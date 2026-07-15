ഇടുപ്പൊടിഞ്ഞ് കിടപ്പിലായ 81-കാരിക്ക് ഡിഎഎ ശസ്ത്രക്രിയ; 48 മണിക്കൂറിൽ പരസഹായമില്ലാതെ നടന്നു
റോബോട്ടിക് നീ ആൻഡ് ഹിപ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് സർജനായ ഡോ. ശ്രീസനത് റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സർജറിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്.
Published : July 15, 2026 at 11:32 AM IST
വാർധക്യത്തിൽ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടപ്പിലാകുമോ എന്ന ഭയം ഇനി വേണ്ട. കഠിനമായ വേദനയും നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും നൽകുന്ന ഇടുപ്പ് ഒടിവുകൾക്കും ഡീജനറേറ്റീവ് ഹിപ് ഡിസോർഡറുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ പരിഹാരമുണ്ട്. പ്രായമായവരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്, അവസ്കുലാർ നെക്രോസിസ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആർത്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി പേർക്ക് ആശ്വാസമാവുകയാണ് പുതിയ ചികിത്സാരീതികൾ.
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്ന സന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് ഹിപ് ജോയിൻ്റ്. നടത്തം, ചാടൽ, ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ചലനാത്മകതയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നതിന് ഇടുപ്പ് എല്ലുകളെയാണ് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത്. പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ എല്ലുകൾക്ക് തേയ്മാനമോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ സംഭവിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരുന്നുകളും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും താത്കാലിക ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും മിക്ക കേസുകളിലും ഇടുപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരും.
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ
ഇപ്പോഴിതാ പേശികൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാതെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താവുന്ന ഒരു ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പറിലുള്ള സൈനോവ ഷാൽബി മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി. 81 വയസുകാരിയായ സീമ സോണി എന്ന രോഗിയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക് നീ ആൻഡ് ഹിപ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് സർജനായ ഡോ. ശ്രീസനത് റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സർജറിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്. ഡയറക്ട് ആൻ്റീരിയർ അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാനും സാധിച്ചു. വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് ഗുരുതരമായ ഇടുപ്പ് ഒടിവ് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ കഠിനമായ വേദനയും നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടു. കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടപ്പിലായി പോകുമോ എന്ന ഭയം അവരെ മാനസികമായി തളർത്തി. തുടർന്ന് നിരവധി ഡോക്ടർമാരെ കാണുകയും ചെയ്തു.
മെഡിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം ഇടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയാകാൻ അവർക്ക് നിർദേശം ലഭിച്ചു. വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാനും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെയാണ് മുംബൈയിലെ ഘാട്കോപ്പറിലുള്ള സൈനോവ ഷാൽബി മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ ഇവർ എത്തുന്നത്. പിന്നീട് ഡോ. ശ്രീസനത് റാവുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു തുടർ ചികിത്സ.
ഡിഎഎ ഹിപ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ്
ഭാവിയിൽ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു രോഗിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എക്സ്-റേ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശദമായ ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം ഡിഎഎ ഹിപ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. പ്രധാന പേശികളെയോ ടെൻഡോണുകളെയോ മുറിക്കുന്നതിന് പകരം പേശികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാഭാവിക ഗ്യാപ്പിലൂടെ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണിത്. തന്നെ കണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയെന്ന് ഡോ. ശ്രീസനത് പറഞ്ഞു.
വേദന കുറയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ശസ്ത്രക്രിയക്കിടയിലെ രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കൽ, വേഗത്തിലുള്ള സുഖം പ്രാപിക്കൽ, ചലനശേഷി വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വെറും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നടക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും കാലുകൾ മടക്കിവച്ച് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. ശരിയായ സമയത്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ്, ഇനി ഒരിക്കലും സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാനോ പഴയതുപോലെ കാലുകൾ കുത്തി ഇരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് താൻ ആശങ്കാകുലയായിരുന്നുവെന്ന് സീമ സോണി പറഞ്ഞു. വേദന തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ പൂർണമായും മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും ചെറിയ ജോലികൾക്ക് പോലും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ സർജറിക്ക് ശേഷം ആശങ്ക പൂർണമായും ഒഴിഞ്ഞുവെന്നും ഡോ. ശ്രീസനത് റാവുവിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘത്തോടും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും സീമ സോണി വ്യക്തമാക്കി.
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