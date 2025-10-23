ETV Bharat / health

വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ബിയർ സഹായിക്കുമോ? മിഥ്യകളും വസ്‌തുതകളും അറിയാം

ഡൈയൂററ്റിക് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ സ്വാഭാവികമായി പുറന്തള്ളാൻ ബിയർ സഹായിക്കുമെന്ന് പലരുടെയും ധാരണ. ഇതിന് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം എന്തെന്ന് അറിയാം.

IS BEER GOOD FOR KIDNEY STONES DOES BEER REMOVE KIDNEY STONES വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 23, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തതും കാത്സ്യം, ഓക്‌സലേറ്റ്, ഫോസ്ഫേറ്റ്, യൂറിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയ ലവണങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. അമിതവണ്ണവും വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ രോഗം ബേധമാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്ക്കുകയോ നിസാരമായി കാണുകയോ ചെയ്‌താൽ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകാൻ വരെ ഇത് കാരണമായേക്കും. പലരിലും രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. വയറിന്‍റെ ഇടതു ഭാഗത്തോ പുറത്തോ കഠിനമായ വേദന, മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന, മൂത്രത്തിന്‍റെ നിറം മാറുക, ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള തോന്നൽ, മൂത്രത്തിൽ രക്തം, തലകറക്കം, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ.

ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചും മരുന്നിന്‍റെ സഹായത്തോടെയുമെല്ലാം ഈ അവസ്ഥയെ നേരിടാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല മിഥ്യ ധാരണകളും സമൂഹത്തിൽ നിലനിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ബിയർ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്‌തുത ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ ബിയർ കുടിക്കുന്നവർ നിരവധിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകളെ അലിയിക്കാൻ ബിയർ സഹായിക്കുമോ ? ഇതിന് പിന്നിലെ മിഥ്യാ ധാരണകളെയും വസ്‌തുതകളെയും കുറിച്ച് അറിയാം

വൃക്കയിലെ കല്ലുകളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ബിയർ സഹായിക്കുമോ ?
ബിയർ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ സ്വാഭാവികമായി പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് പലരുടെയും വിശ്വാസം. ബിയർ കുടിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിന്‍റെ അളവ് വർധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത് വസ്‌തുതയാണ്. എന്നാൽ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾക്ക് ഇത് ഒരു പരിഹാരമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിയർ കുടിക്കുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും വേദന വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് പുതിയ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകും.

ബിയറിൽ ഡൈയൂററ്റിക് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകളെ പുറന്തള്ളാൻ ഇത് സഹായകരമല്ല. എന്നാൽ 3 മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളവ മൂത്രനാളത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്തേക്കാം. മിതമായ അളവിൽ ബിയർ കുടിക്കുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 40 % കുറയ്ക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് എപ്പിഡെമിയോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന വസ്‌തുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കാൻ ഡൈയൂററ്റിക് പ്രഭാവം സഹായിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചൊരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണിത്.

ബിയർ സുരക്ഷിതമായ വീട്ടുവൈദ്യമാണെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. പ്രകൃതിദത്ത ഡൈയൂററ്റിക് ഗുണങ്ങളുള്ളതിനാൽ ബിയറിനെ നിരുപദ്രവകരമായ ഒരു പരിഹാരമായി ആളുകൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ പതിവായി ബിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃക്കയിലെ കല്ലുകളെ പുറന്തള്ളാൻ ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കും. വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായ ഓക്‌സലേറ്റുകൾ ബിയറിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അളവിലുള്ള ബിയറിന്‍റെ ഉപഭോഗം പുതിയ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ നിർജ്ജലീകരണം, അമിതഭാരം, കരൾ തകരാറ്, ഉപാപചയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കാരണമാകും. ഇവയെല്ലാം വൃക്കയിലെ കല്ലുകളുടെ അപകട ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ നിലവിൽ കല്ലുകൾ ഉള്ളവർ ബിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല.

വലിയ അളവിലുള്ള ബിയറിന്‍റെ ഉപയോഗം കല്ലുകളെ വേഗത്തിൽ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ആളുകൾ കരുതുന്നു. വേഗത്തിൽ മൂത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇത് കരണമാകുമെങ്കിലും കല്ലുകൾ പുറന്തള്ളാൻ ഇത് സഹായിക്കില്ല. മറിച്ച് മൂത്രനാളി തടസപ്പെടാനും വൃക്കയ്ക്ക് അധിക ദ്രാവകം പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനും ഇടയാക്കും. ഇത് വേദന, ഓക്കാനം, മറ്റ് സങ്കീർണതകൾ എന്നവയിലേക്ക് നയിക്കും.

മരുന്നുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള വൈദ്യചികിത്സയേക്കാൾ നല്ലതും ലളിതവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ബദലാണ് ബിയറെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. തികച്ചതും ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണിത്. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടുന്നത് കല്ലുകൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ചെറിയ കല്ലുകളെ അലിയിച്ചു കളയാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും. വൃക്കയിൽ കല്ലുള്ള ആളുകൾ ബിയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മദ്യം കഴിക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ പോലും സങ്കീർണ്ണമാക്കാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾക്ക് ബിയർ ഒരിക്കലും ഒരു പരിഹാരമല്ല.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

Also Read : വൃക്കയിലെ കല്ല് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ

TAGGED:

IS BEER GOOD FOR KIDNEY STONES
DOES BEER REMOVE KIDNEY STONES
വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ
HAVING BEER FOR KIDNEY STONES RISKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.