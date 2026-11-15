ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചാല് വിഷാദ രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താം; പുതിയ പഠനം പറയുന്നതെന്ത്?
ദിവസവും പഴങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് വിഷാദരോഗം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം. മുതിർന്ന 42 ആൾക്കാരിൽ ഏകദേശം നാല് ആഴ്ചയോളമായി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 15, 2026 at 1:00 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പഴച്ചാറുകൾ കുടിക്കുന്നത് വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. യുകെയിലെ ന്യൂകാസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷണം അനുസരിച്ച്, മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ 100% ശുദ്ധമായ പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുന്നത് സഹായകരമായേക്കാം. മുതിർന്ന 42 ആൾക്കാരിൽ ഏകദേശം നാല് ആഴ്ചയോളമായി നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തലുകൾ 'ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിച്ച ആൾക്കാരുടെ PHQ-9 വിഷാദ സ്കെയിലിൽ 2.52 പോയിൻ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടായതായും കൂടാതെ പ്രതിദിനം 8-10 ഗ്രാം നാരുകൾ (fibre) കൂടുതലായി ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായും ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി. താരതമ്യേന ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഈ ഭക്ഷണക്രമം മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഫലങ്ങളെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
സയൻസ് ഡെയിലി വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം, ഒരു ദിവസം അഞ്ച് തവണ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഡോ. കോർട്ട് നീൽ പറഞ്ഞു. ന്യൂകാസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ലിവർപൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.
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"വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ദിവസവും അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഇവ കഴിക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകിയപ്പോൾ, അവരുടെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ അർത്ഥവത്തായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞതായി ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം കാണിച്ചുതരുന്നു.
ദിവസവും ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് 100% ശുദ്ധമായ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിക്കുന്നത്, ആളുകളെ അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി ജ്യൂസ് കുടിക്കുകയെന്ന ശീലം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അത് അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി" ഡോ. നീൽ പറഞ്ഞു.
നാലാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന പരീക്ഷണം
നാല് ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പ്രതിദിനം രണ്ടോ അതിൽ കുറവോ തവണ മാത്രം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചിരുന്ന 42 പേരെയാണ് പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. ഇവരെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. 14 ആൾക്കാർ വീതം മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി, ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പെന്നാണ് വിഷേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവരോട് സാധാരണ ഭക്ഷണരീതി പിന്തുടരാൻ ഗവേഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ 14 പേരോട് ദിവസേന അഞ്ച് തവണ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ള 14 പേരോടും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒരു ദിവസം അഞ്ച് നേരം എന്ന രീതിയിൽ കഴിക്കാനും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതിനുപുറമേ, ഇവർ ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തിയോ കൂടി കുടിക്കണം.
ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഇതിനായി ആഴ്ചയിൽ 10 പൗണ്ട് വീതം നൽകി. ഗ്രൂപ്പ് 2, ഗ്രൂപ്പ് 3 ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളും നൽകിയിരുന്നു. ഗവേഷകർ ഇവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി, ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും വിഷാദരോഗവും നിർണയിക്കുന്ന അംഗീകൃത ചോദ്യാവലികൾ ഉപയോഗിച്ചു. ജ്യൂസും സ്മൂത്തിയും കുടിക്കുന്ന ആളുകളിൽ വിഷാദത്തിൻ്റെ തീവ്രത വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇതിലൂടെ കണ്ടെത്തി. -27 പോയിൻ്റുള്ള വിഷാദ സ്കെയിലിൽ അവർക്ക് 2.52 പോയിൻ്റ് കുറവായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് 5.45 ആയിരുന്നു. ചെറിയൊരു മാറ്റമാണെങ്കിലും ഇത് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
"യുകെയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതച്ചെലവ് വർധനവ് കാരണം, കൂടുതൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലർക്കും അവയുടെ ഉയർന്ന വില ഒരു തടസമായി മാറുന്നുണ്ട്. ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പഴം ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ കുടിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകുമെന്നും ദിവസവും അഞ്ച് തവണ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു" ന്യൂകാസിൽ സർവകലാശാലയിലെ 'ന്യൂട്രിഷൻ ആൻഡ് ഏജിങ്' (പോഷകാഹാരവും വാർദ്ധക്യവും) വിഭാഗം ലക്ചററും, ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചയിതാക്കളിൽ ഒരാളുമായ ഡോ. ഒലിവർ ഷാനൻ പറഞ്ഞു.
"ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നവരിൽ വിഷാദരോഗത്തിൻ്റെ തോത് കുറവാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. മോശമായ മാനസികാവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തികളെ ഇതെങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്ന കാര്യം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സിട്രസ് പഴങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ചിന്താശേഷി (cognitive function) വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് മുൻപ് നടന്ന പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഴങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുക—ഉദാഹരണത്തിന് ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കുക—തുടങ്ങിയ ലളിതമായ ഭക്ഷണക്രമ മാറ്റങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിച്ചേക്കാം" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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