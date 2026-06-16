ലഹരിക്കായി കഫ് സിറപ്പ് കടത്ത്; നോയിഡയിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾ പിടികൂടി, മൂന്ന് പേർക്കായി തെരച്ചിൽ
രാജ്യത്തെ ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിറപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
Published : June 16, 2026 at 1:42 PM IST
ലഖ്നൗ: രാജ്യത്ത് ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിറപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ നോയിഡയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. നോയിഡ സെക്ടർ 20 പൊലീസും ട്രാഫിക് പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിൽ ഏഴേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന നിരോധിത കഫ് സിറപ്പുകളുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിലായി. നോയിഡ-ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഫിലിം സിറ്റിയെയും രജനീഗന്ധ ചൗക്കിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലൂപ്പ് റോഡിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്.
എച്ച്ആർ 70 ഡി 8898 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ കാറിൽ നിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടിയത്. വാഹനത്തിൽ 15 ചാക്കുകളിലായി ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു 100 മില്ലിലീറ്ററിൻ്റെ 3600 കുപ്പി ഓണറെക്സ് കഫ് സിറപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിയൂഷ് വർമ, കപിൽ വിശ്വകർമ എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. പിടിച്ചെടുത്ത കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ ഓരോ അഞ്ച് മില്ലിലീറ്ററിലും 10 മില്ലിഗ്രാം കോഡിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ലഹരിക്കായി വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രിത മരുന്നാണിത്.
യുവാക്കൾക്കിടയിൽ വിലകുറഞ്ഞ ലഹരിയായി ഇത്തരം സിറപ്പുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന ഈ മരുന്നുകൾ ലഹരി വിപണിയിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ സെക്ടർ 20 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നർകോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് (എൻഡിപിഎസ്) നിയമത്തിലെ എട്ട്, 21, 23 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിഷ്ണു കുശ്വാഹ, ഷാനു സിങ്, ഹീരാ ലാൽ എന്നീ മൂന്ന് പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ്. ഇവർക്കായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. പ്രദേശത്ത് കോഡിൻ അടങ്ങിയ ലഹരിമരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വലിയ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകില്ല
രാജ്യത്തെ ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിറപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയമപ്രകാരം കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡോക്ടർ നൽകുന്ന കൃത്യമായ കുറിപ്പടി കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കൂ. 1945ലെ ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2026ലെ ഡ്രഗ്സ് (അഞ്ചാം ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ജൂൺ ഒൻപതിന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്.
#HealthForAll— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 16, 2026
Union Ministry of Health and Family Welfare Amends Drugs Rules, 1945; Exemption for Sale of Cough Syrups in Small Villages Withdrawn
Key Amendment to Drugs Rules to Enhance Regulatory Control Over Cough Syrups notifiedhttps://t.co/eHlqszzcoK
പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം 1945ലെ ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങളിലെ ഷെഡ്യൂൾ കെയിൽ സീരിയൽ നമ്പർ 13ന് താഴെയുള്ള ഏഴാം ഇനത്തിൽ നിന്ന് സിറപ്പുകൾ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കി. 1940ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുടെ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾ കെയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഈ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് സിറപ്പുകളെ ഒഴിവാക്കിയതോടെ, ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് ഇനിമുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും ബാധകമാകും. ഇതോടെ ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ചിരുന്ന ഓവർ ദി കൗണ്ടർ പദവി ഇല്ലാതായി. രാജ്യത്ത് മരുന്നുകളുടെ നിർമാണം, വിൽപന, വിതരണം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 1940ലെ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിന് കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച 1945ലെ ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. നിയമം ലംഘിച്ച് മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന ഫാർമസികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. നിയമത്തിലെ 12, 33 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡ്രഗ്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. ഇതിന് മുന്നോടിയായി 2025 ഡിസംബർ 29ന് ഒരു കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇത്. കരട് ചട്ടങ്ങളിൽ ലഭിച്ച എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന
രാജ്യത്ത് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ആളുകൾ സ്വന്തമായി മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. പ്രത്യേകിച്ച് ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പുകൾ പലരും അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും, ലഹരിക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും തടയുക എന്നതാണ് ഈ കർശന നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, സാധാരണക്കാർക്ക് ചെറിയ പനിയോ ചുമയോ വന്നാൽ പോലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് കുറിപ്പടി വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് സിറപ്പുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് മരുന്നുകളുടെ അനാവശ്യ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, ഫാർമസികൾ സിറപ്പുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും നിർബന്ധമാകും.
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