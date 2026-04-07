ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകള് വില്ലന്മാർ; കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വാങ്ങിക്കല്ലേ, പണികിട്ടും
വേഗത്തില് ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഇത്തരം മരുന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാല് പതിയിരിക്കുന്ന അപകടം ഓർക്കുന്നില്ല.
By PTI
Published : April 7, 2026 at 5:23 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : വിലയിടിവും GLP-1 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുടെ ജനറിക് പതിപ്പുകൾ വിപണി കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ആരോഗ്യ രംഗം ആശങ്കയിലാണ്. കർശനമായി കുറിപ്പടി വേണ്ട മരുന്നുകള്, പലപ്പോഴും ക്ലിനിക്കല് ഉപയോഗത്തിനപ്പുറം കേവലമൊരു കൗണ്ടറില് നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണ്, അതും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശമില്ലാതെ.
വേഗത്തില് ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള് മറക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ശരിയായ അളവ്, സാധ്യമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം എന്നിവ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. പകരം സ്വീകരിക്കുന്നതാകട്ടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഡോക്ടറുടെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത വ്ലോഗർമാരുടെ ശുപാർശകള്.
സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെയും ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്ന് പോകാതെയും ആണ് പലരും ഇത്തരം മരുന്നുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മുതലെടുക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിലെ മരുന്ന് റീട്ടെയില് ശൃംഖല. ശരിയായ വൈദ്യോപദേശമില്ലാതെ ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കുറിപ്പടിയില്ലാതെയോ ഓൺലൈൻ ഫാർമസികൾ വഴി നൽകുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃത കുറിപ്പടിയോടുകൂടിയോ ഇവ പരസ്യമായി ലഭ്യമാണ് എന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തവമാണ്. ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് മരുന്നുകൾ ഒരു കുറിപ്പടി പ്രകാരം മാത്രമേ വിൽക്കാവൂ, പക്ഷേ അവ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമേ അല്ലെന്ന് മാർക്കറ്റില് അന്വേഷിച്ചപ്പോള് ഒരു മരുന്ന് വ്യാപാരി പറഞ്ഞു.
"പല കേസുകളിലും, ആദ്യമായി ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങാനെത്തുന്നവരോട് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ കുറിപ്പടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ആവർത്തിച്ചെത്തുന്ന ആവശ്യക്കാരനോട് ആരും കുറിപ്പടികള് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
GLP-1 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് - ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതൽ പാൻക്രിയാറ്റിസ്, വൃക്ക തകരാറ്, കുടൽ തടസം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ വരെ ഉണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റുകൾ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മരുന്നുകള് നിർദേശിക്കാൻ കഴിയൂ.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച GLP-1 മരുന്നുകളുടെ (ഗ്ലൂക്കോൺ പോലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ്-1 റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റുകൾ) ഒന്നിലധികം വകഭേദങ്ങളും ഫാർമസികൾ, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ, വെൽനസ് ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവയിലൂടെ അവയുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉയർന്നുവരുന്നതിനാൽ, സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ (CDSCO) അവയുടെ അനധികൃത വിൽപ്പനയും പ്രൊമോഷനും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം രീതികൾക്കെതിരെ കർശനമായ പരിശോധനകളും നിരീക്ഷണവും നടത്തുമെന്ന് സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തിർസെപറ്റൈഡ് (മൗണ്ടാരോ), സെമാഗ്ലൂറ്റൈഡ് (ഒസെംപിക്) കുത്തിവയ്പ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സപ്തർഷി ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. വിപണിയിലെത്തിയതിനുശേഷം, അവ വ്യാപകമായി നിർദേശിക്കപ്പെടുകയും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിലും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഇവ ഫലം ചെയ്യുന്നെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതി ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉചിതമായ മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ഡോ. സപ്തർഷി ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
ഈ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ ഒരു ആശങ്ക അവയുടെ ഉയർന്ന വിലയായിരുന്നു. ഈ വില താങ്ങാൻ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തിനേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഇന്നതെല്ലാം മാറി. സെമാഗ്ലൂടൈഡ് പേറ്റന്റ് കാലഹരണപ്പെട്ടതോടെ, നിരവധി ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വിലക്കുറവില് കൂടുതല് പതിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. "ലഭ്യത കൂടുതലായതോടെ, ദുരുപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉടൻ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. ജീവിതശൈലി മാറ്റാതെ ഇവയുടെ ഹ്രസ്വകാല ഉപയോഗം നിർത്തലാക്കിയതിനുശേഷം വീണ്ടും ശരീരഭാരം വർധിക്കാൻ ഇടയാകും," ഭട്ടാചാര്യ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഇത്തരം മരുന്നുകള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഡോസേജും മറ്റും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവയുടെ ഉപയോഗം ദോഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026 മാർച്ച് 10-ന്, എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഒരു സമഗ്ര ഉപദേശം നൽകി, സറോഗേറ്റ് പരസ്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ലേബൽ ഓഫ്-ലേബൽ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷനും നിരോധിച്ചു. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ സാധുവായ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ GLP-1 റിസപ്റ്റർ അഗോണിസ്റ്റുകളും മറ്റ് നിർണായക കുറിപ്പടി മരുന്നുകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻജക്റ്റബിൾ മരുന്നുകളും ഒരിക്കലും വിതരണം ചെയ്യരുതെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് കെമിസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ്സ് (AIOCD) രാജ്യവ്യാപകമായി നിർദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസുള്ള ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടാർ ഫാർമസികൾക്ക് കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അനിയന്ത്രിതമായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി വിവേചനരഹിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് AIOCD പ്രസിഡന്റ് ജെ എസ് ഷിൻഡെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജീവ് സിംഗാളും കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
