ഹൃദയം കാക്കും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്; പുതിയ പഠന റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഇങ്ങനെ
ദിവസവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം. ഹൃദയാരോഗ്യം ഇതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധ റിപ്പോര്ട്ട്. അറിയാം ഓറഞ്ചിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്.
Published : December 4, 2025 at 12:27 PM IST
ശൈത്യകാലത്ത് ആരോഗ്യത്തെയും ചർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പല വഴികളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും തെരയുന്നത്. എന്നാൽ അവയിൽ പാനീയങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പലർക്കും ചായയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചും കുതിർത്ത ചിയ സീഡ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെയായിരിക്കും. എന്നാൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജ്യൂസുകള് ഇത്തരത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നാണ്.
പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവയാണ് പല രുചികളിലുള്ള ജ്യൂസുകൾ. ആപ്പിൾ, മുന്തിരി, മാതളം എന്നിങ്ങനെ പലതരം ജ്യൂസുകളും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ്.
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് വിറ്റമിൻ സി വർധിപ്പിക്കുതിനൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഹൃദയാരോഗ്യം നിലനിര്ത്താനാകുമെന്നാണ് പുതിയ പഠന റിപ്പോര്ട്ട്.
രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി ദിവസവും 500 മില്ലി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ചവരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് പ്രകാരം ദിവസവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം, വീക്കം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പഞ്ചസാരയുടെ രാസവിനിമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തി.
"ദിവസും ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരെ 60 ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരീക്ഷണത്തിൽ വീക്കം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ജീനുകളുടെയും പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ NAMPT, IL6, IL1B, NLRP3 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീരം സമ്മർദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവ സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സോഡിയം (ഉപ്പ്) നിലനിർത്താനുള്ള വൃക്കകളുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുന്ന SGK1 എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ജീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കുറഞ്ഞുവെന്ന്" വെസ്റ്റ് മിൻസ്റ്റർ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് സി ഗേസ് പറഞ്ഞു. ദിവസവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് യുവാക്കളില് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന മുൻ കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ പഠനം പാനീയം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. പകരം വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും രക്തക്കുഴലുകൾ വിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്: 639 മുതിർന്ന ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്തിയ 15 പഠനങ്ങളുടെ അവലോകനത്തിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവും ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധവും കുറയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അമിതഭാരവും പൊണ്ണത്തടിയുമുള്ള ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ രക്തസമ്മർദത്തിൽ ചെറിയ കുറവുകളും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുമുള്ള ലിപ്പോപ്രോട്ടീനിൻ്റെ (HDL) വർധനവും കണ്ടെത്തി. മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ച ആളുകളിൽ വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായ രക്തസമ്മർദ്ദം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുടൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് വർധിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.
അമിതവണ്ണമുള്ള ആളുകൾ ദിവസവും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളുടെയും പാളിയുടെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. ഇത് ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നും വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
