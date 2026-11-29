പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കാറിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? ഈ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കരുത്!
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമല്ല. ചൂടുള്ള കാറിനുള്ളിലോ മറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വെക്കുകയോ അവയ്ക്ക് ചൂട് ഏൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ, രാസവസ്തുക്കളും മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും വെള്ളത്തിലേക്ക് കലരാനുള്ള സാധ്യത വർധിക്കുന്നു.
Published : November 29, 2026 at 3:04 PM IST
ആവശ്യസമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായി നമ്മളിൽ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് കാറിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം കുപ്പികൾ മണിക്കൂറുകളോളം കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാറുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചൂടായ കാറിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഹൈദരാബാദിലെ യശോദ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ജനറൽ ഫിസിഷ്യനായ ഡോ. കെ. ശേഷി കിരൺ പറയുന്നത്, വേനൽക്കാലത്ത് മണിക്കൂറുകളോളം കാറിൽ വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാണ്. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപൂർവമായി ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും, പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് വലിയ ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം.
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പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ ചൂട് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമല്ല. ചൂടായ കാറിലോ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നിടത്തോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വെച്ചാൽ, അതിലെ രാസവസ്തുക്കളും മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും വെള്ളത്തിലേക്ക് കലരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുപ്പി അമിതമായി ചൂടാകുമ്പോൾ, അതിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും സൂക്ഷ്മമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കണികകളും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നു. കാറിനുള്ളിലെ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും, കുപ്പി കൂടുതൽ സമയം അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും ഈ അപകടസാധ്യത വർധിക്കുന്നു.
വെള്ളത്തിൻ്റെ രുചിയിൽ മാറ്റം വരിക— പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുതരം "പ്ലാസ്റ്റിക് രുചി" അനുഭവപ്പെടുക— എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണമാണ്. അതിനാൽ, ഇത്തരം കുപ്പികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇടയ്ക്കിടെ അൽപം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയേക്കില്ലെങ്കിലും, മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഗൗരവകരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിനും ദോഷകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.
ഫതാലേറ്റുകളും (Phthalates) ബിസ്ഫെനോളുകളും: ഇവ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പദാർഥങ്ങളാണ്. "BPA-free" (BPA അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത്) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ കുപ്പികളിൽ പോലും, ശരീരത്തിന് അത്രതന്നെ ദോഷകരമായേക്കാവുന്ന സമാനമായ മറ്റ് രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ബിസ്ഫെനോൾ എ (Bisphenol A - BPA) എന്നത് പോളികാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലും എപ്പോക്സി റെസിനുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക രാസവസ്തുവാണ്. ഇത് ഭക്ഷണത്തിലേക്കും പാനീയങ്ങളിലേക്കും കടക്കാനും ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ആൻ്റിമണി (Antimony): സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഡിസ്പോസിബിൾ' (ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന) കുപ്പികളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണിത്. ഇത് അമിതമായി ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ: ഇവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ കണികകളാണ്. ശരീരത്തിൽ ഇവ ചെലുത്തുന്ന ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, ഇവ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ടിനും (inflammation) അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമായേക്കാമെന്ന് പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താം
പ്ലാസ്റ്റിക് ചൂടാക്കുമ്പോൾ 'ഡയോക്സിനുകൾ' (dioxins) എന്നറിയപ്പെടുന്ന, കാൻസറിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന പദാർഥങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലരുന്നു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സത്യമല്ല. യഥാർഥ ആശങ്കകൾ രാസവസ്തുക്കൾ, മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ, രോഗാണുക്കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ചൂടാക്കുകയോ തണുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡയോക്സിനുകൾ പുറത്തുവരുന്നില്ല. കാരണം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇത്തരം പദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോഴോ വ്യാവസായിക പ്രക്രിയകളിലൂടെയോ ആണ് പ്രധാനമായും ഡയോക്സിനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ചൂടാക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല.
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