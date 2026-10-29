കാടിൻ്റെ മക്കൾക്ക് സാന്ത്വനമേകിയ ജീവിതം; കുറുമ സമുദായത്തിലെ ആദ്യ ഡോക്ടർ കെ. പ്രഭാകരൻ പടിയിറങ്ങുന്നു
1995ൽ അന്നത്തെ വരൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ താത്കാലികമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു
Published : October 29, 2026 at 12:59 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: വയനാടൻ കാടുകളുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി, ആയിരങ്ങൾക്ക് സാന്ത്വനമേകിയ ഒരു കർമയോഗി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തോട് വിടപറയുകയാണ്. കുറുമ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരിയായ ഡോ. കെ. പ്രഭാകരൻ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട നിസ്വാർഥ സേവനത്തിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ 31ന് വിരമിക്കുന്നു. മലയോര ജനതയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാവൽമാലാഖയായി മാറിയ ഈ അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ പടിയിറക്കം നാടിന് തീരാനൊമ്പരമാവുകയാണ്.
അമ്പലവയൽ എടക്കൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ, ജാനകി എന്നിവരുടെ മകനായാണ് ജനനം. അമ്പലവയൽ ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂൾ, ബത്തേരി സെൻ്റ് മേരീസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എംബിബിഎസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1995ൽ അന്നത്തെ വരൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ താത്കാലികമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് അഞ്ച് വർഷക്കാലം കണ്ണൂർ ഇഎസ്ഐ ആശുപത്രിയിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.
സജീവ പ്രവർത്തനവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും
പിന്നീട് ആരോഗ്യവകുപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പുൽപ്പള്ളി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നിയമനം നേടിയത്. മേപ്പാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷക്കാലമായി പുൽപ്പള്ളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ആൻഡ് സിവിൽ സർജനായി ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. 33 വർഷമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഡോ. കെ. പ്രഭാകരൻ തൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗമായ 18 വർഷക്കാലവും സ്വദേശമായ അമ്പലവയലിലെ സാമൂഹിക കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം യൂണിറ്റിൻ്റെയും മൊബൈൽ യൂണിറ്റിൻ്റെയും ചുമതല അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.
മൊബൈൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നേരിൽ കണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുവെന്നും ഇവയെല്ലാം തൻ്റെ വഴികാട്ടിയായാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സാധാരണക്കാരനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ജീവിതം
അമ്പലവയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2000ൽ അധികം പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ അനുഭവസമ്പത്തും ഡോ. പ്രഭാകരനുണ്ട്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി. ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആരോഗ്യപരമായ നിർദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകി ഏവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറായി അദ്ദേഹം മാറി. മാനന്തവാടി മുൻ എംഎൽഎമാരായ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ, രാധാ രാഘവൻ എന്നിവരുടെ മകൾ അനൂലയാണ് ഭാര്യ. ഡോ. പ്രഭാനന്ദ്, അവസാന വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയായ ചിത്രാംബരി എന്നിവരാണ് മക്കൾ.
ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹവും അദ്ദേഹം എക്കാലത്തും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പലവയൽ എടക്കലിലെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കൃഷിയിടത്തിൽ നെല്ല്, കാപ്പി, കുരുമുളക്, വാഴ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇന്നും കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ നല്ലൊരു ഗായകൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും തൻ്റെ ശബ്ദ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സജീവമാണ്. സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചശേഷവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പവും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും സജീവമാകാനാണ് തീരുമാനം. മലയോര ജനതയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കാവൽ നിന്ന ഈ ജനകീയ ഡോക്ടറുടെ പടിയിറക്കം വയനാടിന് വലിയൊരു വിടവ് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
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