പ്രസവത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമിത രക്തസ്രാവം; ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി യുവതി, പുതുജീവനേകി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍

നെല്ലിക്കോണ്ടി സ്വദേശിയായ ഭാഗ്യശ്രീയ്‌ക്കാണ് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായത്.

POSTPARTUM HEMORRHAGE CHILDBIRTH WOMAN HEALTH MEDICAL ACHIEVEMENT
Bhagyasree and docters (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രസവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത രക്തസ്രാവം. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവതിക്ക് പുതുജീവനേകി മഹബൂബ്‌നഗര്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍. നാല്‌ ദിവസം നീണ്ട തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് യുവതിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ.രംഗ അജ്‌മീറ പറയുന്നു.

നെല്ലിക്കോണ്ടി സ്വദേശിയായ ഭാഗ്യശ്രീയ്‌ക്കാണ് പ്രസവത്തെ തുടര്‍ന്ന് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 23നാണ് പ്രസവത്തിനായി ഭാഗ്യശ്രീയെ മഹബൂബ്‌നഗര്‍ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അവിടെ നിന്നും ഭാഗ്യശ്രീ ആണ്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. എന്നാല്‍ പ്രസവശേഷം ഭാഗ്യശ്രീക്ക് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായി.

ഡോക്‌ടർമാർ അവരുടെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും രക്തസ്രാവം നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ ഭാഗ്യശ്രീയെ വിദഗ്‌ധ ചികിത്സക്കായി മഹാബൂബ്‌നഗർ ഗവൺമെൻ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

രക്തസ്രാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നതോടെ സംഭവത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ ഇടപെട്ടു. കലക്‌ടർ വിജയേന്ദ്ര ബോയി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്‌ടർമാരുമായി അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നു. പിന്നാലെ ഭാഗ്യശ്രീക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാന്‍ മെഡിക്കൽ സംഘത്തോട് കലക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. അമിതമായ രക്തസ്രാവം കാരണം ഭാഗ്യശ്രിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് 5 ഗ്രാം/ഡെസിലിറ്ററായി കുറഞ്ഞതായും ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഇതേതുടർന്ന് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 14 ബോട്ടില്‍ ഒ- പോസിറ്റീവ് രക്തമാണ് തുടർച്ചയായി ഭാഗ്യശ്രീക്ക് നൽകിയത്.

നാലാം ദിവസത്തോടെ രക്തസ്രാവം പൂർണമായും കുറഞ്ഞൂവെന്നും ഭാഗ്യശ്രീ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണെന്നും അപകടനില തരണം ചെയ്‌തെന്നും ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു. മാധവി, പ്രസന്ന ലക്ഷ്‌മി, ലക്ഷ്‌മി പത്മപ്രിയ, ആശാലത എന്നീ ഡോക്‌ടർമാരാണ് ഭാഗ്യശ്രീയെ ചികിത്സിച്ചത്.

എന്താണ് പ്രസവശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം: പ്രസവശേഷം 500 മില്ലിക്ക് മുകളിലോ സിസേറിയനാണെങ്കിൽ 1000 മില്ലിക്ക് മുകളിലോ രക്തം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതാണ് പ്രസവശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി, സെക്കന്‍ഡറി എന്നീ രണ്ട് തരത്തിലാണ് രക്തസ്രാവമുള്ളത്. പ്രസവശേഷം ആദ്യത്തെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൈമറിയാണ്. 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ളത് സെക്കന്‍ഡറിയായും പറയുന്നു.

പ്രസവശേഷമുള്ള രക്തസ്രാവം വളരെ സാധാരണയായി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല. ഇത് ആറ് ആഴ്‌ച വരെ നീണ്ട് നിൽക്കാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ നിറത്തിലും അളവിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ സഹായം ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്.

