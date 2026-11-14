ETV Bharat / health

തിരിച്ചു വരുന്നു കോവിഡ്! പുതിയ വകഭേദം 'PJ.2.1' പടരുന്നു

കോവിഡ്-19ൻ്റെ പുതിയ വകഭേദം 'PJ.2.1' കണ്ടെത്തി. ജേണൽ ഓഫ് ഇൻഫക്ഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2026 മെയ് രണ്ടിന് കാനഡയിലെ ഒൻ്റാറിയോയിലാണ് വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.

COVID VARIANT SPREADS COVID 19 HEALTH ISSUES കോവിഡ്19 പുതിയ വകഭേദം ആരോഗ്യം പകർച്ച വ്യാധി
Representative image (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോവിഡ് ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിവച്ച് കോവിഡ്-19-ന്‍റെ പുതിയ വകഭേദമായ 'PJ.2.1'. 2026 മേയ് മാസം കാനഡയിലാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യകോശങ്ങളെ ഈ വൈറസുകള്‍ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. വൈറസ് പരിണമിക്കുമ്പോള്‍ തുടര്‍ച്ചയായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ജേണല്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഫെക്ഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് 2026 മേയ് 2-ന് കാനഡയിലെ ഒന്റാറിയോയിലാണ് വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. അതിന് ശേഷം ഇത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു.

മലിനജല നിരീക്ഷണ വിവരങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്ത സമയത്ത് അമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ വളരുന്ന കോവിഡ്-19 വകഭേദം PJ.2.1 ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞു. യു.എസില്‍ ജൂണ്‍ 30-ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ ഒരാളിലാണ് ഈ വകഭേദം ആദ്യമായി കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് കാലിഫോര്‍ണിയ, അരിസോണ, ന്യൂജേഴ്സി, വിര്‍ജീനിയ, നോര്‍ത്ത് കരോലിന, ഒക്ലഹോമ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സമാനമായ വകഭേദത്തെ കണ്ടെത്തി. സ്പെയിനില്‍ ഗവേഷകര്‍ പ്രാദേശിക വ്യാപന ശൃംഖലകളുടെ തെളിവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

PJ.2.1-ന്‍റെ വ്യാപനവും ജൈവശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകളും പ്രചാരത്തിലുള്ള കോവിഡ്-19 വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍. പുതിയ കോവിഡ്-19 വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ ആന്റിബോഡികള്‍ പുതിയ വകഭേദത്തെ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി നിര്‍വീര്യമാക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിലയിരുത്തി. തുടര്‍ച്ചയായ അണുബാധകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഇത്തരം വകഭേദങ്ങള്‍ പരിണമിക്കുന്നത്. സാധാരണ വൈറസുകള്‍ കാലക്രമേണ സാവധാനത്തിലാണ് ജനിതക മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നത് (Gradual evolution). എന്നാല്‍ ഈ വകഭേദം അതിന്‍റെ മുന്‍ഗാമികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരേസമയം വളരെയധികം ജനിതക മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത്.

'സാള്‍ട്ടേഷന്‍ വേരിയന്റ്' എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ കാരണം, മനുഷ്യകോശങ്ങളിലെ 'ACE2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി' കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാനും എളുപ്പത്തില്‍ ഉള്ളില്‍ കയറാനും ഈ വകഭേദത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. അതിനാല്‍ ഇതിന് വ്യാപനശേഷി (Transmissibility) കൂടുതലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 2026-27 കോവിഡ് സമയത്ത് അംഗീകരിച്ച എക്സ്.എഫ്.ജി.- അഡാപ്റ്റഡ് വാക്സിന്‍, PJ.2.1-നെ ഫലപ്രദമായി നിര്‍വീര്യമാക്കുമെന്ന ആന്റിബോഡികളെ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

PJ.2.1 വകഭേദത്തിന്‍റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള 'സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന്‍' മനുഷ്യകോശങ്ങളിലെ ACE2 റിസപ്റ്ററുകളുമായി കൂടുതല്‍ ശക്തമായും വേഗത്തിലും ബന്ധപ്പെടാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വകഭേദങ്ങള്‍ റിസപ്റ്ററുമായി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നെന്ന് അളക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ACE2-നെ തടയുന്ന ആന്റിബോഡി വികസിപ്പിച്ചെങ്കിലും PJ.2.1 ആണ് കുറവ് സെന്‍സിറ്റിവിറ്റി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. BA.3.2.2, LP.8.1, NB.1.8.1, XFG തുടങ്ങിയ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങളില്‍ ഈ പുതിയ വകഭേദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ കോവിഡ്-19 വകഭേദങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ അടിവരയിടുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറഞ്ഞു. പുതിയ വാക്സിനുകള്‍ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ മ്യൂട്ടേഷനുകള്‍ വൈറസിന്‍റെ സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

Also Read: 'കണക്കിൽ കണക്കാണ്'! ചില കുട്ടികൾ കണക്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണമിതാണ്

TAGGED:

COVID VARIANT SPREADS
COVID 19 HEALTH ISSUES
കോവിഡ്19 പുതിയ വകഭേദം
ആരോഗ്യം
പകർച്ച വ്യാധി

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.