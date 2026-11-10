പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എപ്പോൾ, ഏതൊക്കെ നൽകണം? കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ വിവരങ്ങൾ പൂർണമായി അറിയാം
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ചും (Kids Immunisation Myths Facts) സെക്കന്തരാബാദ് കിംസ് കഡിൽസിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് നിയോനറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ബാബു എസ് മദർകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 10, 2026 at 8:40 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടികളെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആശങ്കകളും കാരണം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് വാക്സിൻ നൽകാൻ കഴിയാറില്ല.
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ചും സെക്കന്തരാബാദ് കിംസ് കഡിൽസിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് നിയോനറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ബാബു എസ് മദർകർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിലൂടെയും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനുകളാണ് വാക്സിനുകൾ രക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുത്തിവയ്പ്പിന് ശേഷമുള്ള പനി, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം വാക്സിനുകൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കാരണം ചില മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകാൻ മടിക്കുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വൈകുന്നതിനും കുട്ടികളെ തടയാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രോഗകാരികളായ ജീവികളോട് പോരാടുന്നതിനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില അണുബാധകൾ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിരോധശേഷി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും. നിർദിഷ്ട രോഗകാരികളെ തിരിച്ചറിയാനും അവയോട് പോരാടാനും വാക്സിനുകൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നു.
ഭാവിയിൽ ഇതേ അണുബാധയുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇത് ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പോളിയോ, അഞ്ചാംപനി, ഡിഫ്തീരിയ, വില്ലൻചുമ, ടെറ്റനസ്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, റോട്ടാവൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത വയറിളക്കം, ന്യുമോകോക്കൽ അണുബാധകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൃത്യമായ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ സാധിക്കും.
ജനിച്ചയുടനെ തന്നെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് (യുഐപി) കീഴിൽ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സിനുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. ജനനസമയത്ത് ബിസിജി, ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ (ഒപിവി), ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ്റെ ആദ്യ ഡോസ് എന്നിവ നൽകണം.
ആറ്, 10, 14 ആഴ്ചകളിൽ ഒപിവി, പെൻ്റാവാലൻ്റ്, റോട്ടാവൈറസ്, ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ (ഐപിവി) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ന്യുമോകോക്കൽ വാക്സിനുകളും നൽകുന്നു. ഒൻപത് മുതൽ 12 മാസം വരെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മീസിൽസ്-റുബെല്ല (എംആർ) വാക്സിൻ്റെ ആദ്യ ഡോസും മറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വാക്സിനുകളും നൽകണം. 16 മുതൽ 24 മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ എംആർ വാക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ്, ഡിപിടി ബൂസ്റ്റർ, പോളിയോ ബൂസ്റ്റർ എന്നിവയും, അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഡിപിടി ബൂസ്റ്ററും നൽകണം. 10, 16 വയസ്സുകളിൽ ടിഡി വാക്സിനും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്കും ടിഡി വാക്സിനേഷൻ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്.
മിഥ്യാധാരണകളും യാഥാർഥ്യങ്ങളും
കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാതാപിതാക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വാക്സിനുകൾ പനിക്ക് കാരണമാകുമെന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന ആശങ്ക. എന്നാൽ ചില കുത്തിവയ്പ്പുകൾക്ക് ശേഷം നേരിയ പനി, കുത്തിവച്ച ഭാഗത്ത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ഇവ താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മാറും. ഒന്നിലധികം വാക്സിനുകൾ നൽകുന്നത് കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ.
വാസ്തവത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത അണുബാധകളെ തിരിച്ചറിയാനും പോരാടാനും വാക്സിനുകൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാക്സിൻ എടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് രോഗം വരാമെന്നതിനാൽ കുത്തിവയ്പ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു വാക്സിനും പൂർണമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും, അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഗുരുതരമായ രോഗം, ആശുപത്രിവാസം, മരണം എന്നിവയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ വാക്സിനുകൾക്ക് കഴിയും. ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ പോലുള്ള ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ കടുത്ത പനിയോ മറ്റ് ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങളോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കുട്ടിക്കാലത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. പ്രായമാകുമ്പോൾ ചില അണുബാധകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ, ന്യുമോകോക്കൽ അണുബാധകൾ, ഹെർപ്പസ് സോസ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കൗമാരപ്രായത്തിൽ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (എച്ച്പിവി) വാക്സിൻ നൽകുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഇത് ഗർഭാശയ കാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില എച്ച്പിവി അനുബന്ധ കാൻസറുകളെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
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ഗർഭിണികൾ, വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖമുള്ളവർ, പ്രായമായവർ എന്നിവർ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതാണ്. വാക്സിനേഷൻ ഒരിക്കലും ശരിയായ പോഷകാഹാരത്തിനും ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും പകരമാവില്ല. മുലയൂട്ടൽ, മതിയായ ഉറക്കം, വ്യക്തിശുചിത്വം, സമീകൃതാഹാരം എന്നിവ കുട്ടികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
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