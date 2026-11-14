തിരിച്ചു വരുന്നു കോവിഡ്! പുതിയ വകഭേദം 'PJ.2.1' പടരുന്നു
കോവിഡ്-19ൻ്റെ പുതിയ വകഭേദം 'PJ.2.1' കണ്ടെത്തി. ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫക്ഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2026 മെയ് രണ്ടിന് കാനഡയിലെ ഒൻ്റാറിയോയിലാണ് വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.
Published : November 14, 2026 at 5:33 PM IST
കോവിഡ് ആശങ്കകള്ക്ക് വഴിവച്ച് കോവിഡ്-19-ന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ 'PJ.2.1'. 2026 മേയ് മാസം കാനഡയിലാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യകോശങ്ങളെ ഈ വൈറസുകള് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വൈറസ് പരിണമിക്കുമ്പോള് തുടര്ച്ചയായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ഈ കണ്ടെത്തലുകള് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ജേണല് ഓഫ് ഇന്ഫെക്ഷനില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് 2026 മേയ് 2-ന് കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോയിലാണ് വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിന് ശേഷം ഇത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു.
മലിനജല നിരീക്ഷണ വിവരങ്ങള് വിശകലനം ചെയ്ത സമയത്ത് അമേരിക്കയില് ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളരുന്ന കോവിഡ്-19 വകഭേദം PJ.2.1 ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകര് പറഞ്ഞു. യു.എസില് ജൂണ് 30-ന് ന്യൂയോര്ക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരാളിലാണ് ഈ വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടത്. തുടര്ന്ന് കാലിഫോര്ണിയ, അരിസോണ, ന്യൂജേഴ്സി, വിര്ജീനിയ, നോര്ത്ത് കരോലിന, ഒക്ലഹോമ എന്നിവിടങ്ങളില് സമാനമായ വകഭേദത്തെ കണ്ടെത്തി. സ്പെയിനില് ഗവേഷകര് പ്രാദേശിക വ്യാപന ശൃംഖലകളുടെ തെളിവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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PJ.2.1-ന്റെ വ്യാപനവും ജൈവശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും പ്രചാരത്തിലുള്ള കോവിഡ്-19 വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്. പുതിയ കോവിഡ്-19 വാക്സിന് സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ ആന്റിബോഡികള് പുതിയ വകഭേദത്തെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി നിര്വീര്യമാക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര് വിലയിരുത്തി. തുടര്ച്ചയായ അണുബാധകള്ക്കിടയിലാണ് ഇത്തരം വകഭേദങ്ങള് പരിണമിക്കുന്നത്. സാധാരണ വൈറസുകള് കാലക്രമേണ സാവധാനത്തിലാണ് ജനിതക മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നത് (Gradual evolution). എന്നാല് ഈ വകഭേദം അതിന്റെ മുന്ഗാമികളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരേസമയം വളരെയധികം ജനിതക മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്.
'സാള്ട്ടേഷന് വേരിയന്റ്' എന്നാണ് ഗവേഷകര് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലെ മാറ്റങ്ങള് കാരണം, മനുഷ്യകോശങ്ങളിലെ 'ACE2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി' കൂടുതല് വേഗത്തില് ബന്ധപ്പെടാനും എളുപ്പത്തില് ഉള്ളില് കയറാനും ഈ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. അതിനാല് ഇതിന് വ്യാപനശേഷി (Transmissibility) കൂടുതലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 2026-27 കോവിഡ് സമയത്ത് അംഗീകരിച്ച എക്സ്.എഫ്.ജി.- അഡാപ്റ്റഡ് വാക്സിന്, PJ.2.1-നെ ഫലപ്രദമായി നിര്വീര്യമാക്കുമെന്ന ആന്റിബോഡികളെ വര്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
PJ.2.1 വകഭേദത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള 'സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന്' മനുഷ്യകോശങ്ങളിലെ ACE2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി കൂടുതല് ശക്തമായും വേഗത്തിലും ബന്ധപ്പെടാന് സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വകഭേദങ്ങള് റിസപ്റ്ററുമായി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നെന്ന് അളക്കാന് ഗവേഷകര് ACE2-നെ തടയുന്ന ആന്റിബോഡി വികസിപ്പിച്ചെങ്കിലും PJ.2.1 ആണ് കുറവ് സെന്സിറ്റിവിറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. BA.3.2.2, LP.8.1, NB.1.8.1, XFG തുടങ്ങിയ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജനങ്ങളില് ഈ പുതിയ വകഭേദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ കോവിഡ്-19 വകഭേദങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള് അടിവരയിടുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര് പറഞ്ഞു. പുതിയ വാക്സിനുകള് രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല് മ്യൂട്ടേഷനുകള് വൈറസിന്റെ സ്വഭാവത്തില് മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാമെന്നും ഗവേഷകര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
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