ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന അദ്ഭുതം: അനീമിയ ബാധിച്ച ഭ്രൂണത്തിന് രക്തം മാറ്റിനൽകി ഡോക്ടർമാർ!
ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചുതന്നെ രക്തം മാറ്റിനൽകി ഡോക്ടർമാർ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിലുള്ള 'ഡോ. അർച്ചന ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സെൻ്ററിലാണ് ഈ സംഭവം.
Published : October 7, 2026 at 1:27 PM IST
ഗുണ്ടൂർ: ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഗുരുതരമായ വിളർച്ച (അനീമിയ) കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന്, ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചുതന്നെ രക്തം മാറ്റിനൽകി ഡോക്ടർമാർ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ഗുണ്ടൂർ വാരിതോട്ടയിലെ ഡോ. അർച്ചനാസ് ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സെൻ്ററിലാണ് അപൂർവ്വവും അതീവ സങ്കീർണവുമായ ഈ മെഡിക്കൽ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. സെൻ്ററിലെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. ജി. അർച്ചനയാണ് ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സ്കാനിംഗിൽ തെളിഞ്ഞ അസാധാരണത
30 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായ 28-കാരിയായ യുവതി പതിവ് പരിശോധനകൾക്കായാണ് ക്ലിനിക്കിലെത്തിയത്. പ്രാരംഭ അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനയിൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ച സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും, രക്തചംക്രമണ പരിശോധനയിൽ അസാധാരണമായ വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തലിൽ കുഞ്ഞിന് അതീവ ഗുരുതരമായ വിളർച്ചയുണ്ടെന്നും, അടിയന്തരമായി രക്തം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
"30 ആഴ്ച ഗർഭിണിയായ 28 വയസുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചികിത്സയ്ക്കായി തങ്ങളെ സമീപിച്ചു. സ്കാനിംഗിൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ച സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് കണ്ടെങ്കിലും, രക്തചംക്രമണത്തിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഭ്രൂണത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 'ഇൻഡയറക്ട് കൂംബ്സ് ടെസ്റ്റ്' (ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞു" ഡോ. അർച്ചന പറഞ്ഞു
ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ രക്തം ശേഖരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് 4.6 ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വിളർച്ച കൂടുതലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വച്ചുതന്നെ കുട്ടിക്ക് വിജയകരമായി രക്തം നൽകിയതായും അവർ പറഞ്ഞു. അമ്മയും കുഞ്ഞും ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാന സംഭവങ്ങൾ
ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് രക്തം മാറ്റിവച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി എയിംസിൽ ഹരിയാന സ്വദേശിനിയായ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മുൻപ് അപൂർവ്വമായ രക്തഗ്രൂപ്പ് കാരണം 7 തവണ ഗർഭം അലസിയിരുന്നു. എട്ടാമത്തെ ഗർഭകാലത്ത് വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിന് കഠിനമായ വിളർച്ചയും ഹൃദയസ്തംഭനത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഇതിനാവശ്യമായ അപൂർവ്വ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ജാപ്പനീസ് റെഡ് ക്രോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രക്തം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു. ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ച് കുഞ്ഞിന് 6 തവണ വിജയകരമായി രക്തം മാറ്റിവയ്ക്കൽ നടത്തി.
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ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും പ്രമുഖ മെറ്റേണൽ-ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ചികിത്സകൾ വിജയകരമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആർ.എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയ 41 വയസുള്ള അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 31 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് അനീമിയ ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. വിദഗ്ധ ഡോക്ർടമാരുടെ സംഘം അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസോടെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രൊസീജറിലൂടെ കുഞ്ഞിന് രക്തം നൽകി ജീവൻ നിലനിർത്തി.
കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി കൊൽക്കത്തയിലെ അപ്പോളോ മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 24-ാം ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിന് കഠിനമായ അനീമിയ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് നടത്തിയ രക്തപ്പകർച്ചയിലൂടെ കുഞ്ഞിന് പുനർജന്മം നൽകാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
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