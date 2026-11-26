വൃക്കയിലെ കല്ല് തടയാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തൂ
നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളും വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം.
Published : November 26, 2026 at 5:48 PM IST
ഇന്ന് പലർക്കിടയിലും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് 'വൃക്കിയിലെ കല്ല്'. മോശം ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വൃക്കരോഗത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണവും വൃക്കയിലെ കല്ലും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവന്ന് ഹാർവാർഡ് ഹെൽത്ത് പബ്ലിഷിങിലെ എംഡിയും ചീഫ് മെഡിക്കൽ എഡിറ്ററുമായ ഹോവാർഡ് ഇ. ലെവൈൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. 'നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങളുടെ അളവും വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. ഭക്ഷണക്രമത്തിലും പാനീയങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതിലൂടെ, വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും' അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ധാരാളം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുക
ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ദിവസവും ധാരാളം പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയുന്നില്ലെന്നും (dehydration) ഉറപ്പാക്കുക. മൂത്രത്തിൽ ചില ധാതുക്കൾ (minerals) അമിതമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവ കട്ടിയുള്ള പരലുകളായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ധാരാളം വെള്ളമോ മറ്റ് പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ ധാതുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ദിവസവും 8 മുതൽ 12 കപ്പ് വരെ (ഏകദേശം 64 മുതൽ 96 ഔൺസ് വരെ) വെള്ളം കുടിക്കണം.
ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി പ്രത്യേക പാനീയങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ, എപ്പോഴും എന്നപോലെ, മിതമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. മദ്യവും കഫീനും (കാപ്പിയിലോ ചായയിലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്) മൂത്രവർധകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത്, ഇവ വൃക്കകളെ കൂടുതൽ മൂത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായകമാണ്. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അമിതമായി മദ്യമോ കഫീനോ ഉപയോഗിക്കുകയും അതേസമയം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമോ മറ്റ് പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ശരീരത്തിൽ ജലാംശം കുറയാൻ ഇടയാകും.
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ഭക്ഷണക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ
'കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ്' (calcium oxalate) കല്ലുകളാണ് വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്നവയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായത്. വൃക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നാം, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ്.
ഇവിടെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 'ഓക്സലേറ്റ്' (oxalate) ആണ്. കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് കല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും ഓക്സലേറ്റ് അമിതമായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ അധികമായി വരുന്ന ഓക്സലേറ്റ് കുടലിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം, ബാക്കിയുള്ള ഓക്സലേറ്റ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. മൂത്രത്തിൽ ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ, അത് കാൽസ്യവുമായി ചേർന്ന് വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു.
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളിലും - വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ - ഓക്സലേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഓക്സലേറ്റ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുക എന്നത് പ്രയാസകരമാണ്. ഇതിനായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇവിടെയാണ് കാൽസ്യം ധാരാളമടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം സഹായിക്കുന്നത്. കുടലിൽ വെച്ച് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റുമായി ചേരുന്നു. ഇതുമൂലം രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും, തൽഫലമായി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ട ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
പാൽ, തൈര്, കോട്ടേജ് ചീസ്, മറ്റ് ചീസ് ഇനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതോ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതോ ആയ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, സോയ പാൽ, ടോഫു, ബ്രൊക്കോളി, മത്തി, ഇലക്കറികൾ, ബദാം, കറുത്ത ബീൻസ് (black beans) എന്നിവയും കാൽസ്യം ധാരാളമടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
പ്രോട്ടീൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ, കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണക്രമം ശരീരത്തിൽ അസിഡിറ്റി വർധിപ്പിക്കുകയും, മൂത്രത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കല്ലുണ്ടാകുന്നത് തടയുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ അളവും കൂടുതലായിരിക്കാം.
ചായയും കാപ്പിയും
മിതമായ അളവിൽ ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, മിതമായ അളവിൽ ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്നത് വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചായയിലും കാപ്പിയിലും ഓക്സലേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവയിലുള്ള ധാരാളം വെള്ളം ആ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് പുതിന ചായയോ (mint tea) മറ്റ് ഹെർബൽ ചായകളോ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് മറ്റ് പാനീയങ്ങളും (വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ) കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ല. എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ടീ (black tea) ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അതിൽ ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്.
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