എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മുതൽ മലപ്പുറത്തെ പെൺകുട്ടി വരെ ഇര, വൈറ്റനിങ് ക്രീമുകളിലെ 'വിഷത്തെക്കുറിച്ച്' ഡോക്ടര് പറയുന്നത്...
വെളുത്ത നിറത്തോടുള്ള മലയാളികളുടെ ഭ്രമത്തെ മുതലെടുത്ത് പല കമ്പനികളും അപകടകരമായ 'വൈറ്റനിങ് ക്രീമുകൾ' വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ദോഷഫലത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു... Mercury in fairness creams
Published : November 21, 2026 at 8:27 PM IST
സൗന്ദര്യം കൂട്ടാൻ പുരട്ടിയ ക്രീം തകർത്തത് 17-കാരിയുടെ വൃക്കകൾ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ വാക്കുകേട്ട് 'വൈറ്റനിങ് ക്രീം' ഉപയോഗിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശിനിയായ പതിനേഴുകാരി ഇന്ന് ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗത്തോട് മല്ലിടുകയാണ്. 'മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപ്പതി' എന്ന അപൂർവവും ഗുരുതരവുമായ രോഗമാണ് പെൺകുട്ടിയെ ബാധിച്ചത്. കേരളത്തിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല, മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി പേർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ക്രീമിൽ അമിതമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 'മെർക്കുറി' ആണ് ഈ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിറം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരം ക്രീമുകളിലെ മെർക്കുറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളെ തകർക്കുന്നത്? ഇത് ജീവന് അപകടമാണോ? കാപ്സ്യൂൾ കേരള ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ. യു. നന്ദകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു...
എന്താണ് മെർക്കുറി? എന്തിനാണ് മെർക്കുറി ഫെയർനെസ് ക്രീമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
സ്വർണം, വെള്ളി, ഈയം, നിക്കൽ എന്നിവയെപ്പോലെ ഭാരം കൂടിയ ലോഹങ്ങളുടെ അഥവാ 'ഹെവി മെറ്റലുകളുടെ' പട്ടികയിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മെർക്കുറി. വ്യാവസായികമായും വാണിജ്യപരമായും നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചർമത്തിന് നിറം നൽകുന്ന മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടഞ്ഞ്, ചർമത്തിന് പെട്ടെന്ന് വെളുപ്പ് നിറം നൽകാൻ മെർക്കുറിക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താലാണ് പല ഫെയർനെസ് ക്രീമുകളിലും നിർമ്മാതാക്കൾ ഇത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ചേർക്കുന്നത്. മെർക്കുറിയുടെ ഒരു സംയുക്തമായ 'കലോമൽ' (മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ്) ചർമത്തിന് നല്ലതാണെന്ന തെറ്റായ ധാരണ പണ്ടുമുതലേ നിലവിലുണ്ട്.
കലോമലിനെ കൂടാതെ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയേറ്റഡ് മെർക്കുറി തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളും ചർമ്മം വെളുപ്പിക്കാനായി പല ക്രീമുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നിറം നൽകുമെങ്കിലും, ഇവ ചർമ്മത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ശരീരത്തിന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊടുംവിഷങ്ങളാണ്.. അടിസ്ഥാനപരമായി വൈറ്റനിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് മെർക്കുറി, അതുകൊണ്ടാണ് ഫെയർനെസ് ക്രീമുകളിൽ മെർക്കുറി ചേർക്കുന്നത്. മെർക്കുറിയും ക്ലോറൈയ്ഡുമെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ്.
എത്ര അളവിൽ കൂടുതൽ മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അപകടകരമാവുന്നത്?
മെർക്കുറിയിയൽ മിനിമം ഡോസും മാക്സിമം ഡോസും ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ സേഫ് ഡോസുമില്ല. മെർക്കുറി അടങ്ങിയ വൈറ്റനിങ് ക്രീമുകൾ പതിവായി ഉയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കൂടികൂടി വരും. മെർക്കുറിയുടെ അംശങ്ങൾ ചർമ്മത്തിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ശരീരം തികച്ചും വിഷലിപ്തമാവും. ചെറിയ അളവിലുള്ള മെർക്കുറി വരെ വിഷമയമാണ്. ഞരമ്പിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കയേയും ശ്വസനാവയവങ്ങളേയും ബാധിക്കും.
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ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല കേരളത്തിൽ ഫെയർനെസ് ക്രീം മൂലം ആളുകൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച വിവരം അറിയുന്നത്. ഇതിന് സമാനമായ നിരവധി കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റനിങ് ക്രീമിന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി 1000 കോടി രൂപയുടെ മാർക്കറ്റുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് വെളുത്ത തൊലിയെന്നത് ഒരു ഭ്രമമാണ്. പല കാലത്തും മെർക്കുറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞി വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരയാണ്.
ആധുനിക കാലത്തെ ഫെയർനെസ് ക്രീമുകൾ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഖത്തിന് അമിതമായ വെളുപ്പ് നിറം നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രീമാണ് രാജ്ഞിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കിയതും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ചരിത്രരേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പണ്ടുമുതലേ ഫെയർനെസ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വൈറ്റനിങ് നിലനിൽക്കുന്നത് വരെ ക്രീം ഉണ്ടാകും. ഇത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടം മുതലേയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെളുത്തിട്ടായതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അധികാരം കിട്ടാനും പേര് കിട്ടാനും വെളുത്ത നിറം സഹായിക്കുമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് കാരണം.
മെർക്കുറി എങ്ങനെ വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്നു?
എല്ലാ ഹെവി മെറ്റലുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ പലഭാഗത്തായി അടിഞ്ഞുകിടക്കും. ശരീരത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടല്ലോ? ഹെവി മെറ്റലുകൾക്ക് അതില്ല. ഇവ അസ്ഥിയിലോ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂവിലോ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിലോ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിസിറ്റി കാണുന്നത് ആർസെനിക്കിലാണ്. അർസെനിക് അധികമായാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. ഇതുമൂലം കാൻസർ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണല്ലോ വൃക്ക എന്നു പറയുന്നത്. രക്തത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വൃക്കയിലൂടെയാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. വൃക്കകൾ അരിച്ചെടുക്കൽ പ്രക്രിയ നടത്തുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ മെർക്കുറി വൃക്കയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കും, അസ്ഥിയിലും കിടക്കും.
മെർക്കുറിയിലെ ചില സോൾട്ടുകൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല. ചിലതില് ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് വരും. ചില ക്രീമിലൊക്കെ ഇവ 0.4 ശതമാനം വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതൊക്ക വളരെ വലുതാണ്. ഇത് പല രാജ്യത്തും പലവിധത്തിലാണ്. ടാർസാനിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മെർക്കുറി അമിത അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മെർക്കുറിയും ആഗിരണം ചെയ്യാത്ത മെർക്കുറിയും ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് മെർക്കുറി അടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്.
കടലിലെ മീനിൽ നിന്നെല്ലാം മെർക്കുറിയുടെ അംശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കടലിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ബാറ്ററികളിലെ മെർക്കുറി മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെത്തും. നമ്മൾ മത്സ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്കും മെർക്കുറി എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മാംസത്തിലടക്കം മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാം. ഇതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ബാധിക്കാത്തത്. മെർക്കുറിയും ശരീരത്തിലെ പ്രൊട്ടീനും കൂടിച്ചേർന്ന് മെറ്റലോപ്രോട്ടീൻ എന്ന സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് വൃക്കയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയാൽ ദോഷമാണ്.
മെർക്കുറി ടെസ്റ്റ് സാധ്യമാണോ?
മെർക്കുറി ടെസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ വ്യപകമല്ല. ഹെവി മെറ്റൽ ടെസ്റ്റിങ് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇവിടയൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കോയമ്പത്തൂർ, ബോംബെ തുടങ്ങിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ മെർക്കുറി ടെസ്റ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നുള്ളൂ. ടെസ്റ്റനായി സാമ്പിളുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം. പണച്ചെലവ് മൂലം പലരും ഇത് ചെയ്യാൻ മടിക്കും. ഹെവി മെറ്റലുകൾ അടങ്ങിയ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലൈസൻസിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസിലാക്കണം.
'നിറം വെക്കാനുള്ള' മോഹം വൃക്കകളെ തകർത്തപ്പോൾ, മലപ്പുറത്തെ 17-കാരിയുടെ അനുഭവം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വർണാഭമായ പരസ്യങ്ങളും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പായി മാറുകയാണ് മലപ്പുറം അരീക്കോട് സ്വദേശിനിയായ 17-കാരിയുടെ അനുഭവം. മുഖക്കുരുവും കരുവാളിപ്പും മാറി പെട്ടെന്ന് നിറം വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഈ പെൺകുട്ടിയെ എത്തിച്ചത് ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗത്തിലേക്കാണ്.
സംഭവിച്ചതെന്ത്?
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രമുഖ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ പങ്കുവെച്ച പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോകൾ കണ്ടാണ് പെൺകുട്ടി ഈ ക്രീം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 15 ദിവസം കൊണ്ട് മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പാടുകൾ മാറുമെന്നുമായിരുന്നു പരസ്യത്തിലെ വാഗ്ദാനം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നൽകിയ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെൺകുട്ടി ക്രീം ഓർഡർ ചെയ്തത്. തുടക്കത്തിൽ മുഖത്ത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ഒരു വർഷത്തോളം പലതവണയായി ഈ ക്രീം വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില പെട്ടെന്ന് വഷളാകാൻ തുടങ്ങി.
'ഒരു വർഷമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിച്ചതൊന്നും ഓർമയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. മൂത്രമൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങി' വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ വൃക്കരോഗ പിടിപെട്ട പെണ്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചു.
രോഗലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലും
രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും പെൺകുട്ടി ബോധരഹിതയാവുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കാലുകളിൽ കടുത്ത നീര് വരികയും, നടക്കാനും പടികൾ കയറാനും പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് അരീക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തേടിയത്.
നെഫ്രോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. എസ്. ഗൗരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ രക്തത്തിലും ശരീരത്തിലും അപകടകരമാംവിധം മെർക്കുറിയുടെ അംശം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം വൃക്കകളുടെ അരിപ്പകളെ ബാധിക്കുന്ന 'മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപ്പതി' എന്ന ഗുരുതരമായ വൃക്കരോഗം പെൺകുട്ടിക്ക് പിടിപെട്ടിരുന്നു.
പെണ്കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്
'കാലിലും മുഖത്തിലും നീരുമായാണ് ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത്, മൂന്നാഴ്ചയോളമുള്ള നീര്. അതുപോലെ മൂന്ന് മാസമായുള്ള തലവേദന. ഈ ലക്ഷണങ്ങളുമായാണ് കുട്ടി വന്നത്. നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മൂത്രത്തിലൂടെ വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ പോവുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഏഴ് ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീനാണ് പോയത്. രക്തത്തിലെ പ്രോട്ടിൻ്റേയും കൊളസ്ട്രോളിൻ്റേയും അളവ് കുറവായിരുന്നു.
രക്തത്തിൽ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നും കണ്ടെത്തി. ബയോപ്സി ചെയ്തതിലൂടെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. മെർക്കുറി അധികമായാലാണ് 'മെംബ്രനസ് നെഫ്രോപ്പതി'എന്ന അസുഖം വരുക. സാധാരണ കോസ്മറ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗമുണ്ടാവുക. കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്രീം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ മെർക്കുറിയുടെ അംശം കണ്ടെത്തി. സാധാരണ 'പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരംശ'ത്തിന് സമാനമായ അളവിൽ മാത്രമേ മെർക്കുറി ക്രീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൽ 12,500 അംശം മെർക്കുറിയാണ് ചേർത്തത്. ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തി.
മെർക്കുറി മെലാനിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കും, അതുമൂലം ചർമ്മത്തിന് നിറം മാറ്റമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് വാങ്ങുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുത്. ചർമ്മസംബന്ധമായ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവർ നിർദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക' ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.
പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ
- ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നിറം വയ്ക്കില്ല: ചർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നിറം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്രീമുകളിൽ മെർക്കുറി, സ്റ്റിറോയിഡുകൾ തുടങ്ങിയ മാരക വിഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
- സോഷ്യൽ മീഡിയ പരസ്യങ്ങളിൽ വീഴരുത്: പണം വാങ്ങി പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങരുത്.
- ചേരുവകൾ പരിശോധിക്കുക: ലൈസൻസോ, കൃത്യമായ ചേരുവകളോ, നിർമ്മാതാക്കളുടെ വിലാസമോ ഇല്ലാത്ത 'ഹോംമെയ്ഡ്' അല്ലെങ്കിൽ 'അൺബ്രാൻഡഡ്' ക്രീമുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്.
- ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടുക: മുഖക്കുരുവോ കരുവാളിപ്പോ പോലുള്ള ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകൃത ത്വക്ക് രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് മാത്രം ചികിത്സ തേടുക...
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