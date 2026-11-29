എല്ലാ ദിവസവും കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു? അറിയാം വിശദമായി...
കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.
Published : November 29, 2026 at 7:30 PM IST
സ്ഥിരമായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരുടെ കുടലിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലാണെന്നും, ചെറുകുടലിൽ അസിഡിറ്റിയുടെ (അമ്ലത) അളവ് ഉയർന്നതായും, വൻകുടലിൽ കൂടുതൽ സങ്കോചങ്ങൾ (contractions) ഉണ്ടാകുന്നതായും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
ഇത്തരം സങ്കോചങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മലബന്ധം തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കുടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ നയിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
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ഈ പ്രഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി, കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരു ചെറിയ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും, ഈ ക്യാപ്സൂള് പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇത് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ ക്യാപ്സ്യൂള് ദഹനവ്യവസ്ഥയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്, കുടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. ദഹനനാളത്തിലൂടെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ എത്ര വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, ശരീരത്തിനുള്ളിലെ താപനില, അമ്ലത, കുടലിലെ പേശികളുടെ സങ്കോചം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഗവേഷകർ പരിശേധിച്ചു.
കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് കുടലിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ
ഇതോടെ പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരുടെ ചെറുകുടലിൽ അമ്ലത (acidity) കൂടുതലാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ സംഘം എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ, കാപ്പി കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നത് വൻകുടലിൽ കൂടുതൽ പേശീസങ്കോചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ദഹനവ്യവസ്ഥയിലൂടെ ആഹാരവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിൽ ഈ പേശീസങ്കോചങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പതിവായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഈ സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയെ സഹായിച്ചേക്കാം എന്ന സാധ്യതയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.
"കുടലിലുണ്ടാകുന്ന സങ്കോചങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും, മലബന്ധം തടയാനും, കുടലിലെ പേശികളെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു" ഗവേഷകനായ ഫ്രാൻസെസ്ക ബുച്ചി പറഞ്ഞു. കോപ്പൻഹേഗൻ സർവകലാശാലയിലെ ന്യൂട്രിഷൻ, എക്സർസൈസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വിഭാഗത്തിലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
എന്നാൽ ചെറുകുടലിൽ അമ്ലത (acidity) വർധിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണോ അതോ ദോഷകരമാണോ എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ദഹനപ്രക്രിയയിൽ അമ്ലത ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. കാരണം, ദഹന എൻസൈമുകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെയും, ഭക്ഷണം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമായി വിഘടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ഇതൊരു നിരീക്ഷണ പഠനമായതിനാൽ, കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കാപ്പിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് ഗവേഷകർക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാപ്പി കാരണമാകുന്നുണ്ടാകാമെന്ന് സംശയിക്കാൻ മുൻകാല ഗവേഷണങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഹെൻറിക് മഞ്ച് റോജർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Reference:Francesca Bucci, Marie-Luise Puhlmann, Paula Rodriguez-Garcia, Xu Yujing, Jan Stanstrup, Jeroen Raes, Giorgia La Barbera, Nicola Procházková, Lars O. Dragsted, Martin F. Laursen, Henrik M. Roager. Habitual coffee consumption is linked to differences in gut microbiota and gut physiology. Gut Microbiology, 2026; 3: 100018 DOI:
Your daily coffee may be changing your gut in surprising ways
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