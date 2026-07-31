കാൽ ഇടയ്ക്കിടെ മരവിക്കാറുണ്ടോ? 'ഇരുന്ന രീതിയുടെ' പ്രശ്നമെന്നു കരുതി തള്ളരുത്; ഗുരുതര രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയാകാം
ശരീരത്തിലെ തലച്ചോറിനും നട്ടെല്ലിനും പുറത്തുള്ള നാഡികളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി. രോഗം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ നാഡികളുടെ കേടുപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കും
By Anubha Jain
Published : July 31, 2026 at 1:35 PM IST
കുറച്ചുസമയം കാലുകൾ മടക്കി ഇരുന്നശേഷം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാലിൽ മരവിപ്പും സൂചി കുത്തുന്നതുപോലുള്ള അനുഭവവും ഉണ്ടാകുന്നത് പലർക്കും പരിചിതമാണ്. സാധാരണയായി ശരീരനില മാറുമ്പോൾ ഈ അസ്വസ്ഥത ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം മാറുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇത് നിസാരമായി കാണാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ യാതൊരു വ്യക്തമായ കാരണവുമില്ലാതെ കാലുകളിലോ കൈകളിലോ ഇടയ്ക്കിടെ മരവിപ്പും തരിപ്പും അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവഗണിക്കരുതെന്നാണ് ന്യൂറോളജി വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ സൂചനയായിരിക്കാം .
ശരീരത്തിലെ തലച്ചോറിനും നട്ടെല്ലിനും പുറത്തുള്ള നാഡികളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി. രോഗം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ നാഡികളുടെ കേടുപാടുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കും. എന്നാൽ വൈകിയാൽ സ്ഥിരമായ നാഡീ ക്ഷതത്തിനും നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വരെ കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കാലുകൾ മടക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ മരവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കാലുകൾ മടക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില നാഡികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുകയും അതുവഴി ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തയോട്ടവും ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി തടസ പ്പെടുകയും സൂചി കുത്തുന്നതുപോലുള്ള തരിപ്പും മരവിപ്പും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ നില മാറ്റുമ്പോൾ നാഡികളിലെ സമ്മർദ്ദം കുറയുകയും രക്തയോട്ടം സാധാരണ നിലയിലാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി മാറും.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് & ന്യൂറോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റും മേധാവിയുമായ ഡോ. ശ്വേത സിംഗ്ലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കാലുകൾ കുറുകെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മരവിപ്പ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിയല്ല. "കാലുകൾ കുറുകെ വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഞരമ്പുകൾ താൽക്കാലികമായി കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും രക്തപ്രവാഹവും ഓക്സിജൻ വിതരണവും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പാരസ്തേഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു," എന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇത്തരം താൽക്കാലിക മരവിപ്പ് സാധാരണയായി അപകടകരമല്ല. എന്നാൽ മരവിപ്പ് ദീർഘനേരം തുടരുകയോ ആവർത്തിച്ച് അനുഭവപ്പെടുകയോ മറ്റ് നാഡീ സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രമേഹമാണ് പ്രധാന കാരണം; മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കും സാധ്യത
പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പ്രമേഹമാണ്. ദീർഘകാലം നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നാഡികളെ ക്രമേണ ദുർബലമാക്കുകയും കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വിറ്റാമിൻ ബി12-ൻ്റ് കുറവ് , തൈറോയ്ച്ചഡ് രോഗങ്ങൾ, വൃക്കരോഗങ്ങൾ, സ്വയംപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ ചില മരുന്നുകളുടെ ദീർഘകാല ഉപയോഗം, അമിത മദ്യപാനം എന്നിവയും രോഗത്തിന് കാരണമാകാം. എച്ച്.ഐ.വി, ലൈം രോഗം, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, സി, കുഷ്ഠരോഗം തുടങ്ങിയ ചില അണുബാധകളും നാഡീ ക്ഷതത്തിന് ഇടയാക്കും.
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പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ, ചിലതരം കാൻസറുകൾ, കീമോതെറാപ്പി, വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം, അപകടങ്ങളിലൂടെ നാഡികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കൽ, ഒരേ നാഡിക്ക് ആവർത്തിച്ച് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, രക്തക്കുഴലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ചില രോഗികളിൽ വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെയും ഡോക്ടർമാർ ഇഡിയോപതിക് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവഗണിക്കരുത്
പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി പലപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെയാണ് വികസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തുടക്കത്തിലെ ലക്ഷണങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യപരിശോധന അനിവാര്യമാണ്.
- കൈകളിലും കാലുകളിലും തുടർച്ചയായി മരവിപ്പോ തരിപ്പോ അനുഭവപ്പെടുക
- കത്തുന്നതുപോലെയോ കുത്തുന്നതുപോലെയോ വേദന ഉണ്ടാകുക
- ചൂട്, തണുപ്പ്, വേദന എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കുറയുക
- പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവോ ഇടയ്ക്കിടെ കോച്ചിപ്പിടിക്കലോ ഉണ്ടാകു.
- നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക.
- കാലുകളിൽ സ്പർശനശേഷി ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരിക
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹമുള്ളവർ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ നാഡികളുടെ കേടുപാടുകൾ സ്ഥിരമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതോടെ നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇടയ്ക്കിടെ വീഴുക, പാദങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുരുതര പ്രശ് ങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചെറിയ മുറിവുകൾ പോലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകുന്നത് അൾസറിലേക്കും ഗുരുതര അണുബാധകളിലേക്കും നയിക്കാനിടയുണ്ട്.
രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും; എപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണണം?
പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം ഡോക്ടർ വിശദമായ ന്യൂറോളജിക്കൽ പരിശോധന നടത്തും. സ്പർശനശേഷി, പേശികളുടെ ശക്തി, റിഫ്ളക്സുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തും. തുടർന്ന് പ്രമേഹം, വിറ്റാമിൻ ബി12 കുറവ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രക്തപരിശോധന നിർദേശിക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ നർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡി, ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫി , എം.ആർ.ഐ. സ്കാൻ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളും നടത്താറുണ്ട്. നാഡികളുടെ കേടുപാടിൻ്റെ തോതും കാരണം കണ്ടെത്താനും ഇവ സഹായിക്കും.
രോഗനിർണയത്തിൽ മരവിപ്പ് ഏത് രീതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നതും പ്രധാനമാണ്. സാധാരണയായി പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി രണ്ട് കാലുകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുകയും വിരലുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഈ രീതിയാണ് കൂടുതലായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാലിൽ മാത്രമോ ഒരു പ്രത്യേക നാഡിയുടെ പാതയിലൂടെയോ മരവിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നാഡി ഞെരിയൽ, നട്ടെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിക്ക് എന്നിവയുടെ സൂചനയായിരിക്കാം.
ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ രോഗകാരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പ്രമേഹമുള്ളവർ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും, വിറ്റാമിൻ ബി12 കുറവുള്ളവർ അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിലരിൽ നാഡികളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടാം. എന്നാൽ വളരെക്കാലമായി തുടരുന്ന ഗുരുതര നാഡീ ക്ഷതങ്ങളിൽ പൂർണമായ വീണ്ടെടുപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് നിർണായകമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
കാലിലെ മരവിപ്പ് പലരും രക്തയോട്ടക്കുറവിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല. രക്തയോട്ടക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായി കാലുകളിൽ വേദന, കോച്ചിപ്പിടിക്കൽ, തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടൽ തുടങ്ങിയവയാണ് കൂടുതലായി കാണുക. നാഡികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരവിപ്പ് കൂടുതലായും വിരലുകളിലോ പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തോ ആരംഭിക്കുകയും സമ്മർദ്ദമോ ശരീരനിലയോ മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മരവിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് അനുഭവപ്പെടുകയോ ദീർഘനേരം തുടരുകയോ ചെയ്യുന്നവർ സ്വയം നിഗമനത്തിലെത്താതെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം.
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