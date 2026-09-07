ഡോക്ടർമാരെ ഞെട്ടിച്ച് 33-കാരിയുടെ ആമാശയം; പുറത്തെടുത്തത് 14 പേനകളും മെഴുകുതിരിയും സ്പൂണുകളും! അപൂർവ്വ ശസ്ത്രക്രിയ
നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ എക്സ്-റേ, സ്കാനിംഗ് പരിശോധനകളിലാണ് യുവതിയുടെ ആമാശയത്തിൽ അന്യവസ്തുക്കൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടത്.
Published : September 7, 2026 at 2:34 PM IST
വിജയവാഡ: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൽനാട് ജില്ലയിലുള്ള നരസറാവുപേട്ടിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മെഡിക്കൽ ലോകത്തെത്തന്നെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു അദ്ഭുത ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു. കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിയായ യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് 14 പേനകൾ, 5 സ്പൂണുകൾ, ഒരു മെഴുകുതിരി എന്നിവ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തു.
നരസറാവുപേട്ടിലെ മാതാശ്രീ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോ. പി. രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ അവിശ്വസനീയമായ സംഭവം പുറത്തുവിട്ടത്. നരസറാവുപേട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ പെറ്റ്ലൂരിവാരിപാളയം സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച വീട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളിലാണ് ഡോക്ടർമാർ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ മടിച്ച ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. യുവതിയുടെ ആമാശയത്തിൽ നിറയെ പേനകളും സ്പൂണുകളുമടക്കമുള്ള അന്യവസ്തുക്കൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് അടിയന്തരമായി ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയ യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇവ ഓരോന്നായി പുറത്തെടുത്തത്. പുറത്തെടുത്ത പേനകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇത് യുവതിയുടെ ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ തുളച്ചുകയറിയതാകാം കടുത്ത വേദനയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയധികം വസ്തുക്കൾ ഇവർ എങ്ങനെ വിഴുങ്ങി എന്നത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
"നരസറാവുപേട്ട് മണ്ഡലത്തിലെ പെറ്റ്ലൂരിവാരിപാളയം ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരിയായ വിവാഹിതയെ കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളിൽ അവരുടെ ആമാശയത്തിൽ പേനകളും മെഴുകുതിരിയും സ്പൂണും ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു," ഡോ. റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഇത്രയധികം വസ്തുക്കൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങിയതെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രോഗി പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
10 വർഷത്തെ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം, പിന്നാലെ വിവാഹമോചനവും
തൻ്റെ മകൾ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഭർത്താവ് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്തതായും രോഗിയുടെ പിതാവ് നോമുല ഹനുമന്ത റാവു പറഞ്ഞു. കഠിനമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർ ഇത്തരത്തിൽ അസാധാരണമായ വസ്തുക്കൾ വിഴുങ്ങുന്ന പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. സിസോഫ്രീനിയ പോലെയുള്ള കടുത്ത മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരിൽ യാഥാർത്ഥ്യബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും, തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യാമെന്നും ഡോക്ടര്മാര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
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