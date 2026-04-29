ഷുഗറുണ്ടോ? മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് വേണേ...; ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വന്‍ അപകടം

പ്രമേഹ രോഗികൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 3:30 PM IST

ഒരു നിശബ്‌ദ കൊലയാളിയാണ് പ്രമേഹം. പലപ്പോഴും വളെര വൈകിയാണ് രോഗനിർണയം സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ വന്നാലോ വിട്ട് മാറാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് താനും. ഇന്ന് എല്ലാപ്രായക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമായി മാറി പ്രമേഹം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാം പരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പലരും.

ചില രോഗികൾ മരുന്നിന്‍റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടർന്ന് പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ മദ്യപിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ? മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു? വിശദമായി അറിയാം.

ദേ പോയി...ദാ വന്നു...

നിന്ന നിൽപ്പിൽ ഷുഗർ അളവ് കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്യുന്നതു കാരണം കഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ് മിക്ക പ്രമേഹ രോഗികളും. ഒഴിഞ്ഞ വയറ്റിൽ മദ്യം കഴിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മദ്യപിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡോ. സച്ച്ദേവ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒന്നാണ് മദ്യപാനം. പ്രമേഹ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് അവ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. മദ്യത്തിൽ കലോറിയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയർത്തും. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മദ്യം കഴിക്കതാതെ വരുമ്പോൾ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയെയാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അപകടകാരിയാണെന്ന് പ്രമേഹ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. ഗൗരവ് സച്ച്ദേവ പറയുന്നു.

പ്രമേഹം രണ്ട് തരം

സാധാരണ പ്രമേഹം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം , ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം. അവ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉത്‌പാദനം നിലച്ചുപോകുന്നത് മൂലം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹമാണ് ടൈപ് 1. സാധാരണയായി കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലുമാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. അതേസമയം ഇതിന് പാരമ്പര്യ സ്വഭാവമില്ല. അമിതമായ വണ്ണവും കാണില്ല.

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആവശ്യമായി വരുന്നു. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികൾ ഡയബെറ്റിക് കീറ്റോഅസിഡോസിസ് എന്ന മാരകാവസ്ഥയിലേക്കു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ടൈപ് 1 പ്രമേഹരോഗികൾക്കു ദിവസവും രണ്ട് മുതൽ നിരവധി തവണവരെ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്ക്കേണ്ടിവരും. പ്രായമായവരിലും മറ്റും കാണുന്ന പ്രമേഹരോഗം മിക്കവാറും ടൈപ് 2 പ്രമേഹത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുക.

രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം. പാരമ്പര്യമായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിലും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാണ്. ഉദാഹരണമായി, അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ വീട്ടുകാർക്ക് ടൈപ് 2 പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാം. അതിനാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

  • വ്യായാമം പതിവാക്കുക
  • നല്ല ഉറക്കം
  • കൃത്യ സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കുക
  • ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മദ്യപിക്കാമോ?

മിക്കവരും ഡോക്‌ടര്‍മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം. അതെ, മദ്യപിക്കാം എന്നാൽ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് മാത്രം. ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മദ്യം 30 മില്ലിയുടെ രണ്ട് പെഗായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണയിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല. അതേസമയം സ്‌ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 30-45 മില്ലി ഒരു പെഗ് ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ഇടയ്‌ക്കിടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കുക. വെറും വയറ്റിൽ മദ്യപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

ഇപ്പോൾ പരിപാടികളിലോ ആഘോഷങ്ങളിലോ മാത്രമായി മദ്യപാനം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പലർക്കും മദ്യപാനം ഒരു പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഉപഭോഗ നിലവാരം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഹൃദയ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. സ്വാതി ഖുറാന പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഏകഗേശം 101 ദശലക്ഷം ആളുകൾ പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. അതായത് ഒമ്പതിൽ ഒരാൾ. ഇതെ ട്രെൻഡ് തുടർന്നാൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ പ്രമേഹം ഒരു ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയായി മാറാം. അതിന് പ്രധാന കാരണമാകട്ടെ മദ്യപാനം. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് മദ്യ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപ വരുമാനമാണ്.

Also Read: പ്രമേഹത്തില്‍ വില്ലൻ അരയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം; തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പുതിയ കാലത്തെ 'മാൽന്യൂട്രിഷൻ'

