വില്ലനാകുന്ന ഡിമെൻഷ്യ! ഓർമ്മക്കുറവ് മുതൽ പൊണ്ണത്തടി വരെ, അപകട ഘടകങ്ങളില് വലിയ വ്യത്യാസം
14 രാജ്യങ്ങളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ 50 ശതമാനത്തിലധികം വ്യക്തികൾക്കും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അപകട ഘടകങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 3:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓർമ്മശക്തി, ചിന്ത, ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയായ ഡിമെൻഷ്യയുടെ അപകട ഘടകങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ. 14 രാജ്യങ്ങളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ.
ഓർമ്മശക്തിക്കുറവ്, പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങിയ സാധാരണവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതുമായ ഡിമെൻഷ്യയുടെ അപകട ഘടകങ്ങൾ വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ 50 ശതമാനത്തിലധികം വ്യക്തികൾക്കും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അപകട ഘടകങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പഠനം വെളിപ്പെടുത്തി.
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ലാൻസെറ്റ് ഹെൽത്തി ലോങ്വിറ്റി ജേണലിലാണ് കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, അപകടകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, സാമൂഹികമോ ഇന്ദ്രിയപരമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ വിശാലമായി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സതേൺ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാല, ബ്രൗൺ സർവകലാശാല, യുഎസിലെ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ഇതിനായി 2009 നും 2023 നും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, ചൈന, ബ്രസീൽ, ഇന്ത്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ ദീർഘകാല വാർധക്യ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയും സംയോജിപ്പിച്ചു. 'ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഏജിംഗ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ'യിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ
ഡിമെൻഷ്യയെക്കുറിച്ച് ലാൻസെറ്റ് കമ്മിഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്ന പന്ത്രണ്ട് അപകട ഘടകങ്ങളിൽ കേൾവിക്കുറവ്, വിഷാദം, ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം, സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നിവ പഠനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തു. ഓരോ ഘടകങ്ങളും എത്രത്തോളം സാധാരണമായിരുന്നു, പ്രായം, ലിംഗഭേദം, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം എന്നിവ അനുസരിച്ച് അവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരേ വ്യക്തിയിൽ ഒന്നിലധികം അപകട ഘടകങ്ങൾ എത്ര തവണ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളും (HICs) താഴ്ന്ന-ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളും (LMICs) തമ്മിൽ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിലും അവയുടെ രീതികളിലും പ്രായം, ലിംഗഭേദം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു എന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരേസമയം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 50 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളിലും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുകവലി, മദ്യപാന ശീലങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും സമാനം
ചൈനയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ 85.6 ശതമാനം പേരെയും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, അമേരിക്കയിൽ ഈ നിരക്ക് 12 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. അതേസമയം, ഉയർന്ന ബിഎംഐ (ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ്) അമേരിക്കക്കാരിൽ 44.9 ശതമാനം പേരെ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് 13.3 ശതമാനം പേരെയാണ് ബാധിച്ചത്. ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ ശീലങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും സമാനമായ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ
വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾക്ക്, പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളും ഇടപെടലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ നിർണായകമായ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാണിവ എന്ന് സതേൺ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലെ ഷാഫർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സർവീസിലെ ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ പ്രധാന എഴുത്തുകാരി എമ്മ നിക്കോൾസ് പറഞ്ഞു. ഈ കൂട്ടങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയാണ് കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യമെന്ന് നിക്കോൾസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തങ്ങളുടെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഡിമെൻഷ്യ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരെയും ആരോഗ്യ സംഘടനകളെയും സഹായിക്കാൻ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.
ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രമേഹ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയെ, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ ഹൃദയ-മെറ്റാബോളിക് (cardiometabolic) ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെയും ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കാമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശരാശരി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മാറ്റമില്ലാത്തതോ വിധിയാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ല എന്നതാണ് ഇതിൽനിന്ന് മനസിലാക്കേണ്ടതെന്ന് നിക്കോൾസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥകൾക്കുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതല്ല. ജീവിതകാലയളവിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്. വിശാലമായ സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾ ഈ സാധ്യതയെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ, സ്വന്തം നിലയിലുള്ള ഈ സാധ്യതയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും," എന്നും നിക്കോൾസ് വ്യക്തമാക്കി.
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