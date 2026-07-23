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ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചാമിൽ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; അൻപതുകാരി ഐസൊലേഷനിൽ

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ഇവർ ബർഹാംപൂർ എം.കെ.സി.ജി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 10:22 AM IST

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ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചാം ജില്ലയിൽ അൻപതുകാരിക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ സ്ത്രീക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരെ ബർഹാംപൂരിലെ എം.കെ.സി.ജി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ഇവർ ബർഹാംപൂർ എം.കെ.സി.ജി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. നിലവിൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരുടെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. സമ്പർക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
അയൽ സംസ്ഥാനമായ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അടുത്തിടെ കൊവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒഡിഷയിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എം.കെ.സി.ജി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കൊവിഡ് രോഗികൾക്കായി പ്രത്യേക വാർഡുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് പ്രൊഫസർ ഡോ. സുദീപ ദാസ് അറിയിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി ഓക്സിജൻ കിടക്കകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തി ജില്ലയായതിനാൽ ഗഞ്ചാമിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഉന്നതതല സന്ദർശനം
കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ സന്തോഷ് മിശ്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബർഹാംപൂർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച എത്തിയ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആശുപത്രികളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത, ജീവനക്കാരുടെ വിന്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിൽ പരിശോധന നടത്താനും, പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നടത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

ജാഗ്രതാ നിർദേശം
പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായവരും മറ്റ് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും, മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കർശന നിർദേശം.

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TAGGED:

GANJAM COVID POSITIVE CASE
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