ലെങ്കില് സ്ട്രെച്ചിങ് വ്യായാമങ്ങള് എന്നിവയോടെ തുടക്കം കുറിക്കാം. ഇത്തരം ശാരീരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ദഹന പ്രക്രിയയെ സുഗമമാക്കാനും മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിന്റെ ഊര്ജസ്വലത വീണ്ടെടുക്കാനും സഹായിക്കും. ശരീരം പഴയ ദിനചര്യയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യായാമങ്ങളുടെ തീവ്രത പടിപടിയായി വര്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉറക്കത്തിനും വിശ്രമത്തിനും മുന്ഗണന നല്കാം
രാത്രി വൈകിയുള്ള ചീട്ടുകളി പാര്ട്ടികള്, കുടുംബസംഗമങ്ങള്, മറ്റ് ആഘോഷങ്ങള് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ ചക്രത്തെ താളംതെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തത് വിശപ്പ്, ഏകാഗ്രത, മാനസികാവസ്ഥ, ശരീരത്തിന്റെ ഊര്ജസ്വലത എന്നിവയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ രാത്രിയിലും ഏഴ് മുതല് ഒന്പത് മണിക്കൂര് വരെ ഉറക്കം ഉറപ്പാക്കുക, ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്പ് ഫോണ്, ടിവി തുടങ്ങിയ സ്ക്രീനുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. മനസിന് സുഖം നല്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രാത്രികാല ശീലം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക.
സംസ്കരിച്ചതും വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാം
ദിവസങ്ങളോളം വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും കൊഴുപ്പുകൂടിയ ആഘോഷവിഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മാറ്റം നല്കുക. എണ്ണയില് മുക്കിപ്പൊരിച്ച പലഹാരങ്ങള്ക്ക് പകരം വറുത്ത മഖാന, അണ്ടിപ്പരിപ്പുകള്, വിത്തുകള് അല്ലെങ്കില് വീട്ടില് തയ്യാറാക്കിയ പച്ചക്കറി ലഘുഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവ ശീലമാക്കാം. പ്രോട്ടീന്, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകള്, കോംപ്ലക്സ് കാര്ബോഹൈഡ്രേറ്റുകള് എന്നിവ കൃത്യമായ അളവില് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങള് കഴിക്കുക.
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